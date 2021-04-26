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Новости Коронавирус и карантин
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"Хочу работать!": в Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Митингующие ворвались в горсовет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 апреля, против карантина в Николаеве протестуют представители малого бизнеса. Митингующие даже ворвались в городской совет, чтобы встретиться с мэром Александром Сенкевичем.

Об этом пишет местное издание "Новости N".

Сообщается, что сегодня под городской совет вышли предприниматели и перевозчики, в течение двух часов они протестовали на улице с требованием встречи с Сенкевичем, и чтобы городская власть разрешила им работать.

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Также сообщается, что мэр не выходил к митингующим и изначально говорил, что акция бессмысленна, поскольку через четыре дня город может ослабить карантин, если такое решение примет местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

В последствии участники протеста все-таки зашли в городской совет, Сенкевич вышел к ним в сопровождении правоохранителей. 

"Люди были настроены агрессивно, пытались разговаривать на повышенных тонах. Потом слово взял организатор акции Андрей Толпекин, который потребовал провести исполком и принять решение о полноценной работе транспорта. Вначале Сенкевич отказывался это делать, однако позже пообещал, что исполком будет проведен сегодня. После чего покинул холл на третьем этаже в сопровождении полиции. Люди покинули здание горсовета и остались на улице", - .сообщает издание.

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Хочу работать!: в Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Митингующие ворвались в горсовет 01
Хочу работать!: в Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Митингующие ворвались в горсовет 02
Хочу работать!: в Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Митингующие ворвались в горсовет 03
Хочу работать!: в Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Митингующие ворвались в горсовет 04
Хочу работать!: в Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Митингующие ворвались в горсовет 05
Хочу работать!: в Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Митингующие ворвались в горсовет 06
Хочу работать!: в Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Митингующие ворвались в горсовет 07

Автор: 

карантин (16729) Николаев (2137) Николаевская область (2106) предприниматели (1234) протест (5854) Сенкевич (188) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Ожидаемо. В стране два года нет президента, результат. Люди брошены, выживают как могут...
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26.04.2021 16:16
+6
Захворієте, то швидко на тому світі працюватимете.
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26.04.2021 16:15
+5
Как рассказывать о тяжкой доле перевозчиков - так тарифы на проезд сплошь убыточные и все в долгах ходят. А как дали возможность сократить убытки, подрихтовать скотовозки, так все устраивает, работать хотим.
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26.04.2021 16:18
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настолько хотят шоп ввели...
хм., Путин бы ввел, да так шо 2-3 года бы занимались введением ниток в рукавицы, или введением пил в дерево - романтика чо.
хотя их мона понять - че эти нелохи не платят то, а сами рубят бабло то, мы тоже так же хотим вот так то.
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26.04.2021 16:14 Ответить
Захворієте, то швидко на тому світі працюватимете.
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26.04.2021 16:15 Ответить
кто-то видосик снимал про поддержку бизнеса? от такой поддержки люди голодают
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26.04.2021 16:17 Ответить
А не треба було голосувати за ідіота па пріколу
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26.04.2021 16:57 Ответить
Пора влаштовувати всеукраїнські акції протесту проти дурантину.
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26.04.2021 21:11 Ответить
вдавишся водою, то швидко на той світ потрапиш
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26.04.2021 16:31 Ответить
Ожидаемо. В стране два года нет президента, результат. Люди брошены, выживают как могут...
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26.04.2021 16:16 Ответить
Как рассказывать о тяжкой доле перевозчиков - так тарифы на проезд сплошь убыточные и все в долгах ходят. А как дали возможность сократить убытки, подрихтовать скотовозки, так все устраивает, работать хотим.
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26.04.2021 16:18 Ответить
Все честные и здравомыслящие люди должны сейчас поддержать предпринимателей. Ведь сейчас происходит геноцид малого и среднего бизнеса. А все эти ограничения к науке и медицине отношения не имеют.
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26.04.2021 16:22 Ответить
Каким образом Вы предлагаете их поддерживать? Сброситься деньгами или советом поддержать???
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26.04.2021 16:27 Ответить
Протестовать против ограничений.
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26.04.2021 19:12 Ответить
ето прямой путь на кладбище
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26.04.2021 20:49 Ответить
А если это прямая угроза для моего здоровья и здоровья моих детей? Я все равно должен поддерживать тех кто более чем за год не в состоянии был перестроится к новым реалиям? Мир не стоит на месте и нужно развиваться и приспосабливаться к новым обстоятельствам, если хочешь выжить, стоять на базаре за прилавком а потом ходить и протестовать это не выход...
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27.04.2021 09:50 Ответить
Всегда легче согласиться с этими надуманными обстоятельствами, чем отстаивать свои права и свободу. К тому же, как и сказал выше, к угрозе здоровья это не имеет отношения.
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27.04.2021 10:36 Ответить
Конечно легче ничего не делать и не думать вообще, а тупо продолжать стоять за прилавком и не развиваться... А потом выходить, быковать и рассказывать что ты отстаиваешь свои права.
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27.04.2021 10:44 Ответить
Нарушаются права на предпринимательство и труд. Без всякой на то необходимости и без справедливой компенсации.
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27.04.2021 14:29 Ответить
Так почему Вы не идете в суд, если нарушаются Ваши права?
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27.04.2021 14:30 Ответить
А в Украине есть честный суд, который примет решение за простых людей и против власти?
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27.04.2021 14:31 Ответить
А вы обращались что утверждаете что нет? Или сразу побежали протестовать?
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27.04.2021 14:33 Ответить
Я не предприниматель, но ни одного прецедента ещё не было, чтобы суд отменил подобные ограничения.
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27.04.2021 18:04 Ответить
А при чем тут отмена ограничений? Вы же работать хотите или отменить ограничения? Знаю нескольких людей, у которых есть решение суда и они тих работают а не ходят с транспарантами и кричат ЗРАДА. После Ваших слов "я не предприниматель" думаю лучше закончить эту дискуссию т.к. смысла в ней нет...
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28.04.2021 10:09 Ответить
Это правильный шаг с вашей стороны, если даже не можете понять связь между ограничениями и работой.
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28.04.2021 12:19 Ответить
Удачи!
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28.04.2021 12:25 Ответить
В стране происходит зелецид головного мозга избирателей. Голосовали против войны? Ставили галочку за писюниста? Теперь не плачьте...
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26.04.2021 16:38 Ответить
работать они хотят... огенты кремлёвские
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26.04.2021 16:37 Ответить
шатуны, мать их растак... )
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26.04.2021 16:47 Ответить
таки да, судя по надписям на плакатах на языке оккупанта, и то, шо нет ни одного Украинского флага-то ето жОПОБЛОКовский непотреб , вышли за сребрянники мертвечука
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26.04.2021 20:51 Ответить
А ты на каком здесь вещаешь, патрийот? Или главное - перднуть в толпе и возмущаться громче всех?
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27.04.2021 06:17 Ответить
а я вещаю так, чтоб было понятно русосвинам
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27.04.2021 11:26 Ответить
Шановні підприємці, я шалено вас підтримую щодня! Але шалене підвищення вами цін на те, що я змушений купувати майже щодня за@бало
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26.04.2021 16:46 Ответить
Надо признать неоспоримый факт ,Сенкивичу надо лежать в психушке или сидеть на нарах ..
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26.04.2021 16:51 Ответить
А завтра кто ни будь из этих протестующих или их родни умрёт, не дай бог, от ковида - кто будет нести ответственность - вот эти протестующие - хрен там - во всём будет виноват мэр - согласно закона. Орать их подбивает опзж николаевское - посмотри там все морды руские.
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26.04.2021 17:24 Ответить
Морды "мордовские"...
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26.04.2021 19:02 Ответить
А завтра кто ни будь из этих протестующих или их родни умрёт, не дай бог, от ковида -

