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Новости
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Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия Чернобыльской катастрофы, - Зеленский

Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия Чернобыльской катастрофы, - Зеленский

До сих пор нельзя утверждать, что украинцы смогли "пережить" Чернобыльскую катастрофу.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 35-й годовщины Чернобыльской трагедии, передает Цензор.НЕТ.

"– Это ВПЧ-2? Что у вас там горит?

– Взрыв на главном корпусе! Между 3-м и 4-м блоком…

– А там люди есть?

– Да…"

"– Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!"

"– Значит, вы выезжаете в Припять… Алло?

– Да, да, я слышу.

– На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша!"

Эти записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют в сети короткое, но очень точное название: "Самый страшный телефонный разговор ХХ века".

Наверное, каждый из нас его слышал. Наверное, каждый из нас замечал, что, кроме привычного исполнения профессиональных инструкций, в голосах людей есть какая-то непонятная тревога. Ощущение, будто это не просто пожар.

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Не просто горит крыша, а произошло нечто гораздо хуже.

То, чего пока нельзя до конца объяснить и понять.

Свидетельством этого является еще один факт. В сообщении спецслужб указывалось, что по состоянию на 28 апреля уровень радиации на 3-м и 4-м блоках составляет 1000-2600 микрорентген в секунду, а в городе - 30-160. В этом месте документа первый секретарь ЦК КПУ В. Щербицкий сделал известное примечание: "Что это значит?"

Лишь спустя годы мы сможем приблизиться к полному пониманию и дать исчерпывающий ответ.

Что это значит?

Это тысячи людей, которые никогда не вернутся в свои дома.

Пожарные, без надлежащих средств защиты, фактически "голыми руками" остановили еще одну потенциальную катастрофу - водородный взрыв.

Это всего более 600 000 ликвидаторов аварии, которые навсегда подорвали свое здоровье. Это пожарные, врачи, персонал станции, солдаты, шахтеры, ученые, дозиметристы, строители и многие другие, кто героически остановил бедствие и его дальнейшее развитие.

Это радиоактивное облако, которое накрыло почти весь Европейский континент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Варфоломей в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы: Наши действия сказываются на каждой детали нашей планеты и влияют на будущие поколения. ВИДЕО

11 тонн ядерного топлива, которое было выброшено в атмосферу.

Это суммарная активность радиоизотопов в воздухе в 30-40 раз больше, чем в Хиросиме.

Облучение, которое, по подсчетам, получили почти 8,5 миллионов человек.

Это почти три тысячи украинских городов и сел, которые были загрязнены радионуклидами.

Это 52 000 кв. км сельскохозяйственных земель, на которые распространилось действие радиации.

Это почти трое суток сокрытия правды. И первые сухие сообщение об аварии - внизу третьей страницы, рядом с новостями о футбольных матчах.

А самое главное - это тысячи человеческих жизней и искалеченных человеческих судеб.

35 лет назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС.

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35 лет назад произошла трагедия, которая считается одной из крупнейших техногенных, экологических и гуманитарных катастроф человечества.

Мы до сих пор не можем утверждать, что "пережили" ее.

Нам до сих пор неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы на этих землях возродилась максимально полноценная жизнь людей и природы.

Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия этой катастрофы.

Но мы точно знаем, что человечество не имеет другого варианта, чем усвоить этот урок навсегда.

И мы никогда не забудем слова, посвященные памяти погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС: "Жизнь ради жизни".

Они отдали свою ради нашей.

Они доказали, что жизнь побеждает.

Жизнь ради детей, внуков, правнуков и последующих поколений.

В Украине.

В Европе.

На планете Земля", - говорится в обращении Зеленского.

Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия Чернобыльской катастрофы, - Зеленский 01
Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия Чернобыльской катастрофы, - Зеленский 02
Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия Чернобыльской катастрофы, - Зеленский 03

Автор: 

Зеленский (20202) история (2017) Чернобыль (512)


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Топ комментарии
+12
Та что этот неЛОХ вообще может осознать?
Он за два года НЕ СМОГ осознать, что Путин - террорист и убийца, с которым НЕЛЬЗЯ вести переговоры.
И НЕ СМОГ осознать, что войну, развязанную Рашкой, НЕВОЗМОЖНО прекратить "просто перестав стрелять" украинскими военными.
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26.04.2021 16:37
+10
не ми, а ТИ, Віслюк тупоголовий
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26.04.2021 16:34
+4
Я более чем уверен ...что осел даже не читал то что типа он запостил...
Ему написали...а он только скопировал и вставил..это в лучшем случае...в худшем скопировал и вставил кто то другой...
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26.04.2021 16:42
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Правила форума Совет форумчан
не ми, а ТИ, Віслюк тупоголовий
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26.04.2021 16:34 Ответить
У Коли какие то мероприятия намечаются по этому поводу? Салют сегодня будет?
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26.04.2021 16:36 Ответить
Та что этот неЛОХ вообще может осознать?
Он за два года НЕ СМОГ осознать, что Путин - террорист и убийца, с которым НЕЛЬЗЯ вести переговоры.
И НЕ СМОГ осознать, что войну, развязанную Рашкой, НЕВОЗМОЖНО прекратить "просто перестав стрелять" украинскими военными.
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26.04.2021 16:37 Ответить
Сознание свойственно человеку.
Зебилятки, это важно. Прочтите внимательно до осознания прочитанного.
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26.04.2021 16:37 Ответить
Не можешь бо не дано, тупень
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26.04.2021 16:40 Ответить
Я более чем уверен ...что осел даже не читал то что типа он запостил...
Ему написали...а он только скопировал и вставил..это в лучшем случае...в худшем скопировал и вставил кто то другой...
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26.04.2021 16:42 Ответить
И так всегда.
Кроме, думаю, одного случая, когда была подпись под фото бубы с родителями в нищенской квартире в Кривом РАгу, протяжное про маму, папу, Кривбасс и любовь...
Это и есть его уровень.
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26.04.2021 16:48 Ответить
Для скопировать и вставить есть специально обученный человек, который получает за это не маленькую зарплату. ***** или Мандель, не помню уже как точно зовут, первое вроде.
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26.04.2021 16:48 Ответить
ахаха, Мундель высрала. ибо водородный взрыв на АЭС - может высраться только в головке ТП какой-то.
это же бред настолько шо я даже аллегорию не подберу, я реально чуть не обосрался. это я уже х.з., ну типо посадить картошку а вырастет дирижабл*
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26.04.2021 16:54 Ответить
вова, прочитай нарешті підручник з історії, узнаєш нарешті що урср не існує а то ти бідолага й досі будуєш радянську Україну.
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26.04.2021 16:44 Ответить
Этому долбоконю доходит как до жирафа, ему и 35 лет было мало!!! По-моему ему все это время было по боку то что произошло в Чернобыле, главное рожу корчить и по роялю стучать своим никчемным членом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.04.2021 16:46 Ответить
та он тупо не пишет это, я бы хотел кстати послушать что он 24 часа, было же дело, толкал журникам, даже вроде рекорд Гиннеса поставил...
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26.04.2021 16:50 Ответить
Эти записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют в сети короткое, но очень точное название: "Самый страшный телефонный разговор ХХ века". Источник: https://censor.net/ru/n3262063\\\\\\\\

шведы только чуть не обосрались, а остальным - как соловьям - все это по ....ям.

==========Пожарные, без надлежащих средств защиты, фактически "голыми руками" остановили еще одну потенциальную катастрофу - водородный взрыв. Источник: ============https://censor.net/ru/n3262063

... я бы понял еще шобы высрали ядерный взрыв, ну да, дебил писанул, но ЭТО!!!!! это же ... ну вы поняли.....

