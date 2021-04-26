В течение трех лет в Чернобыльской зоне планируют обновить ключевые маршруты и сделать территорию доступной для туристов, - замглавы ОП Тимошенко

Сегодня состоялось предоткрытие мультимедийной выставки "Чернобыль. Путешествие" на столичном ВДНХ. Выставку посетили президент Владимир Зеленский, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, стала одним из первых шагов к тому, чтобы начать работу по развитию Чернобыльской зоны отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Прямо здесь, в павильоне №1, можно попасть в саму зону отчуждения, даже исследовать ее. Все - благодаря современным технологиям. Здесь также множество видео, архивных фотографий, можно послушать человеческие истории, даже записать свои собственные мысли и переживания в видео- или аудиоформате", - рассказал Тимошенко.

Кроме того, выставка позволяет увидеть, как в зону постепенно возвращается жизнь. Через 35 лет после аварии Офис Президента Украины начал новый этап в истории зоны отчуждения, в рамках которого эту территорию планируют сделать точкой развития.

По словам Тимошенко, в Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий.

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"Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций. Количество туристов за последние три года выросло в 16 раз. Интересным направлением для инвестиций является кинопроизводство. Одним из основных символов развития всегда являются дороги. В этом году в Чернобыльской зоне отчуждения стартовала программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка"", - рассказал заместитель главы ОП.

За три года в зоне планируют обновить ключевые маршруты и сделать территорию доступной для туристов, экологов, природоохронителей и ученых.

"Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины. Символом того, что человечество способно восстанавливаться, если будет делать выводы из собственных ошибок. Выставка "Чернобыль. Путешествие" - один из первых шагов к тому, чтобы демифологизировать тему и начать работу по развитию зоны отчуждения", - подытожил Тимошенко.

Как ранее сообщалось, уже в этом году к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы Укравтодор обновит 40 км между КПП "Дитятки" и "Припять", а также подъезд к ЧАЭС в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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