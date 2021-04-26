Наша цель - привлечь в Чернобыль новые категории посетителей, не отпугивая их агрессивной рекламой со знаком радиации, - глава Госагентства развития туризма Олеськив

У Украины есть шанс привлечь в Чернобыльскую зону новые категории туристов, которым интересна история этого места и случившейся в 1986 году трагедии.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

"После выхода сериала "Чернобыль" производства HBO появился шанс привлечь больше туристов, которые интересуются собственно историей. Например, интересующихся историей "холодной войны", которых влечет история о радиолокационной дуге, о тех непростых временах. Про Чернобыль снова широко заговорили, и сегодня это шанс для переосмысления. Мы понимаем, что история, показанная в кино, не является правдивой на 100%, но в художественном свете все представлено с правильными выводами. В частности, как СССР скрывал трагедию, ее последствия, использовал людей как биологических роботов, - особенно задействованных при ликвидации солдат, количество которых до сих пор остается неизвестно. Сегодня же есть Россия, которая, как и Советский Союз, наращивает собственную военную силу и угрожает своим соседям. Это опасность тоталитаризма, которая нависает над всем миром...", - отметила она.

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По словам Олеськив, приоритетом должен быть рассказ о трагедии и о людях, переживших ее:

"Говоря о Чернобыле, мы должны акцентировать на том, каким был бы мир, если бы трагедию не остановили, и насколько негативным является тоталитаризм. Это шанс рассказать о Чернобыле большему количеству людей, привлечь внимание к Украине и опасности, нависшей над ней. Кроме того, мы должны говорить об ответственности человека перед природой, перед нашим общим домом".

"Частный сектор всегда будет иметь целью продать как можно больше. В этом случае можно выбрать легкий или сложный путь и многие выбирают именно легкий. Поэтому, например, продают сталкерские туры. Для таких посетителей, к сожалению, это развлечение. Но в том и состоит роль государства, чтобы туризм не вредил природе и памяти. Поэтому будет поиск консенсуса. Если туроператоры привыкли продавать одним способом, а придется продавать по-другому, то может возникнуть определенное сопротивление. Но мы со всеми ведем диалог, и многие туроператоры понимают, что зону надо показывать такой, какой она есть, а не устраивать развлекательные аттракционы.

В общем продвижение Чернобыля должно быть в едином стиле, даже если речь идет о выставочных стендах. Оно не может состоять исключительно из развлекательно-игровой составляющей и одновременно отпугивать от Украины других посетителей. Потому что есть туристы, которые едут во Львов, Трускавец или Одессу семьями. И если мы таким людям будем делать слишком агрессивную рекламу туров в Чернобыль с символами радиации, то такой тип туриста это скорее отпугнет. Собственно, нашей целью является привлечь различные категории посетителей, а не отпугивать их. Есть город Чернобыль, который расположен от самой Припяти на значительном расстоянии. Там даже уровень радиации фактически на уровне Киева. В Чернобыле есть очень интересный музей, посвященный ликвидаторам. Там, в частности, экспонируется книга записей со дня катастрофы и удостоверение ликвидатора под многослойной защитой, потому что до сих пор загрязнен радиацией. Есть церковь и часть красивых деревянных домиков еще старого Чернобыля. Это место также имеет право на то, чтобы быть музеефицированным и привлекать аудиторию, которая не хочет идти в ту часть, где высокий уровень радиации, но хочет ознакомиться с историей", - считает глава Госагентства развития туризма.

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Полное интервью с Марьяной Олеськив читайте здесь.

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