"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гроссе заявил, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - отметил Зеленский.

В частности, Зеленский заявил, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет целью локализовать технологическое производство для SMR-160 в Украине.

Президент назвал символичным посещение Рафаэлем Гроссе Украины в 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Глава государства поблагодарил МАГАТЭ и международное сообщество за внимание к чернобыльской проблематике с первых дней трагедии на атомной станции, а также за поддержку в преодолении ее последствий.

"Это касается не только реализации проектов технической помощи, но и обмена опытом и знаниями. Хочу отметить особую роль знаний в атомной энергетике. Сегодня наши эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации. Украина готова делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не произошли", - подчеркнул Зеленский.

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