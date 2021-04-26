Рейтинг партий: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду уверенно прошли бы 4 политических партии, еще одна - вероятно, прошла бы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего при содействии "Нью Имидж маркетинг групп", информирует Цензор.НЕТ.

Среди респондентов, которые определились и пойдут на выборы, за партию "Слуга народа" отдали бы голоса 19%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18%, за партию "Европейская Солидарность" - 16%, за партию "Батькивщина" - 14%. Еще 6% респондентов готовы поддержать партию "Сила и честь".

Большинство граждан (72%) заявляют о своем желании голосовать на парламентских выборах. Еще 23% не имеют такого намерения, 5% не смогли ответить.

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Среди тех, кто не намерен голосовать на парламентских выборах, треть мотивируют это тем, что не верят в решающую роль своего голоса, и еще каждый пятый не видит достойных доверия политических сил.

Социологическое исследование проводилось методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

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