РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10559 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 483 13

Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередном грубом нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ в районе линии разграничения.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, вечером, 24 апреля, около 9 часов вечера, наемники страны-агрессора совершили обстрел населенного пункта Водяное, Волновахского района с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Обстрел был осуществлен с позиций оккупантов в районе населенного пункта Пикузы, что на Приазовье. При этом, было выпущено 12 мин из минометов калибра 120 мм, 4 мины из миномета калибра 82 мм и осуществлено 12 выстрелов из СПГ, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры и частные хозяйства.

К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС 01
Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС 02

Украинской стороной СЦКК осуществлена верификация обстрелов, в результате чего зафиксированы воронки от разрывов, остатки боеприпасов и убытки, причиненные домохозяйствам. По результатам верификации в адрес СММ ОБСЕ направлена нота с соответствующими доказательными материалами.

Украинская сторона СЦКК информирует, что с начала текущего года в СММ ОБСЕ украинской стороной СЦКК было направлено 177 письменных обращений (нот), в которых зафиксированы наиболее резонансные нарушения режима прекращения огня, связанные в том числе с обстрелами населенных пунктов на подконтрольной территории. Указанные материалы составляют основу доказательной базы преступлений оккупантов на украинской земле.

Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС 03
Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС 04

Подчеркиваем, что Украинская сторона СЦКК действует исключительно в рамках координационного механизма, который согласован сторонами, оперативно фиксирует (верифицирует) все нарушения наемников и действует в тесном взаимодействии с СММ ОБСЕ в процессе контроля и координации режима прекращения огня.

Украинская сторона СЦКК напоминает, что такие действия оккупантов несут прямую угрозу жизни и здоровью местного населения и дестабилизируют ситуацию безопасности вдоль всей линии разграничения.

В штабе подчеркнули, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств  по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

обстрел (26862) боевые действия (3921) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
А це ще "Всеосяжне перемир"я № 1", чи вже "Всеосяжне перемир"я № 2"", ЗЕбіл?
показать весь комментарий
26.04.2021 16:36
+6
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - какой-то дурачек (с)
показать весь комментарий
26.04.2021 16:40
+3
Держитесь-скоро "пасхальное перемирие".
показать весь комментарий
26.04.2021 16:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А це ще "Всеосяжне перемир"я № 1", чи вже "Всеосяжне перемир"я № 2"", ЗЕбіл?
показать весь комментарий
26.04.2021 16:36 Ответить
скока зряплатка в тушек из ОБСЕ?
их только чет 4 подорвались, но думаю за такую зряплату - все бы хотели ездить и жрать бухло с боевиками.
че наши не рванут со 122-ек? в ответ то? я х.з. - сидеть и фиксировать шо по тебе тупо даже спг работает - нахрена надо там сидеть то?
показать весь комментарий
26.04.2021 16:38 Ответить
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - какой-то дурачек (с)
показать весь комментарий
26.04.2021 16:40 Ответить
Держитесь-скоро "пасхальное перемирие".
показать весь комментарий
26.04.2021 16:40 Ответить
Тільки "осуществлена верификация обстрелов", але вчергове простили окупанта..., не дали вогневої відсічі... Це така зедебільна стратегія...

А вони будуть і далі стріляти. І жертви будуть. якщо не сьогодні, то завтра. Сьогодні ще фартонуло. Он,а місяць тому - четверо двохсотих. Були і поодиночці...
показать весь комментарий
26.04.2021 16:42 Ответить
Хоч перестали придурки вживати фразу "порушили режим тиші"
показать весь комментарий
26.04.2021 16:45 Ответить
It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.
Мы уже на финишной прямой, или на финишном старте? Где мы, зебилье?
Вместо Черчилля - вислюк, вместо будущего - стойло.
показать весь комментарий
26.04.2021 16:46 Ответить
ДА ВРЕТЕ ВЫ ВСЕ ВАША ПОЛИТИКА ИДЕТ В РАЗРЕЗ С ПОЛИТИКОЙ ЗЕ ОН ТУ НА ЗАЯВИЛ ЧТО НА ПОРОГЕ ВСЕОБЪЕМЛЕМОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПУ А ВЫ ТУТ ПРО ОБСТРЕЛЫ ВСЕ ВАША ВЫДУМКА

И КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ВИДИМ И СЛЫШИМ ПРОВАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ ЗЕ СТРАУСА ГИБЕЛЬ СОЛДАТ РАНЕНИЕ РАЗРУШЕНИЕ МИРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
показать весь комментарий
26.04.2021 16:53 Ответить
та гнать аккупантов, вот и весь сказ, а не хотят по хорошему - попросить по плохому,але, нехай кулеба по протесту в день подает
показать весь комментарий
26.04.2021 17:03 Ответить
Не може такого бути. "Режим тиші" ЖОДНОГО разу не був зірваний, за твердженням пліснявої влади. А зара йде підготовка до "супер- пупер режиму тиші". Так що, які обстріли, шо ви такоЄ гАвАрітє?
показать весь комментарий
26.04.2021 17:10 Ответить
 
 