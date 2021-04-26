НБУ запретил банкам писать условия в договорах на кредиты мелким шрифтом

С 27 апреля вступают в силу новые правила Национального банка об установлении дополнительных требований к банковским договорам о предоставлении кредитов и других услуг. В частности, банкам запрещено прописывать тексты мелким шрифтом и изменять условия без ведома потребителя.

НБУ выдало соответствующее постановление еще 26 января, напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. У банков было три месяца, до 27 апреля 2021 года, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми условиями.

В частности речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

"Главная задача новых требований - обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствиях невыполнения обязательств", - отметили в Нацбанке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о реструктуризации валютных кредитов граждан

Банки обязали предоставлять в договоре полное описание услуги. В частности, в договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и др. В договоре потребительского кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное. Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги.

В НБУ отметили, что новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферте), а только на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть документа присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, в которой установлены требования.

Также читайте: Бизнесу уже выдали доступных кредитов на сумму около 27 млрд грн, - Минэкономики