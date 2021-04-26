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За Зеленского готовы проголосовать 28% граждан Украины, за Порошенко - 15%, за Бойко - 14%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

За Зеленского готовы проголосовать 28% граждан Украины, за Порошенко - 15%, за Бойко - 14%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы на победу были бы у действующего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего, информирует Цензор.НЕТ.

Если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то за лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отдали бы голоса 15% респондентов, среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 14% опрошенных, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко 8%.

Другие возможные кандидаты на высший пост на выборах получили бы менее 5% поддержки.

Читайте на Цензор.НЕТ: За Зеленского готовы проголосовать 24,9% граждан Украины, за Порошенко - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство граждан (81%) заявили о своих намерениях голосовать на президентских выборах. Не хотят принимать в них участие 16% респондентов и лишь 3% не определились.

Половина граждан (53%) выступает против проведения досрочных президентских выборов, 39% поддерживают такой шаг.

Социологическое исследование проводилось методом "face-to-face" по структурированной интерактивной анкете. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.

Также на Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.



За Зеленского готовы проголосовать 28% граждан Украины, за Порошенко - 15%, за Бойко - 14%, - опрос Украинского института будущего 01
За Зеленского готовы проголосовать 28% граждан Украины, за Порошенко - 15%, за Бойко - 14%, - опрос Украинского института будущего 02
За Зеленского готовы проголосовать 28% граждан Украины, за Порошенко - 15%, за Бойко - 14%, - опрос Украинского института будущего 03
За Зеленского готовы проголосовать 28% граждан Украины, за Порошенко - 15%, за Бойко - 14%, - опрос Украинского института будущего 04

Автор: 

Бойко (948) Зеленский (20202) Порошенко (19587) рейтинг (1635) Тимошенко (24590) Украинский институт будущего (24)


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Топ комментарии
+34
Лечение свежим асфальтом и повышенными ценами на продукты с коммуналкой дало свой положительный эффект. У 45% из 73% больных прекратилась диарея ЗЕлёными фекалиями и боли копировались, они медленно но верно идут на поправку, но 28% больны безнадёжно. Причина? Проста и банальна - их врождённая умственная недоразвитость.
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26.04.2021 17:16
+28
28% українців все ще в екстазі нюхають кавалок собачого лайна, в надії що ще трішки- і воно перетвориться на тортик.
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26.04.2021 17:16
+24
результаты https://uifuture.org/publications/stabilizacziya-pered-rozdorizhzhyam-tochka-bifurkacziyi-dlya-zelenskogo/?fbclid=IwAR0386q7ScZ1wESCUg_dfHanwBwtObi2XqnvB3cwI-e2r3pBWugznOTA4vY опроса, проведенного Украинским институтом будущего ))))))))))))

