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Нельзя забывать о страданиях сотен тысяч людей, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, - генсек ООН

Нельзя забывать о страданиях сотен тысяч людей, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, - генсек ООН

Нельзя забывать о страданиях сотен тысяч людей, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы 1986 года.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Нельзя забывать о страданиях сотен тысяч людей, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Бедствие не знает границ. Но вместе мы можем работать над их предотвращением и сдерживанием, поддерживать всех нуждающихся и добиваться устойчивого выздоровления", - отметил генсек ООН.

The suffering of the hundreds of thousands affected by the Chernobyl disaster must not be forgotten.

Disaster know no borders. But together, we can work to prevent and contain them, support all those in need, and build a strong recovery.https://t.co/dXC7JBfGmb pic.twitter.com/kfq0HPEJJW

— António Guterres (@antonioguterres) April 26, 2021

Напомним, сегодня, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которой провозгласила 26 апреля Международным днем ​​памяти о чернобыльской катастрофе

ООН (4157) Чернобыль (512) Гутерриш Антониу (334)


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Надо озабоченость выражать
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26.04.2021 16:05 Ответить
Неплохо бы генсеку ООН понимать,что в Украине ещё не одна АЭС,а враг(кацапы)у ворот... А ещё генсеку ООН, следует помнить,что во время холодной войны по всей Европе делались радиоактивные закладки(читай грязные бомбы)на собственной же территории. Это правда.При входе советских оккупантов всё это планировалось привести в действие. Не просто так,а в соответствии с "розой ветров",что б максимум радиоактивного дерьма на совдепию понесло. Это одна из причин,но далеко не единственная,которая остановила советских захватчиков.
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26.04.2021 16:19 Ответить
Но случилось так,что совдепия не стала ожидать команды к атаке на цивилизованный мир из Кремля: ударили Чернобылем по "Воронежу",т.е. по самим себе!
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26.04.2021 16:25 Ответить
Тоді вава був ще маленький. Але папо шуро нализало в кгб на здриснути до Монголії. Нажаль, цих потвор зєльоних ще не випхали з України! Але..нє фсьо так однозначно)))
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26.04.2021 16:47 Ответить
 
 