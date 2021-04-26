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МАГАТЭ будет разговаривать о ядерных объектах в оккупированном Крыму и на Донбассе только с Украиной

МАГАТЭ будет разговаривать о ядерных объектах в оккупированном Крыму и на Донбассе только с Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Мариано Гроссе. Стороны обсудили применение гарантий МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях, в соответствии с соглашением между Украиной и Агентством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Рафаэль Мариано Гроссе подтвердил четкую позицию: МАГАТЭ будет разговаривать только с Украиной относительно всех ядерных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, поскольку признает только суверенитет нашего государства над ними.

Собеседники отдельно обсудили возможности увеличения представительства Украины в Секретариате МАГАТЭ, с особым акцентом на обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин.

Гендиректор МАГАТЭ также выразил заинтересованность в участии украинских научных сотрудниц и студенток в исследовательско-стажировочных программах МАГАТЭ им. Марии Склодовской-Кюри.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня и положительно отметили высокий уровень взаимодействия Украины и МАГАТЭ по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества: от преодоления пандемии COVID-19 в нашем государстве до лечения онкологических заболеваний.

Кулеба выразил благодарность МАГАТЭ за многолетнюю поддержку усилий правительства Украины по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Генеральный директор заверил, что Агентство будет продолжать эту успешное сотрудничество и в дальнейшем.

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Автор: 

МАГАТЭ (388) МИД (6933) ядерная безопасность (490) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Дмітро, маєте проблеми. Це я вам, як психотерапевта кАЖу!)))
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26.04.2021 16:58
+3
Ну і правильно. А з ким ще?!) Не бачу конкурентів!)
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26.04.2021 16:54
+3
У него полная зависимость от Цензора,он думает шо пишет шота очень важное ,может даже гениальное.😂
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26.04.2021 17:10
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Ну і правильно. А з ким ще?!) Не бачу конкурентів!)
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26.04.2021 16:54 Ответить
и шо, на кой понт такие переговоры? пэрэмога, наверно
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26.04.2021 16:54 Ответить
Дмітро, маєте проблеми. Це я вам, як психотерапевта кАЖу!)))
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26.04.2021 16:58 Ответить
и шо, вы прям мозговед в натуре але мозгоклюйша?
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26.04.2021 16:59 Ответить
Ви навідь не уявляєте, яка я мозгоклюйша!) Дзьобаю опезежопників та зельоних квартальщиків!) Отримую від цього задоволення. Нє сексом жеж єдиним)))
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26.04.2021 17:07 Ответить
У него полная зависимость от Цензора,он думает шо пишет шота очень важное ,может даже гениальное.😂
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26.04.2021 17:10 Ответить
та зашить всех в мешок и в днепр - няхай плавают
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26.04.2021 17:13 Ответить
Видишь,не я один обратил внимание на твои проблемы.Ведь гадить каждый день,даже уже в нечитаемых новостях-это болезнь или недостаток внимания.Это кстати не шутки уже.
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26.04.2021 17:09 Ответить
ви сначала со своими проблемами разберитесь, доктор глузман вам в помощь
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26.04.2021 17:12 Ответить
Подожди минут 15.Гляну в каких новостях ты уже успело нагадить😂🌷
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26.04.2021 17:16 Ответить
Ну... В Криму ж, наче, не встигли добудувати АЕС... Єдине ядерне, що там може з'явитися найближчим часом, то є зброя (якщо її там ще немає). На Донбасі та ж сама історія.
Моніторинг наявності зброї не входить до зони відповідальності МАГАТЕ, а початок чи відновлення будівництва АЕС буде доволі помітним і так.
Відповідно, всього два висновки з цієї новни:
1. Добра: будь-яка спроба московії створити на окупованих територіях законні (легітимні) ядерні об'єкти (дотримуючись міжнародного права) буде не можлива
2. Пагана: московія вже давно поклала на всі міжнародні закони та договори, а тому можливо все
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26.04.2021 17:02 Ответить
Ви забуваєте про місця де випробували атомну зброю. Об'єкти де її розробляли.
Наприклад на Донбасі є шахти про які зараз не згадують які затопляти не можна бо у них взривали яо.
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26.04.2021 18:14 Ответить
Якщо вірити документам (у загальному доступі), то така шахта лише одна. Але її вже минулого (чи позаминулого) року "вялікіє" вирішили затопити... А от інформації зробили вони те чи ні - не бачив. Якщо так, то на Донбасі на найближчі років 150 можна ставити хрест. Якщо ні, то ще є що звільняти. ІМХОhttps://censor.net/ru/n3262049
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26.04.2021 18:29 Ответить
Это они Кулебе так сказали,а за зеленые бумажки(в правильном количестве) от кацапни подпишут все,шо надо.
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26.04.2021 22:10 Ответить
 
 