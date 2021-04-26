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"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гроссе заявил, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - отметил Зеленский.

В частности, Зеленский заявил, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет целью локализовать технологическое производство для SMR-160 в Украине.

Президент назвал символичным посещение Рафаэлем Гроссе Украины в 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Глава государства поблагодарил МАГАТЭ и международное сообщество за внимание к чернобыльской проблематике с первых дней трагедии на атомной станции, а также за поддержку в преодолении ее последствий.

"Это касается не только реализации проектов технической помощи, но и обмена опытом и знаниями. Хочу отметить особую роль знаний в атомной энергетике. Сегодня наши эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации. Украина готова делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не произошли", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский (20202) атомная энергетика (294)


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Топ комментарии
+19
для вислюка оманского - "уверенное развитие" - это ЗАКРЫТИЕ атомных энергоблоков и экспорт э/э из рашки...
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26.04.2021 17:32
+15
"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6062
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26.04.2021 17:48
+13
"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1251
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26.04.2021 17:44
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для вислюка оманского - "уверенное развитие" - это ЗАКРЫТИЕ атомных энергоблоков и экспорт э/э из рашки...
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26.04.2021 17:32 Ответить
"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2270
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26.04.2021 17:43 Ответить
"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1251
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26.04.2021 17:44 Ответить
ЗЕбилы, сэр...
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26.04.2021 18:13 Ответить
Ну да, поэтому остановим свои реакторы и будем покупать у бульбашей и кацапов электроэнергию.
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26.04.2021 17:32 Ответить
Це все через вітряки та соняшники !!!)))
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26.04.2021 17:41 Ответить
"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9855
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26.04.2021 17:45 Ответить
"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6062
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26.04.2021 17:48 Ответить


мама Римма мыла раму
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26.04.2021 18:15 Ответить
Римма мыла попу Ваве
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26.04.2021 18:47 Ответить
Мыла Римма попку Вавке
Мыла прямо с рамы...

Жаль не уронила...
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26.04.2021 19:06 Ответить
А теперь ее моет Ленка.
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26.04.2021 20:53 Ответить
Ага после того как Вы ее положили и много чего скоро страну положите как полоили свой прибор на страну и грабите в три рта
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26.04.2021 17:34 Ответить
Это идиотизм чистой воды, но для того, чтобы все это поняли, нужна очередная Фукушима/Чернобыль и тысячи больных раком от этого волшебного экологически-чстого сырья.
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26.04.2021 17:35 Ответить
Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Восток-дело тонкое.
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26.04.2021 17:35 Ответить
Це все через вітряки та соняшники !!)))
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26.04.2021 17:43 Ответить
дійсно, варто зайнятись продукуванням атомних енергетичних об,єктів...
як стаціонарних. так і передвижних...а також мобільних об.єктів-камікадзе. закидюваних на далекі відстані
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26.04.2021 18:04 Ответить
Правда делает наоборот, но ведь говорит то правильно! ( 73% мудрий нарид).
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26.04.2021 17:36 Ответить
Зелена пліснява,наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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26.04.2021 17:38 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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26.04.2021 17:36 Ответить
"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7830
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26.04.2021 17:47 Ответить
... и атомную бомбу
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26.04.2021 17:36 Ответить
"Будем всех бамбить !" !!!)))
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26.04.2021 17:39 Ответить
Какашками. ЗЕлеными.
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26.04.2021 18:16 Ответить
іноді краще грати членом, ніж говорити
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26.04.2021 17:38 Ответить
Дык Кива на голову выше шмаркли.
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26.04.2021 17:56 Ответить
Извините, это именно из-за стремления развивать свою атомную энергетику мы на рашке электроэнергию покупаем? Или потому, что Энергоатом под контролем агентов рашки находится на данный момент? Если все так пойдет и дальше, то скоро у нас не станет никакой атомной энергетики вообще...
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26.04.2021 17:38 Ответить
"Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1307
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26.04.2021 17:49 Ответить
КСИВА с гражданством засРашки НА КАРМАНЕ у пархатого, плюс израильская, как положено этим.
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26.04.2021 18:22 Ответить
Именно поэтому
НАЭК "Энергоатом" по итогам 2020 года получила убыток в 4,8 млрд грн вместо запланированной прибыли в 1,6 млрд грн. ...?
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26.04.2021 17:40 Ответить
Це ще до "личного контроля" ,далі буде цікавіше !!!))))
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26.04.2021 17:42 Ответить
А як-же Пороху удавалося так красти, шо энергетика працювала в плюс?
Га, ЗЕбаньки?
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26.04.2021 18:18 Ответить
это высрал чудак, от имени которого в соцсети высрано - шо в Чернобыле предотвратили водородный взрыв!!
Зеля, процитирую - Володя, иди ты на, иди ты на, иди ты на(Красная плесень, песня не помню какая, но правильно)
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26.04.2021 17:41 Ответить
Відчуття прямо як в тому анекдоті про змішанні почуття з тещою у машині
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26.04.2021 17:45 Ответить
Развивать или разваливать?
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26.04.2021 17:47 Ответить
Ну, если я чего решил - я выпью-то обязательно,
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!

