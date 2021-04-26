"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гроссе заявил, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - отметил Зеленский.
В частности, Зеленский заявил, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет целью локализовать технологическое производство для SMR-160 в Украине.
Президент назвал символичным посещение Рафаэлем Гроссе Украины в 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Глава государства поблагодарил МАГАТЭ и международное сообщество за внимание к чернобыльской проблематике с первых дней трагедии на атомной станции, а также за поддержку в преодолении ее последствий.
"Это касается не только реализации проектов технической помощи, но и обмена опытом и знаниями. Хочу отметить особую роль знаний в атомной энергетике. Сегодня наши эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации. Украина готова делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не произошли", - подчеркнул Зеленский.
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мама Римма мыла раму
Мыла прямо с рамы...
Жаль не уронила...
як стаціонарних. так і передвижних...а також мобільних об.єктів-камікадзе. закидюваних на далекі відстані
НАЭК "Энергоатом" по итогам 2020 года получила убыток в 4,8 млрд грн вместо запланированной прибыли в 1,6 млрд грн. ...?
Га, ЗЕбаньки?
Зеля, процитирую - Володя, иди ты на, иди ты на, иди ты на(Красная плесень, песня не помню какая, но правильно)
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!
А оно - зелёное, пахучее, противное -
Прыгало по комнате, ходило ходуном,
А потом послышалось пенье заунывное -
И виденье оказалось грубым мужиком!
В.Высоцкий
))
И Германии, которая кацапский газ покупает именно по причине отказа от атомной энергетики.
Ну шоб с чистого листа, так сказать.
А пока атомная энергетика с нуля заново начнет развиваться ЗЕ на Роисе и Беларуси закупать энергию будет.
Це так "ненафталінно", так плісняво.
Ось так зє клован «розвиває» енергоатом...