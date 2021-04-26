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Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому. ФОТО

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому. ФОТО

Волонтеры предложили десяти публичным украинцам, среди которых и редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, купить у них 10 домашних праздничных пасок, чтобы помочь спасти жизнь маленькому Диме Свичинскому, у которого диагностирована мышечная атрофия первого типа (SMA I).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение волонтера Алины Михайловой в социальной сети "Фейсбук".

"Так получилось, что жизнь людей порой действительно зависит от нас. От средств, информации, поддержки и готовности прийти на помощь. Жизнь совсем маленьких крошек. От каждого из нас. Два месяца тому назад сыну Виталия Свичинского и Марии Свичинской диагностировали очень редкое заболевание - спинальную мышечную атрофию первого типа (SMA I). Болезнь поражает мышцы, отвечающие за глотание, держание головы, двигательные функции, дыхание. Спасти мальчика можно. Для этого достаточно самой дорогой инъекции в мире стоимостью 65 миллионов гривен. Мы принимаем с Olena Mykhailova эстафету с #ПечивоДляДіми. Только мы хотим передать 10 наших фирменных домашних пасочек 10 следующим людям, которые, уверена, смогут помочь, или уже помогли Диме: это Сергей Притула, Всеволод Кожемяко, Сергей Стаховский, Юрий Бутусов, Анатолий Телявский, Тимур Нишнианидзе, Владислав Сюр, Дмитрий Белоцерковец, Виталий Кличко, Владимир Омелян. Ваша поддержка и помощь очень важна. По всем обновлениями следите на странице Спасти Диму", - отметила волонтер Алина Михайлова. 

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Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 01

Реквизити для помощи:

PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=82BBTYF39YEK4

Назначение платежа: Save_Dmytro

Платформа Gofoundme: https://www.gofundme.com/.../save-dmytro-fighting-spinal...

КАРТЫ:

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 03 Приватбанк Свичинская Мария (мама)

5168 7451 0303 4838

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 03 Приватбанк Свичинский Виталий (отец)

5168 7450 2036 8665

4731 2196 1506 2795

Монобанк по ссылке :

https://send.monobank.ua/jar/3EM3hmrJnY

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 03 Монобанк Свичинская Мария (мама)

5375 4114 0461 7859

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 03 Монобанк Свичинский Александр (дядя) 

5375 4141 1566 9706

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 03 Монобанк Свичинский Виталий (отец)

5375 4141 0117 0842

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 03 Ощадбанк Свичинский Виталий (отец)

5167 8199 9813 3418

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 03 Raiffeisen Bank Aval Свичинская Мария (мама) 

4149 5100 6427 4634

Банк получателя: АТ "Райффайзен Банк Аваль"

UA473229040000000262091313621

ЕДРПОУ: 3316105087

СЧЕТА:

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 09 UAH

Получатель

Благотворительный Фонд "МАНІФЕСТ МИРУ"

ЕДРПОУ/ІПН получателя

39253522

Рахунок отримувача

UA903071230000026000020797550

Банк отримувача

ПАТ "БАНК ВОСТОК", г. Днепр

МФО Банка 307123

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 10 USD

Account with Institution:

PJSC "BANK VOSTOK"

Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE: ACJCUA2N

Beneficiary Customer:

UA883071230000026009010797550,

BF MANIFEST MYRU,

m. Odesa,

Ukraine

Details of Payment:

Charity Payment

Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому 11 EUR

Account with Institution:

PJSC "BANK VOSTOK",

Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE:

ACJCUA2N

Beneficiary customer:

UA883071230000026009010797550,

BF MANIFEST MYRU,

m. Odesa,

Ukraine

Details of Payment:

Charity Payment

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дай Бог Здоровья Малышу и всем конечно....- но что это за Инъекция по 2 300 000...зЭлени - кто нажывается....
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26.04.2021 17:14 Ответить
есть такая. вылечивает с одного укола . стоит столько потому что заболевание довольно редкое и массово продавать лекарство для отбития затрат на его разработку не получиться
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26.04.2021 18:35 Ответить
+ Одужуй, крихітко
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26.04.2021 17:15 Ответить
 
 