А оно - зелёное, пахучее, противное -
Прыгало по комнате, ходило ходуном,
А потом послышалось пенье заунывное -
И виденье оказалось грубым мужиком!
В.Высоцкий
))
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26.04.2021 17:47 Ответить
Всё-таки судя по поступкам Зели атомной энргетике страны пришёл копец. А говорит Зеля всегда противоположное своим намерениям.
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26.04.2021 17:52 Ответить
Його "рішучий настрій розвивати атомну енергетику", нагадує не менш рішучий настрій раннього імпотента...
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26.04.2021 18:03 Ответить
И че изобретать велосипед.. у нас 15 реакторов производят 6 гВт, германия имеет точно такие же реакторы 6 шт производят 8Гвт! Вопрос из зала накуя велосипед!?
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26.04.2021 18:11 Ответить
У нас суммарная мощность всех блоков 13880 МВт. ЗАЭС - 6000 МВт, РАЭС - 2880 МВт, ХАЭС - 2000 МВт, ЮАЭС - 3000 МВт.
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26.04.2021 19:02 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Атомная энергетика Украины - отрасль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B украинской экономики . На Украине действуют 4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F атомных электростанции с 15 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA энергоблоками , одна из которых, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1 Запорожская АЭС с 6 энергоблоками https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0 ВВЭР общей установленной мощностью 6000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82 МВт , является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов (все типа ВВЭР) Украина занимает 10-е место https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC в мире и пятое в Европе.!? Не верно пишут?
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26.04.2021 20:29 Ответить
А что это 6 гВт для 15 реакторов?
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26.04.2021 22:19 Ответить
Ну в день такой трагической годовщины только клинический оратор может такое заявить. Не лезь в Энергоатом, бизяна, это гораздо хуже гранаты будет.
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26.04.2021 18:15 Ответить
Лет тридцать назад, лозунг был актуальный, к месту, сейчас весь мир стремится к альтернативной энергетике, а дремучий совок остался в ссср.
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26.04.2021 18:25 Ответить
Расскажи это Великобритании.

И Германии, которая кацапский газ покупает именно по причине отказа от атомной энергетики.
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26.04.2021 18:46 Ответить
Их план отказа заканчивается где-то 2036 году, а пока некоторые атомные блоки работают.
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26.04.2021 19:03 Ответить
Того, что они уже успели зарезать, вполне хватило, чтобы плотно сесть на кацапскую газовую иглу.
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27.04.2021 02:04 Ответить
А я, пожалуй, женюсь на Анджелине Джоли.
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26.04.2021 18:32 Ответить
Поэтому ЗЕ-власть для начала угробила энергетику и предложила на электростанциях майтить криптовалюту.

Ну шоб с чистого листа, так сказать.
А пока атомная энергетика с нуля заново начнет развиваться ЗЕ на Роисе и Беларуси закупать энергию будет.
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26.04.2021 18:45 Ответить
Шо? Чорне, це біле? Знищення, це розвиток? ЗубАжіння тепер, це заможність.
Це так "ненафталінно", так плісняво.
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26.04.2021 19:02 Ответить
Кто-то еще ЭТО серьезно воспринимает?
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26.04.2021 19:54 Ответить
До призоду до воади зеленої шобли, енергоатом був прибутковим, а зараз лише збитки і закуповуємо у ворога електрику...
Ось так зє клован «розвиває» енергоатом...
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26.04.2021 20:12 Ответить
Цирк уехал, а клоуны остались.
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26.04.2021 21:18 Ответить
правильно. АЭС - самая дешевая и чистая энергия.
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27.04.2021 03:44 Ответить
Если о развитии в Украине атомной энергетики закукарекал проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, то по опыту результатов от его предыдущих заявлений в Незалежной пора начинать строить 15 конфайнментов.
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27.04.2021 04:18 Ответить
 
 