За Зеленского готовы проголосовать 28% граждан Украины, за Порошенко - 15%, за Бойко - 14%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы на победу были бы у действующего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего, информирует Цензор.НЕТ.

Если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то за лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отдали бы голоса 15% респондентов, среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 14% опрошенных, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко 8%.

Другие возможные кандидаты на высший пост на выборах получили бы менее 5% поддержки.

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Абсолютное большинство граждан (81%) заявили о своих намерениях голосовать на президентских выборах. Не хотят принимать в них участие 16% респондентов и лишь 3% не определились.

Половина граждан (53%) выступает против проведения досрочных президентских выборов, 39% поддерживают такой шаг.

Социологическое исследование проводилось методом "face-to-face" по структурированной интерактивной анкете. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.

Также на Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.











