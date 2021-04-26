НКРЭКУ решила увеличить себе финансирование из бюджета после выплаты премий по 250 тыс. грн каждому - нардеп Кучеренко
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует увеличить себе финансирование из спецфонда государственного бюджета на 12,5%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.
"Послезавтра нелегитимный состав НКРЭКУ планирует увеличить себе финансирование еще на 12,5%. Платим за это комиссию мы с вами - каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в этой стране. Если в этом году НКРЭКУ берет 0,088% с каждого, то на 2022 хочет 0,099%. В абсолютных цифрах бюджет абсолютно бездарной и к тому же нелегитимной НКРЭКУ перевалит за 1 млрд гривен", - отметил парламентрий.
Решение об увеличении расходов принято сразу после начисления 6 членам НКРЭКУ премий по 200-250 тыс. грн по результатам I квартала.
"У членов и члена комиссии логика проста - раз тарифы растут, то "Нафтогаз" может такую летнюю цену поставить, что с доставкой каждый будет платить больше 10 грн за куб. м, - то почему это им нельзя поднять себе премии. У нас же в стране 6 членов НКРЭКУ занимаются "высокоинтеллектуальной работой" и без премий по 200-250 тысяч гривен каждые три месяца у них видите ли падает стимул работать", - добавил Кучеренко.
По его словам, последней выплатой членам НКРЭКУ премий сейчас занимаются правоохранительные органы.
"Что "высокоинтеллектуального" в их работе никто понять не может. Надеюсь хоть НАБУ по ГБР объяснит обществу, за что каждый из нас платит Тарасюку и остальным самозванцам поверх зарплаты еще по миллиону гривен премий в год", - подытожил Кучеренко.
Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".
В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.
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думаю что крикун как бы.....
...еще пару звездочек себе )
Такое ощущение, что мы все дружно погружаемся в какой-то кошмар. Может пора эту сволочь в СИЗО перевести? Деньги явно присвоеные. Или теперь каждый чинуша может государственные (ничейные да?) деньги дерибанить как хочет?
Вдумайтесь как бы это сказать без сильного мата. КАЖДЫЙ должен подарить 6 свиноматкам 1,2% от среднего ежемесячного платежа. ДЕСЯТКИ миллионов платят фантастическую сумму 6 трутянм. И это ТОЛЬКО зарплаты !!! А еще премии, оздоровительные и т.д. и т.п.
Миллиард на 6 дармоедов. Это уже дикость, которую невозможно представить себе.
Эти "талантливые свиноматки" НИКОГДА не работали на известные мировые компании. Они там "... не нужны". Заканчивайте воровать.