Мендель, забери от него, то есть от себя кокс, то есть ноутбук, то есть идите лучше поспите, дблблд!!!
Что за бред ты написала, "чувиха"? тп.!
какой нафиг водородный взрыв, самка тупая то? дай Зеле клавиатуру.... хотя, нет, то же так же будет. о б*же, за что нам Кетцалькоатль дал вас? Сдаюсь, я не любил попугаев, доволен, а, Кетцалькоатль? Теперь верни все взад, клянусь Парагваем, теперь буду любить бизонов, кто не верит - Афина того щит топтала!
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26.04.2021 16:48 Ответить
Видно, у Вовиной дороги были повороты...
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26.04.2021 16:50 Ответить
Такие фразы выдают с головой тот факт, что все эти годы Вова ментально находился очень далеко от Украины. И не только он, а и те, кто его окружает и пишет ему тексты. Для них давно очевидные для украинцев вещи - это какое-то открытие, это что-то экзотическое и новое. Потому что они головой и душой в Москве. И это уже не изменишь. И он не может осознать Чернобыль, Голодомор, войну с Россией. Для него это все чуждо и не близко. Заезжий гастролер.
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26.04.2021 16:48 Ответить
Надо это обыграть на Квартале....Лысый и компания уже репетируют.
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26.04.2021 16:52 Ответить
Слова "осознать" и "преЗЕдент" находятся в параллельных плоскостях. Они никогда не пересекутся.
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26.04.2021 16:53 Ответить
"Водородный взрыв" - це епічно. Термоядерний вибух на АЕС? Вони це серйозно?
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26.04.2021 17:07 Ответить
це напевне ************ зашквар, ну просто потрібно бути суперповним кретином щоби таку хрінь зморозити. придурки могли б побивитись схему атомової бомбонової не кажучи вже про водневу. ну с*ка дебіли повні, ну блін, я х.з. як можна настільки бути ... ну якщо агенти, типу "боширова й Петрова", то пробачив би. але вони походу такі і є - так як дебіл зарослий шо "без табу" та інші під.... хоча при баблі зараз, так шо хай вони й під....., але вони на джипах, а ми на задниці от ссуки блін(щиро заздрить)
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26.04.2021 17:17 Ответить
Кроме того, мы не можем еще осознать масштаб бедствия после правления клики блазней.
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26.04.2021 17:11 Ответить
Мы еще не можем осознать до конца полный масштаб и последствия президенских выборов 19 года.Выбор зельоных пострашнее Чернобыля для Украины будет.
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26.04.2021 17:32 Ответить
Мы еще не можем осознать до конца полный масштаб и последствия президенских выборов 19 года.Выбор зельоных пострашнее Чернобыля для Украины будет.
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26.04.2021 17:35 Ответить
Вдумайтесь: Чорнобильська Трагедія і Квартал-95...
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26.04.2021 17:41 Ответить
КВАРТАЛ 95 ЦЕ МОРАЛЬНИЙ ЧОРНОБИЛЬ для УКРАЇНИ
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26.04.2021 18:06 Ответить
Лишь спустя годы мы сможем приблизиться к полному пониманию и дать исчерпывающий ответ.
Что это значит? Источник: https://censor.net/ru/n3262063

АКТЬОРІШКА ВСРАТИЙ, ЩЕ СЛЄЗУ ПУСТИ
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26.04.2021 18:05 Ответить
Хто-зна які ще будуть наслідки "трагедії" 21 квітня 2019 року.
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26.04.2021 19:03 Ответить
Для того, что-бы что-то понять, нужны мозги, обычная понималка. Их у нынешних ЗЕ нет.
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26.04.2021 19:41 Ответить
Україні ще доведеться оцінити всі катастрофічні наслідки приходу до влади зє блазня. Ці наслідки набагато складніші, ніж наслідки чорнобильської катастрофи...
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26.04.2021 20:17 Ответить
Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия Чернобыльской катастрофы, - Зеленский__________ ну абсолютно все последствия - нет, не можем предвидеть, но некоторые можем - развелось много животных, птиц, появились новые виды, мутанты...
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26.04.2021 22:15 Ответить
 
 