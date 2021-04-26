Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия Чернобыльской катастрофы, - Зеленский
До сих пор нельзя утверждать, что украинцы смогли "пережить" Чернобыльскую катастрофу.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 35-й годовщины Чернобыльской трагедии, передает Цензор.НЕТ.
"– Это ВПЧ-2? Что у вас там горит?
– Взрыв на главном корпусе! Между 3-м и 4-м блоком…
– А там люди есть?
– Да…"
"– Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!"
"– Значит, вы выезжаете в Припять… Алло?
– Да, да, я слышу.
– На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша!"
Эти записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют в сети короткое, но очень точное название: "Самый страшный телефонный разговор ХХ века".
Наверное, каждый из нас его слышал. Наверное, каждый из нас замечал, что, кроме привычного исполнения профессиональных инструкций, в голосах людей есть какая-то непонятная тревога. Ощущение, будто это не просто пожар.
Не просто горит крыша, а произошло нечто гораздо хуже.
То, чего пока нельзя до конца объяснить и понять.
Свидетельством этого является еще один факт. В сообщении спецслужб указывалось, что по состоянию на 28 апреля уровень радиации на 3-м и 4-м блоках составляет 1000-2600 микрорентген в секунду, а в городе - 30-160. В этом месте документа первый секретарь ЦК КПУ В. Щербицкий сделал известное примечание: "Что это значит?"
Лишь спустя годы мы сможем приблизиться к полному пониманию и дать исчерпывающий ответ.
Что это значит?
Это тысячи людей, которые никогда не вернутся в свои дома.
Пожарные, без надлежащих средств защиты, фактически "голыми руками" остановили еще одну потенциальную катастрофу - водородный взрыв.
Это всего более 600 000 ликвидаторов аварии, которые навсегда подорвали свое здоровье. Это пожарные, врачи, персонал станции, солдаты, шахтеры, ученые, дозиметристы, строители и многие другие, кто героически остановил бедствие и его дальнейшее развитие.
Это радиоактивное облако, которое накрыло почти весь Европейский континент.
11 тонн ядерного топлива, которое было выброшено в атмосферу.
Это суммарная активность радиоизотопов в воздухе в 30-40 раз больше, чем в Хиросиме.
Облучение, которое, по подсчетам, получили почти 8,5 миллионов человек.
Это почти три тысячи украинских городов и сел, которые были загрязнены радионуклидами.
Это 52 000 кв. км сельскохозяйственных земель, на которые распространилось действие радиации.
Это почти трое суток сокрытия правды. И первые сухие сообщение об аварии - внизу третьей страницы, рядом с новостями о футбольных матчах.
А самое главное - это тысячи человеческих жизней и искалеченных человеческих судеб.
35 лет назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС.
35 лет назад произошла трагедия, которая считается одной из крупнейших техногенных, экологических и гуманитарных катастроф человечества.
Мы до сих пор не можем утверждать, что "пережили" ее.
Нам до сих пор неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы на этих землях возродилась максимально полноценная жизнь людей и природы.
Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия этой катастрофы.
Но мы точно знаем, что человечество не имеет другого варианта, чем усвоить этот урок навсегда.
И мы никогда не забудем слова, посвященные памяти погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС: "Жизнь ради жизни".
Они отдали свою ради нашей.
Они доказали, что жизнь побеждает.
Жизнь ради детей, внуков, правнуков и последующих поколений.
В Украине.
В Европе.
На планете Земля", - говорится в обращении Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он за два года НЕ СМОГ осознать, что Путин - террорист и убийца, с которым НЕЛЬЗЯ вести переговоры.
И НЕ СМОГ осознать, что войну, развязанную Рашкой, НЕВОЗМОЖНО прекратить "просто перестав стрелять" украинскими военными.
Зебилятки, это важно. Прочтите внимательно до осознания прочитанного.
Ему написали...а он только скопировал и вставил..это в лучшем случае...в худшем скопировал и вставил кто то другой...
Кроме, думаю, одного случая, когда была подпись под фото бубы с родителями в нищенской квартире в Кривом РАгу, протяжное про маму, папу, Кривбасс и любовь...
Это и есть его уровень.
это же бред настолько шо я даже аллегорию не подберу, я реально чуть не обосрался. это я уже х.з., ну типо посадить картошку а вырастет дирижабл*
шведы только чуть не обосрались, а остальным - как соловьям - все это по ....ям.
==========Пожарные, без надлежащих средств защиты, фактически "голыми руками" остановили еще одну потенциальную катастрофу - водородный взрыв. Источник: ============https://censor.net/ru/n3262063
... я бы понял еще шобы высрали ядерный взрыв, ну да, дебил писанул, но ЭТО!!!!! это же ... ну вы поняли.....
Мендель, забери от него, то есть от себя кокс, то есть ноутбук, то есть идите лучше поспите, дблблд!!!
Что за бред ты написала, "чувиха"? тп.!
какой нафиг водородный взрыв, самка тупая то? дай Зеле клавиатуру.... хотя, нет, то же так же будет. о б*же, за что нам Кетцалькоатль дал вас? Сдаюсь, я не любил попугаев, доволен, а, Кетцалькоатль? Теперь верни все взад, клянусь Парагваем, теперь буду любить бизонов, кто не верит - Афина того щит топтала!
Что это значит? Источник: https://censor.net/ru/n3262063
АКТЬОРІШКА ВСРАТИЙ, ЩЕ СЛЄЗУ ПУСТИ