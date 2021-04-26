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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве: ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве: ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля

Сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля, заявили в понедельник в МИД РФ.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля с.г. объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник Посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля с.г. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высланный Украиной российский дипломат Черников покинул страну, - посольство РФ

Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских Посольства, генеральных консульств и консульств в России", - сказано в сообщении.

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

высылка (103) МИД РФ (1665) посольство (1079)


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Топ комментарии
+9
Зеля закрывай уже к ****** кремлевское посольство у нас и наше за поребриком. Ты еще надеешься на мир в х@йловских глазах?
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26.04.2021 17:30
+7
Треба виставити всіх кацапів з України до останнього!
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26.04.2021 17:29
+6
вислати двох касапів, як мінімум двох.
Але зедебільна бубочка на таке не піде... 73/43%зебілів так два роки тому проголосували...
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26.04.2021 17:28
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Добре,на Великдень вже вдома буде,за чаркою в колі друзів посидить,бо вигнали ж не найгіршого.
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26.04.2021 17:27 Ответить
...пугать ежей голой жопой- дурное занятие...
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26.04.2021 17:27 Ответить
вислати двох касапів, як мінімум двох.
Але зедебільна бубочка на таке не піде... 73/43%зебілів так два роки тому проголосували...
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26.04.2021 17:28 Ответить
Саме так. Одного за принципом взаємності, іншого на підтримку дій Чехії.
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26.04.2021 20:41 Ответить
тут теперь главное, шобы кулебка про ответный пинок не забыл и ноту протеста в обязательном порядке
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26.04.2021 17:28 Ответить
Эх,не дают гениальной писательской душе развернуться.Гениев всегда не понимали😂🌷××÷
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26.04.2021 18:37 Ответить
Треба виставити всіх кацапів з України до останнього!
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26.04.2021 17:29 Ответить
Тихо! Мене можна залишити!)))
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26.04.2021 17:36 Ответить
Марія говорила про касапів! Російькомовність - це ще не ознака касапізму!
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26.04.2021 17:51 Ответить
Условия приема в УПА - Вы должны убить 8 москалей и одного кота.
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26.04.2021 17:54 Ответить
А кіт тут до чього?! А чього всього 8 москалів?!) Ви ж якось це обоснуйте!)))
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26.04.2021 18:00 Ответить
Тест Вами пройден успешно, Вы - настоящая Украинка
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26.04.2021 18:08 Ответить
Дякую!)
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26.04.2021 18:11 Ответить
Будь ласка, Панi.
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26.04.2021 18:11 Ответить
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26.04.2021 18:11 Ответить
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26.04.2021 18:15 Ответить
також варіант...
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26.04.2021 17:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/276965 Судя по фамилии, и ты кацапка)))
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26.04.2021 18:23 Ответить
Орловские (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Orłowski ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхетские роды польского происхождения.
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26.04.2021 18:41 Ответить
Т. е. тебя в Польшу надо выпереть?))))
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26.04.2021 18:48 Ответить
При чём тут я? Сейчас паршивых кацапов по всему миру гоняют ссаными тряпками
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26.04.2021 18:56 Ответить
Прям обсцикают, труселя и кацапов гоняют))))
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26.04.2021 20:16 Ответить
да-да,так прямо по наглой кацапской морде и гоняют
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26.04.2021 20:32 Ответить
Зеля закрывай уже к ****** кремлевское посольство у нас и наше за поребриком. Ты еще надеешься на мир в х@йловских глазах?
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26.04.2021 17:30 Ответить
Щастьє то какоє! З мордору до України! Бо вранці вийдеш в маскві з під'їзду, і розумієш, шо ти в Таджикистані!) Міграція... Вона така!)
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26.04.2021 17:33 Ответить
Та надо вообще прекратить дипотношения с **************.
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26.04.2021 17:38 Ответить
Та закрийте вже всі консульства на московії! Лишіть посольство у Москві з пятьма людьми: Посол, секретар, водій, прибиральниця і речник. А потім зрівняйте кількість дип.персон московитів в Україні з кількістю дип.персон на московії. Ось побачите, як цих "вяліких" буде розривати від злоби!
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26.04.2021 17:46 Ответить
Теперь мы опять должны кого-то и з них за поребрик отправить.
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26.04.2021 17:47 Ответить
А что вообще делают украинские дипломаты во время войны во вражеской стране?
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26.04.2021 18:01 Ответить
А что ихние "дипломаты" в Украине делают?
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26.04.2021 18:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/158258 А что ты делаешь с кацапским газом?
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26.04.2021 18:25 Ответить
...перепродают его фирташи-ахметовы -пинчуки втридорога в Украине..Газ,украинский/которого хватило с лихвой для внутреннего потребления/-"гонят" на Запад...Так,что-не пыжся..
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26.04.2021 20:50 Ответить
Понятно, так транзит перекрыть надо, и на СП-2 перекреститься?
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26.04.2021 22:56 Ответить
 
 