из 600 пенсионеров на нашем предприятии от гриппа ни кто не умер.
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26.04.2021 21:27 Ответить
Ты видимо геть неадекватный все маркеты забиты народом ,все аптеки а чувак на рынке к которому полтора человека подходят за день оказывается главной угрозой переноса инфекции голову иди лечи
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26.04.2021 21:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/442802, ты так сильно напрягаешь свою единственную извилину, так тужишься чтоб пукнуть в лужу, а -ни одного лайка не заработал
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27.04.2021 01:45 Ответить
От це абсолютно точно-- це Сенкевич за жабу зелену голосував , це Сенкевич по Буковелях в період карантину шастав, а не жаба зелена! Вибирали жопою-- от голові страшно!
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26.04.2021 18:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/442802, обосновать можешь свой высер, или тебе лишь бы в лужу пёрднуть?
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26.04.2021 20:54 Ответить
Не имеет никакого смысла ,если ты идиот и не понимаешь очевидных вещей то какой смысл тебя убеждать в том ,что дважды два четыре а не сорок четыре .
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26.04.2021 21:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/442802, кацапсина,запомни:

с русосвином спорить-все равно что играть в шахматы с голубем:
он разваляет фигуры, насрет на доску и заявит что победил
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27.04.2021 01:48 Ответить
Все це ковбасні протести. ФОПи, бляхери, шахтарі, фермери, бюджетніки... Всім всього вистачить, якщо країна позбавиться корупції. Всі наші президенти 90% свого часу і зусиль приділяли протизаконному самозбагаченню. Треба нарешті нам узгодити нормального і йти з ним на дострокові. Тоді не треба буде займатись фігньою і вимагати те, що влада має робити людям і без їх протестів.
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26.04.2021 17:09 Ответить
ватани повылезали-
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26.04.2021 17:27 Ответить
радует только то,что с каждым годом ватанов в Николаеве-все меньше: много в московию повыезжали, иные притихли и забились под лавку, а некоторые поменяли свое мнение и теперь для них путин-*****!
(из личных наблюдений)
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26.04.2021 20:57 Ответить
Хуже не будет, говорили они, хоть поржем)) степанов одобряет.
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26.04.2021 20:36 Ответить
барыги нищие
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26.04.2021 21:29 Ответить
 
 