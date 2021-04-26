Нельзя забывать о страданиях сотен тысяч людей, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, - генсек ООН
Нельзя забывать о страданиях сотен тысяч людей, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы 1986 года.
Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Нельзя забывать о страданиях сотен тысяч людей, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Бедствие не знает границ. Но вместе мы можем работать над их предотвращением и сдерживанием, поддерживать всех нуждающихся и добиваться устойчивого выздоровления", - отметил генсек ООН.
The suffering of the hundreds of thousands affected by the Chernobyl disaster must not be forgotten.— António Guterres (@antonioguterres) April 26, 2021
Disaster know no borders. But together, we can work to prevent and contain them, support all those in need, and build a strong recovery.https://t.co/dXC7JBfGmb pic.twitter.com/kfq0HPEJJW
Напомним, сегодня, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которой провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе
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