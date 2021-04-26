Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередном грубом нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ в районе линии разграничения.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, вечером, 24 апреля, около 9 часов вечера, наемники страны-агрессора совершили обстрел населенного пункта Водяное, Волновахского района с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Обстрел был осуществлен с позиций оккупантов в районе населенного пункта Пикузы, что на Приазовье. При этом, было выпущено 12 мин из минометов калибра 120 мм, 4 мины из миномета калибра 82 мм и осуществлено 12 выстрелов из СПГ, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры и частные хозяйства.

К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.





Украинской стороной СЦКК осуществлена верификация обстрелов, в результате чего зафиксированы воронки от разрывов, остатки боеприпасов и убытки, причиненные домохозяйствам. По результатам верификации в адрес СММ ОБСЕ направлена нота с соответствующими доказательными материалами.

Украинская сторона СЦКК информирует, что с начала текущего года в СММ ОБСЕ украинской стороной СЦКК было направлено 177 письменных обращений (нот), в которых зафиксированы наиболее резонансные нарушения режима прекращения огня, связанные в том числе с обстрелами населенных пунктов на подконтрольной территории. Указанные материалы составляют основу доказательной базы преступлений оккупантов на украинской земле.





Подчеркиваем, что Украинская сторона СЦКК действует исключительно в рамках координационного механизма, который согласован сторонами, оперативно фиксирует (верифицирует) все нарушения наемников и действует в тесном взаимодействии с СММ ОБСЕ в процессе контроля и координации режима прекращения огня.

Украинская сторона СЦКК напоминает, что такие действия оккупантов несут прямую угрозу жизни и здоровью местного населения и дестабилизируют ситуацию безопасности вдоль всей линии разграничения.

В штабе подчеркнули, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.