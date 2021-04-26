Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия Чернобыльской катастрофы, - Зеленский

До сих пор нельзя утверждать, что украинцы смогли "пережить" Чернобыльскую катастрофу.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 35-й годовщины Чернобыльской трагедии, передает Цензор.НЕТ.

"– Это ВПЧ-2? Что у вас там горит?

– Взрыв на главном корпусе! Между 3-м и 4-м блоком…

– А там люди есть?

– Да…"

"– Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!"

"– Значит, вы выезжаете в Припять… Алло?

– Да, да, я слышу.

– На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша!"

Эти записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют в сети короткое, но очень точное название: "Самый страшный телефонный разговор ХХ века".

Наверное, каждый из нас его слышал. Наверное, каждый из нас замечал, что, кроме привычного исполнения профессиональных инструкций, в голосах людей есть какая-то непонятная тревога. Ощущение, будто это не просто пожар.

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Не просто горит крыша, а произошло нечто гораздо хуже.

То, чего пока нельзя до конца объяснить и понять.

Свидетельством этого является еще один факт. В сообщении спецслужб указывалось, что по состоянию на 28 апреля уровень радиации на 3-м и 4-м блоках составляет 1000-2600 микрорентген в секунду, а в городе - 30-160. В этом месте документа первый секретарь ЦК КПУ В. Щербицкий сделал известное примечание: "Что это значит?"

Лишь спустя годы мы сможем приблизиться к полному пониманию и дать исчерпывающий ответ.

Что это значит?

Это тысячи людей, которые никогда не вернутся в свои дома.

Пожарные, без надлежащих средств защиты, фактически "голыми руками" остановили еще одну потенциальную катастрофу - водородный взрыв.

Это всего более 600 000 ликвидаторов аварии, которые навсегда подорвали свое здоровье. Это пожарные, врачи, персонал станции, солдаты, шахтеры, ученые, дозиметристы, строители и многие другие, кто героически остановил бедствие и его дальнейшее развитие.

Это радиоактивное облако, которое накрыло почти весь Европейский континент.

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11 тонн ядерного топлива, которое было выброшено в атмосферу.

Это суммарная активность радиоизотопов в воздухе в 30-40 раз больше, чем в Хиросиме.

Облучение, которое, по подсчетам, получили почти 8,5 миллионов человек.

Это почти три тысячи украинских городов и сел, которые были загрязнены радионуклидами.

Это 52 000 кв. км сельскохозяйственных земель, на которые распространилось действие радиации.

Это почти трое суток сокрытия правды. И первые сухие сообщение об аварии - внизу третьей страницы, рядом с новостями о футбольных матчах.

А самое главное - это тысячи человеческих жизней и искалеченных человеческих судеб.

35 лет назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС.

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35 лет назад произошла трагедия, которая считается одной из крупнейших техногенных, экологических и гуманитарных катастроф человечества.

Мы до сих пор не можем утверждать, что "пережили" ее.

Нам до сих пор неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы на этих землях возродилась максимально полноценная жизнь людей и природы.

Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия этой катастрофы.

Но мы точно знаем, что человечество не имеет другого варианта, чем усвоить этот урок навсегда.

И мы никогда не забудем слова, посвященные памяти погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС: "Жизнь ради жизни".

Они отдали свою ради нашей.

Они доказали, что жизнь побеждает.

Жизнь ради детей, внуков, правнуков и последующих поколений.

В Украине.

В Европе.

На планете Земля", - говорится в обращении Зеленского.





