Нельзя забывать о страданиях сотен тысяч людей, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, - генсек ООН

Нельзя забывать о страданиях сотен тысяч людей, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы 1986 года.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Нельзя забывать о страданиях сотен тысяч людей, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Бедствие не знает границ. Но вместе мы можем работать над их предотвращением и сдерживанием, поддерживать всех нуждающихся и добиваться устойчивого выздоровления", - отметил генсек ООН.

The suffering of the hundreds of thousands affected by the Chernobyl disaster must not be forgotten.



Disaster know no borders. But together, we can work to prevent and contain them, support all those in need, and build a strong recovery.https://t.co/dXC7JBfGmb pic.twitter.com/kfq0HPEJJW