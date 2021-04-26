Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому. ФОТО
Волонтеры предложили десяти публичным украинцам, среди которых и редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, купить у них 10 домашних праздничных пасок, чтобы помочь спасти жизнь маленькому Диме Свичинскому, у которого диагностирована мышечная атрофия первого типа (SMA I).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение волонтера Алины Михайловой в социальной сети "Фейсбук".
"Так получилось, что жизнь людей порой действительно зависит от нас. От средств, информации, поддержки и готовности прийти на помощь. Жизнь совсем маленьких крошек. От каждого из нас. Два месяца тому назад сыну Виталия Свичинского и Марии Свичинской диагностировали очень редкое заболевание - спинальную мышечную атрофию первого типа (SMA I). Болезнь поражает мышцы, отвечающие за глотание, держание головы, двигательные функции, дыхание. Спасти мальчика можно. Для этого достаточно самой дорогой инъекции в мире стоимостью 65 миллионов гривен. Мы принимаем с Olena Mykhailova эстафету с #ПечивоДляДіми. Только мы хотим передать 10 наших фирменных домашних пасочек 10 следующим людям, которые, уверена, смогут помочь, или уже помогли Диме: это Сергей Притула, Всеволод Кожемяко, Сергей Стаховский, Юрий Бутусов, Анатолий Телявский, Тимур Нишнианидзе, Владислав Сюр, Дмитрий Белоцерковец, Виталий Кличко, Владимир Омелян. Ваша поддержка и помощь очень важна. По всем обновлениями следите на странице Спасти Диму", - отметила волонтер Алина Михайлова.
Реквизити для помощи:
PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=82BBTYF39YEK4
Назначение платежа: Save_Dmytro
Платформа Gofoundme: https://www.gofundme.com/.../save-dmytro-fighting-spinal...
КАРТЫ:
Приватбанк Свичинская Мария (мама)
5168 7451 0303 4838
Приватбанк Свичинский Виталий (отец)
5168 7450 2036 8665
4731 2196 1506 2795
Монобанк по ссылке :
https://send.monobank.ua/jar/3EM3hmrJnY
Монобанк Свичинская Мария (мама)
5375 4114 0461 7859
Монобанк Свичинский Александр (дядя)
5375 4141 1566 9706
Монобанк Свичинский Виталий (отец)
5375 4141 0117 0842
Ощадбанк Свичинский Виталий (отец)
5167 8199 9813 3418
Raiffeisen Bank Aval Свичинская Мария (мама)
4149 5100 6427 4634
Банк получателя: АТ "Райффайзен Банк Аваль"
UA473229040000000262091313621
ЕДРПОУ: 3316105087
СЧЕТА:
UAH
Получатель
Благотворительный Фонд "МАНІФЕСТ МИРУ"
ЕДРПОУ/ІПН получателя
39253522
Рахунок отримувача
UA903071230000026000020797550
Банк отримувача
ПАТ "БАНК ВОСТОК", г. Днепр
МФО Банка 307123
USD
Account with Institution:
PJSC "BANK VOSTOK"
Dnipro, Ukraine
SWIFT CODE: ACJCUA2N
Beneficiary Customer:
UA883071230000026009010797550,
BF MANIFEST MYRU,
m. Odesa,
Ukraine
Details of Payment:
Charity Payment
EUR
Account with Institution:
PJSC "BANK VOSTOK",
Dnipro, Ukraine
SWIFT CODE:
ACJCUA2N
Beneficiary customer:
UA883071230000026009010797550,
BF MANIFEST MYRU,
m. Odesa,
Ukraine
Details of Payment:
Charity Payment
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