посмотрите на эти хари в "институте". какие хари, такой и опрос.... думаю у Ишака максимум 5%, и то опрос в дурдоме. каждый день минус 500 человек! за год потеряли целый город Украины.
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26.04.2021 17:15
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Якщо не дасть, тоді що ти скажеш?
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26.04.2021 23:26 Ответить
Коли це дірявий Зе Кремлю не давав...
Як що щось і буде, то це завдяки народу України, а не клоуну.
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27.04.2021 00:24 Ответить
І на хрена пУті війна, через три роки 50% дебілів виберуть Бойка і раша вирішить всі свої проблеми
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27.04.2021 14:41 Ответить
Зеля за два роки наробив стільки помилок, але й досі лише 15 відсотків імбецилів хочуть голосувати за сраного баригу, який для більшості українців гірший навіть за блазня.
Щоб не робила тупа порошенківська бидлота, рейтинг їх бариги на рівні ватного бойка.
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26.04.2021 18:05 Ответить
я вже писав куди потрібно засунути цей рейтинг,мій комент чомусь зник! Не малюйте дурниць за чинного президента як було 73% так і буде ,навіть більше!!!
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26.04.2021 18:06 Ответить
брехня на подсолнечном масле масле по 70 грн от Мендель
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26.04.2021 18:06 Ответить
Лживые рейтинги лживые проценты За ЗЕдаунов 1 процент упоротых не больше
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26.04.2021 18:07 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ = 100 % ЗРАДА УКРАЇНІ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ = РАДЯНСЬКА УКРАЇНА (МАЛОРОСІЯ)
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26.04.2021 18:09 Ответить
У будь-якій державі, чи це древня Персія, чи це ******* Італія, бидляк складає 80% населення. Це стандартний відсоток люмпену для усієї історії цивілізації. У свій час євро-бидляк, одразу після війни, "кинув" на виборах і Черчилля, і де Голля. Кинули переможців, кур-р-рча ляґа!
Але Україна буде єдиною державою в історії людства, де люмпен і зграйка блазнів знищили свою державу "па-пріколу"...
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26.04.2021 18:09 Ответить
Господи, як же ви дістали цими «рейтингами» намальованими на коліні зебілу. У мене всі готові голосувати за Пороха, навіть ті,
хто був проти нього в це для мене СПРАВЖНІЙ рейтинг!
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26.04.2021 18:13 Ответить
Воно то так, але важливо не те хто і як і за кого голосує, а хто і як ці голоси рахує. Доказано ще зі сталінських часів і ця справа досі жива як на виборах так і на соцопитуваннях.
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26.04.2021 18:39 Ответить
Опитування проводилось на концерті "Кварталу 95" ?
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26.04.2021 19:18 Ответить
Згоден!
Тільки десь тиждень тому був кожномісячний рейтинг СОЦІСа ...
Хто на ті опитування виділяє немалі кошти - той і замовляє - яка музика буде звучати
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26.04.2021 19:50 Ответить
А социс це по-твоєму не проплачена контора?
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26.04.2021 20:04 Ответить
28% номинировать на премию Дарвина,дважды
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26.04.2021 18:17 Ответить
А 29 % ...до допри !
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26.04.2021 18:24 Ответить
До якого часу ідіоти ще планують голосувати за Дурня?? Народ що віддає свої голоси на такого *********** не має право жити добре!! Вам ідіоти мало зростання цін тарифів падіння промисловості та сільського господарства . Вам мало ПОВНОГО ПРОВАЛУ боротьби з вірусом повного провалу з вацинуванням населення України?? Мало?? Тоді дохніть дурні мені вас не жаль. Туди вам і дорога!!
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26.04.2021 18:26 Ответить
Я не готовий голосувати за жодне лайно,(тому що воно лайно),незважаючи на рейтинги.Від лайна треба позбавлятись,а не вибирати його у владу.Поки не з,явиться наш умовний "Чорновіл" або "Валенса", я в балагані участі не беру.Там і без мене справляться.
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26.04.2021 18:29 Ответить
Люди, прокидайтесь нарешті від літаргічного сну в який ви впали після серіалу, або того, що ви собі намріяли. Всі ці рейтинги - липові. Тому що не можна вірити тим, хто постійно бреше. Слуги народу- це у більшості своїй збіговисько різних аферистів та шахраїв, які прилипли до рейтингів Зеленського, щоб вирішувати свої особисті корисливі справи. Вони хочуть (і вже це роблять) сісти на старі схеми і набити собі кишені, а при цьому через їх повну непрофесійність, руйнується держава. А інша партія, ОПЗЖ- це трошки професійніші, але теж злочинці, які десятиріччями обкрадали країну, але вони ще й посіпаки Путіна,які залюбки ляжуть під нього, тому нічим не кращі за СН. Якщо всі люди хочуть покращення, то треба голосувати за таких людей як Ігор СМЕШКО, тому що треба вже нарешті рятувати країну від повного руйнування. Зараз зелені розпродають підприємства, а також роздають направо і наліво ліцензії друзям, які за копійки купують надра, а люди продовжують купувати газ у Фірташа, свій енергоринок руйнуємо, купуючи електрику в Білорусі в т.п. Тут не вистачить місця, щоб перелічувати всю шкоду від монобільшості. Люди, навіть якщо ви колись помилилися, виправте свою помилку, не дайте більше змоги дорватися до влади тим, хто грабував і продовжує грабувати українців.
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26.04.2021 18:29 Ответить
А чого немає даних скільки би % проголосували б за Луку. Один депутант посилався на 36%. Цікаво де і з якого "місця" він "нашкріб" такий процент,
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26.04.2021 18:35 Ответить
Очен хорошо. Раз зебилы неизлечимы и тарифами ни популизмом . Может поможет ковид ?
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26.04.2021 18:37 Ответить
не знаю, що там за інститут, але з такими громадянами в України немає "будущєго"
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26.04.2021 18:38 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 8986
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26.04.2021 18:40 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE Український інститут майбутнього ... щось звучить на кшталт назви фірми-проклади, що імпортує індійську вакцину CoviShield - «Милість Божа».

