МАГАТЭ будет разговаривать о ядерных объектах в оккупированном Крыму и на Донбассе только с Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Мариано Гроссе. Стороны обсудили применение гарантий МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях, в соответствии с соглашением между Украиной и Агентством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Рафаэль Мариано Гроссе подтвердил четкую позицию: МАГАТЭ будет разговаривать только с Украиной относительно всех ядерных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, поскольку признает только суверенитет нашего государства над ними.

Собеседники отдельно обсудили возможности увеличения представительства Украины в Секретариате МАГАТЭ, с особым акцентом на обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин.

Гендиректор МАГАТЭ также выразил заинтересованность в участии украинских научных сотрудниц и студенток в исследовательско-стажировочных программах МАГАТЭ им. Марии Склодовской-Кюри.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня и положительно отметили высокий уровень взаимодействия Украины и МАГАТЭ по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества: от преодоления пандемии COVID-19 в нашем государстве до лечения онкологических заболеваний.

Кулеба выразил благодарность МАГАТЭ за многолетнюю поддержку усилий правительства Украины по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Генеральный директор заверил, что Агентство будет продолжать эту успешное сотрудничество и в дальнейшем.

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