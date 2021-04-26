НКРЭКУ решила увеличить себе финансирование из бюджета после выплаты премий по 250 тыс. грн каждому - нардеп Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует увеличить себе финансирование из спецфонда государственного бюджета на 12,5%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Послезавтра нелегитимный состав НКРЭКУ планирует увеличить себе финансирование еще на 12,5%. Платим за это комиссию мы с вами - каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в этой стране. Если в этом году НКРЭКУ берет 0,088% с каждого, то на 2022 хочет 0,099%. В абсолютных цифрах бюджет абсолютно бездарной и к тому же нелегитимной НКРЭКУ перевалит за 1 млрд гривен", - отметил парламентрий.

Решение об увеличении расходов принято сразу после начисления 6 членам НКРЭКУ премий по 200-250 тыс. грн по результатам I квартала.

"У членов и члена комиссии логика проста - раз тарифы растут, то "Нафтогаз" может такую ​​летнюю цену поставить, что с доставкой каждый будет платить больше 10 грн за куб. м, - то почему это им нельзя поднять себе премии. У нас же в стране 6 членов НКРЭКУ занимаются "высокоинтеллектуальной работой" и без премий по 200-250 тысяч гривен каждые три месяца у них видите ли падает стимул работать", - добавил Кучеренко.

По его словам, последней выплатой членам НКРЭКУ премий сейчас занимаются правоохранительные органы.

"Что "высокоинтеллектуального" в их работе никто понять не может. Надеюсь хоть НАБУ по ГБР объяснит обществу, за что каждый из нас платит Тарасюку и остальным самозванцам поверх зарплаты еще по миллиону гривен премий в год", - подытожил Кучеренко.

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".

В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

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