За Зеленского готовы проголосовать 28% граждан Украины, за Порошенко - 15%, за Бойко - 14%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы на победу были бы у действующего главы государства Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего, информирует Цензор.НЕТ.
Если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то за лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отдали бы голоса 15% респондентов, среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 14% опрошенных, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко 8%.
Другие возможные кандидаты на высший пост на выборах получили бы менее 5% поддержки.
Читайте на Цензор.НЕТ: За Зеленского готовы проголосовать 24,9% граждан Украины, за Порошенко - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Абсолютное большинство граждан (81%) заявили о своих намерениях голосовать на президентских выборах. Не хотят принимать в них участие 16% респондентов и лишь 3% не определились.
Половина граждан (53%) выступает против проведения досрочных президентских выборов, 39% поддерживают такой шаг.
Социологическое исследование проводилось методом "face-to-face" по структурированной интерактивной анкете. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.
Также на Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.
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Як що щось і буде, то це завдяки народу України, а не клоуну.
Щоб не робила тупа порошенківська бидлота, рейтинг їх бариги на рівні ватного бойка.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ = РАДЯНСЬКА УКРАЇНА (МАЛОРОСІЯ)
Але Україна буде єдиною державою в історії людства, де люмпен і зграйка блазнів знищили свою державу "па-пріколу"...
хто був проти нього в це для мене СПРАВЖНІЙ рейтинг!
Тільки десь тиждень тому був кожномісячний рейтинг СОЦІСа ...
Хто на ті опитування виділяє немалі кошти - той і замовляє - яка музика буде звучати
Не вірю.
Їх ні електроенергія по 1,68 грн.не вчить, ні газ по 7,80 грн./куб, ні боротьба з ковідом, ні заглядання в очі Путіну, ні відведення війська, ні вода в Крим....
Який дебільний народ, такого Президента він і достойний!
І чого до нашого берега завжди припливе, як не Юрась Хмельниченко, то Володя Винниченко, то Володя Зелебенський із отакою мендельшою!
- Кому принадлежат СМИ(и телевиденье тоже СМИ)?
И 2 вопрос посложнее:
- почему эти СМИ СЕМЬ ЛЕТ обливают грязью брехни Пороха,и 2,5 года поют осанну клоуну?
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
ПРОПОНУЮ ПРОВЕСТИ ЇХ У ТРАВНІ ЯК У 2019 му
надеюсь старых снесут ( в данное время правят старые )
За лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отдали бы голоса 15% респондентов, среди тех, кто определился и пойдет на выборы.
81% - 15% = 66% Калькулятор подарить?
"Прощай нємитая Расія" - ці його слова неможна забути.
Расія як була в лайні, так в лайні живе вже 300 років