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НКРЭКУ решила увеличить себе финансирование из бюджета после выплаты премий по 250 тыс. грн каждому - нардеп Кучеренко

НКРЭКУ решила увеличить себе финансирование из бюджета после выплаты премий по 250 тыс. грн каждому - нардеп Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует увеличить себе финансирование из спецфонда государственного бюджета на 12,5%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Послезавтра нелегитимный состав НКРЭКУ планирует увеличить себе финансирование еще на 12,5%. Платим за это комиссию мы с вами - каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в этой стране. Если в этом году НКРЭКУ берет 0,088% с каждого, то на 2022 хочет 0,099%. В абсолютных цифрах бюджет абсолютно бездарной и к тому же нелегитимной НКРЭКУ перевалит за 1 млрд гривен", - отметил парламентрий.

Решение об увеличении расходов принято сразу после начисления 6 членам НКРЭКУ премий по 200-250 тыс. грн по результатам I квартала.

"У членов и члена комиссии логика проста - раз тарифы растут, то "Нафтогаз" может такую ​​летнюю цену поставить, что с доставкой каждый будет платить больше 10 грн за куб. м, - то почему это им нельзя поднять себе премии. У нас же в стране 6 членов НКРЭКУ занимаются "высокоинтеллектуальной работой" и без премий по 200-250 тысяч гривен каждые три месяца у них видите ли падает стимул работать", - добавил Кучеренко.

По его словам, последней выплатой членам НКРЭКУ премий сейчас занимаются правоохранительные органы.

"Что "высокоинтеллектуального" в их работе никто понять не может. Надеюсь хоть НАБУ по ГБР объяснит обществу, за что каждый из нас платит Тарасюку и остальным самозванцам поверх зарплаты еще по миллиону гривен премий в год", - подытожил Кучеренко.

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".
В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Председатель НКРЭКУ Тарасюк отказался объяснять нардепам основания для выплаты себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп

Автор: 

Кучеренко (112) премия (480) финансирование (1793) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+6
В бедной стране,економящей на всем, эти сволочи не дают ей встать с колен, но еще глубже погружают в бедность! Ненажерливі скоти!
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26.04.2021 16:31
+6
Не плутайте! Мародери - то Свинарчуки. А ці - св'яті робінгуди.
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26.04.2021 16:55
+3
ну просто мародеры
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26.04.2021 16:23
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И я их понимаю. Все очень дорого, и будет еще дороже.
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26.04.2021 16:16 Ответить
"Послезавтра нелегитимный состав НКРЭКУ планирует увеличить себе финансирование еще на 12,5%. Платим за это комиссию мы с вами - каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в этой стране. Источник: https://censor.net/ru/n3262055\\\\\\\\\\\\\

думаю что крикун как бы.....
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26.04.2021 16:19 Ответить
НКРЭКУ решила увеличить себе финансирование из бюджета после выплаты премий по 250 тыс. грн каждому - нардеп Кучеренко - Цензор.НЕТ 5017
...еще пару звездочек себе )
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26.04.2021 16:20 Ответить
ну просто мародеры
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26.04.2021 16:23 Ответить
Не плутайте! Мародери - то Свинарчуки. А ці - св'яті робінгуди.
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26.04.2021 16:55 Ответить
В бедной стране,економящей на всем, эти сволочи не дают ей встать с колен, но еще глубже погружают в бедность! Ненажерливі скоти!
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26.04.2021 16:31 Ответить
Разбазаривают бюджет как хотят,а нам рассказывают сказки - платите больше налогов,это нужно для врачей,учителей, пенсионеров и военных,видим мы каким докторам вы отдаете наши налоги.
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26.04.2021 16:33 Ответить
ну, а шо тут такого, аппетит, як говорится, приходит во время облегчения
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26.04.2021 16:37 Ответить
Вы абсолютно правы - эти гады мародёрские ведут себя,как путинская содержанка бородатая свиная жопа кабздыр....Они выплачивают себе наши миллионы. чтобы "не брать взятки и не воровать"....Кабздыр, аналогично, тянет с кремлёвской крысы миллиарды, чтобы не отрезать кацапам башки и не грабить расею, топя в кровище богатеньких кремлёвских буратин...
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26.04.2021 16:38 Ответить
Интересно, как НКРУ может самолично увеличить себе финансирование из спецфонда государственного бюджета? Разве это не прерогатива КабМина? Они могут только просить Кабмин.
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26.04.2021 16:38 Ответить
Затонебарыга 😁😁😁😁
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26.04.2021 16:58 Ответить
Холоднокровней ,господа! Ну, добавят себе немного (тыщ по десять) так чего слюнями захлебываться? Все ж для детей.... у них же дети. А вы хто такие?
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26.04.2021 17:08 Ответить
Мошенники у власти реализуют один из 400 способов сравнительно честного отъёма денег у населения. ну что тут скажешь.
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26.04.2021 17:36 Ответить
агов- слуги народні! хіба в нищій країні такі зарплати бувають?
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26.04.2021 17:36 Ответить
Это говорит о том, что в стране Украина полнейший бардак.
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26.04.2021 18:10 Ответить
Элементарное массовое воровство денег из бюджета ..
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26.04.2021 19:07 Ответить
Пир во время чумы, хапнуть и свалить, теория выживания ЗЕвласти. А вы, украинцы, после этого - хоть вымрите.
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26.04.2021 19:40 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.НЕОБХІДНА ПЕТИЦІЯ З ВИМОГОЮ ПРИЙНЯТИ ТАКИЙ ЗАКОН. Хто знає , як це робиться , ЗРОБІТЬ ЦЕ , ЛЮДИ ПІДТРИМАЮТЬ
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26.04.2021 22:00 Ответить
Что можно ожидать в целом, если с 6 баранами не могут навести порядок???
Такое ощущение, что мы все дружно погружаемся в какой-то кошмар. Может пора эту сволочь в СИЗО перевести? Деньги явно присвоеные. Или теперь каждый чинуша может государственные (ничейные да?) деньги дерибанить как хочет?
Вдумайтесь как бы это сказать без сильного мата. КАЖДЫЙ должен подарить 6 свиноматкам 1,2% от среднего ежемесячного платежа. ДЕСЯТКИ миллионов платят фантастическую сумму 6 трутянм. И это ТОЛЬКО зарплаты !!! А еще премии, оздоровительные и т.д. и т.п.
Миллиард на 6 дармоедов. Это уже дикость, которую невозможно представить себе.
Эти "талантливые свиноматки" НИКОГДА не работали на известные мировые компании. Они там "... не нужны". Заканчивайте воровать.
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26.04.2021 23:08 Ответить
 
 