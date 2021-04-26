"Хочу работать!": в Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Митингующие ворвались в горсовет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 26 апреля, против карантина в Николаеве протестуют представители малого бизнеса. Митингующие даже ворвались в городской совет, чтобы встретиться с мэром Александром Сенкевичем.
Об этом пишет местное издание "Новости N".
Сообщается, что сегодня под городской совет вышли предприниматели и перевозчики, в течение двух часов они протестовали на улице с требованием встречи с Сенкевичем, и чтобы городская власть разрешила им работать.
Также сообщается, что мэр не выходил к митингующим и изначально говорил, что акция бессмысленна, поскольку через четыре дня город может ослабить карантин, если такое решение примет местная комиссия по ТЭБ и ЧС.
В последствии участники протеста все-таки зашли в городской совет, Сенкевич вышел к ним в сопровождении правоохранителей.
"Люди были настроены агрессивно, пытались разговаривать на повышенных тонах. Потом слово взял организатор акции Андрей Толпекин, который потребовал провести исполком и принять решение о полноценной работе транспорта. Вначале Сенкевич отказывался это делать, однако позже пообещал, что исполком будет проведен сегодня. После чего покинул холл на третьем этаже в сопровождении полиции. Люди покинули здание горсовета и остались на улице", - .сообщает издание.
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хм., Путин бы ввел, да так шо 2-3 года бы занимались введением ниток в рукавицы, или введением пил в дерево - романтика чо.
хотя их мона понять - че эти нелохи не платят то, а сами рубят бабло то, мы тоже так же хотим вот так то.
из 600 пенсионеров на нашем предприятии от гриппа ни кто не умер.
с русосвином спорить-все равно что играть в шахматы с голубем:
он разваляет фигуры, насрет на доску и заявит что победил
(из личных наблюдений)