Не вірю.
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26.04.2021 18:40 Ответить
Сугубо мое мнение. 1) выборы должны происходить в оговоренные законом сроки, никаких досрочных выборов быть не должно ( за исключением форс-мажорных ситуаций) 2) срок президентства можно увеличить до 5 лет 3) срок прибывания на этом посту должно быть ограниченно одним сроком. ( последний пункт особенно актуален для Украины, на наш менталитет , при любом раскладе, мы будем через 5 ( да чего там, через 3-4 года) отправить любого президента ( не зависимо от фамилии), если мягко выразиться в " утиль" , если грубо то на "эшафот". По развитию событий последних несколько лет могу добавить. А) Зеленский клятвенно утверждал что идет только на один срок, а тут " солгавший единожды, кто тебе поверит" ( и если выполнение его остальных обещаний не всегда зависело от него, то тут то все в его руках, разве что страх и грехи не пускают, и первое в первую очередь) Б) Порошенко должен был понимать что предыдущие ( как впрочем и все остальные) выборы он проиграет любому кроме представителя ОПЗЖопса - Пукина, поэтому партиям прозападного или скорее сказать проукраинского толка, ( и тому же Порошенко), нужно было готовить на это место другого человека ( с меньшим антирейтингом), но любовь к себе " любимому и исключительному" как всегда победила. Потому и получили в итоге такой вот результат. И получим такой же и следующий раз если не сделать работу над ошибками. Да с кадрами у нас напряженка.., но кто ищет тот всегда найдет. Только начинать эту работу нужно сразу после инаугурации и ни как не позже. Но у нас все законсервировано ( Зе, Пе, Бо, Ю.. с разбавлением для смеха еще Смешко, Ляшко и Пидаликом.) Шо маемо, то маемо...
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26.04.2021 18:44 Ответить
Залишилось 28% ідіотів, які ще не прозріли від Голобородька-Зелебенського!
Їх ні електроенергія по 1,68 грн.не вчить, ні газ по 7,80 грн./куб, ні боротьба з ковідом, ні заглядання в очі Путіну, ні відведення війська, ні вода в Крим....
Який дебільний народ, такого Президента він і достойний!
І чого до нашого берега завжди припливе, як не Юрась Хмельниченко, то Володя Винниченко, то Володя Зелебенський із отакою мендельшою!
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26.04.2021 19:18 Ответить
Нікого там не залишилось - рейтинги малюють від "вольного"...
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26.04.2021 20:54 Ответить
Опять жидов к власти пихают. Где украинские кандидаты?
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26.04.2021 19:22 Ответить
Після того, що Кива захистив дисертацію, я цьому рейтингу не дивуюся.
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26.04.2021 19:32 Ответить
Який тут *****, сексист чи сексот зарубав кандидаток в президенти Федину та Зеркаль, відгукнись, щоб я міг заскоінити.
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26.04.2021 19:46 Ответить
Дебилам свое до сих пор не воняет.
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26.04.2021 19:47 Ответить
Єдине місце, де може лунати критика не з олігархічних за вову топлячих каналів- це ВР ... У зв"язку з карантином ВР не працює.
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26.04.2021 20:06 Ответить
Этим 24% предлагаю ответить на 1 ПРОСТОЙ вопрос:
- Кому принадлежат СМИ(и телевиденье тоже СМИ)?
И 2 вопрос посложнее:
- почему эти СМИ СЕМЬ ЛЕТ обливают грязью брехни Пороха,и 2,5 года поют осанну клоуну?
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
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26.04.2021 20:10 Ответить
КОЛИ ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
ПРОПОНУЮ ПРОВЕСТИ ЇХ У ТРАВНІ ЯК У 2019 му
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26.04.2021 20:53 Ответить
Поднимите ещё тарифы этим 28 процентам.
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26.04.2021 21:19 Ответить
пролетариату пох на кого работать ,( а основная часть населения и есть пролетариат ) и жизнь подтверждает это правило , где больше зарплата и чуть лучше с законом , туда люди и пойдут , и ессно за того и будут голосовать
надеюсь старых снесут ( в данное время правят старые )
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26.04.2021 21:22 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 28% громадян України, за Порошенка - 15%, за Бойка - 14%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 1380
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26.04.2021 21:36 Ответить
невилiковнi? вiдправте всiх з цих 28 вiдсоткiв в дурку!
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26.04.2021 21:46 Ответить
Абсолютное большинство граждан (81%) заявили о своих намерениях голосовать на президентских выборах. Не хотят принимать в них участие 16% респондентов и лишь 3% не определились.
За лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отдали бы голоса 15% респондентов, среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

81% - 15% = 66% Калькулятор подарить?
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27.04.2021 06:29 Ответить
интересно, кто, где и когда проводит опросы, ни разу не видел и близко... может "экстрасенсы" во сне проводят опросы?
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26.04.2021 21:53 Ответить
Если в стране только 15% думают, то да, из нее надо валить.
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26.04.2021 22:26 Ответить
У запедротов опять бомбит. Ну не растет рейтинг у сиволапого, хотя уже два года адепты зраду усердно гонят... Что они ни делают, не идут дела...
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26.04.2021 22:41 Ответить
Краще Пороха в Україні президента ще не було, це факт.
"Прощай нємитая Расія" - ці його слова неможна забути.
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27.04.2021 00:28 Ответить
А я думал, что так Лермонтов сказал. Оказывается ошибался...
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27.04.2021 06:24 Ответить
А Лєрмонтов про якусь другу Расія казав?
Расія як була в лайні, так в лайні живе вже 300 років
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27.04.2021 20:13 Ответить
Уля ще пєрєвод з офшора не зробила )
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27.04.2021 20:14 Ответить
Что, эти 28 % псевдо избирателей совсем больные на голову или как?? Дебилы!! мало вас За два года,зеленский, унизил?? Так вам и надо!!!
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27.04.2021 13:26 Ответить
Ковиду еще работать и работать.Треть страны имбицилы
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27.04.2021 15:38 Ответить
А куди подівся пальчевський? Він має бути на першому місці.
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27.04.2021 16:03 Ответить
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