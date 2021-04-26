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Рейтинг партий: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду уверенно прошли бы 4 политических партии, еще одна - вероятно, прошла бы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего при содействии "Нью Имидж маркетинг групп", информирует Цензор.НЕТ.

Среди респондентов, которые определились и пойдут на выборы, за партию "Слуга народа" отдали бы голоса 19%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18%, за партию "Европейская Солидарность" - 16%, за партию "Батькивщина" - 14%. Еще 6% респондентов готовы поддержать партию "Сила и честь".

Большинство граждан (72%) заявляют о своем желании голосовать на парламентских выборах. Еще 23% не имеют такого намерения, 5% не смогли ответить.

Читайте на Цензор.НЕТ: За Зеленского готовы проголосовать 28% граждан Украины, за Порошенко - 15%, за Бойко - 14%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Среди тех, кто не намерен голосовать на парламентских выборах, треть мотивируют это тем, что не верят в решающую роль своего голоса, и еще каждый пятый не видит достойных доверия политических сил.

Социологическое исследование проводилось методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Также на Цензор.НЕТ: Основными проблемами в стране жители Украины считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: СН - 19%, ОПЗЖ - 18%, ЕС - 16%, Батькивщина - 14%, Сила и честь - 6%, - опрос Украинского института будущего 01
Рейтинг партий: СН - 19%, ОПЗЖ - 18%, ЕС - 16%, Батькивщина - 14%, Сила и честь - 6%, - опрос Украинского института будущего 02
Рейтинг партий: СН - 19%, ОПЗЖ - 18%, ЕС - 16%, Батькивщина - 14%, Сила и честь - 6%, - опрос Украинского института будущего 03
Рейтинг партий: СН - 19%, ОПЗЖ - 18%, ЕС - 16%, Батькивщина - 14%, Сила и честь - 6%, - опрос Украинского института будущего 04

Автор: 

рейтинг (1635) Батькивщина (2013) Слуга народа (2627) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Украинский институт будущего (24)


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Топ комментарии
+35
Сразу видно кто бабла занес этим гореопрашивателям)
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26.04.2021 17:37
+31
Рейтинг партий: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 7338
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26.04.2021 17:52
+30
а щас какой?
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26.04.2021 17:39
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Мабуть , БАБ мав на увазі не тільки "1+1" , але "Прямий", "5-й" , "112" й "Ньюс-уан" , ТСН , "Україна" , бо крім Бєні в Україні з олігархату є йще Порошенко, Мертветчук, Фірташ , Ахмєтов й Пінчук .. й в кожного не тільки один канал , а ціла мережа каналів .
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26.04.2021 22:23 Ответить
Порошенко с Прямым и Пятым занимает 1,5% рынка и никак не может сравниться во влиянии на "умы" с беней. ахметкой. мертвечуком, фирташем, левочкиным и пинчуком с долями рынка от 13% до 30%!
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27.04.2021 00:51 Ответить
Рейтинг партій: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 7663
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27.04.2021 00:53 Ответить
Послухайте - не кажіть дурниці ...
Відсотки це комерційного ринку , де панує серіали й комеді-шоу .
Політичні шоу й новини -- це зовсім інше й зовсім про інше . Там інші співвідношення .
Ящко Шустера "Свободу" дивиться під час її трансляції 25- 60% глядачів , то відностно тижнєвого покритя все одно то є "нічого , про ніщо" ... тобто крапля в морі іншого "забиття ефіру" . Тому де б не був Шустер , навіть коли мав свій канал , то впливовість цього шоу завжди була найбільшою , бо коли йде ... буває , що більше половини дивляться ці 3 години .
Але , але , але ... зараз й інші політ-шоу підтягуються під "Шустер-лив" . Хоча , знов таки на покриття каналів й рейтинги це не впливає особисто .
Я так думаю , що й 5-й , й "Прямий" мали ринку й більше 112 , Ньюс-уан й тим більш Zik .
Анали Мертветчука не мали й 0.5% ринку . Бо вони були сутто політичними й Пуйло давав гроши куму тільки на таке . Тому - зовсім інший розклад по виборцям ... Тому нікого б не дратувало б , якщо б впливовисть 3-х ватних аналів була на рівні їх ринкових рейтингів .
Тому так само як не требо недооцінювати вплив аналів *****-Кума , так само й вплив каналів Порошенка теж не 1.5% .

Я за честну аріфметику , а за не загальні цифри "середньостатистичної температури по лікарні" .
Коли окремо рахуються рейтинги політичних стрімів , а ні рахується й де й на якому каналі транслюють Мондіаль або "Гра пристолів" ("Доктор Хаус") .
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27.04.2021 06:23 Ответить
Рейтинг партій: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 3036
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27.04.2021 00:53 Ответить
Якщо Порошенко олігарх, то назови декілька партій, або груп у Парламенті, які йому підконтрольні.
Або назови хоч одну галузь промисловості, яку контролює Порошенко.
Або назови хоча б 5-6 рейтингових телеканалів, які належать Порошенку.

Може наснилось щось? Який з Порошенка олігарх?)))) Проспись!
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28.04.2021 13:54 Ответить
Лише ЄС і Порох здатні зупинити прокремлівський реванш і капітуляцію і приниження України
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26.04.2021 22:02 Ответить
Жоп-блок перед выборами поднимет тему "притеснения оппозиции". Такими темпами возьмет процентов 30.
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26.04.2021 22:06 Ответить
Процес девальваціі Державності запущено ще 21.04.2019 року,на виборах. План Кремля спрацював. Мільярди грошей на приведення до влади "Осьцих"- відпрацьовані. Список осіб,що отримували ....десятитисячний. Тут і прямі колоборанти, сепаратисти, недолугі,вата,пацифісти, зелені, коричневі, трикольорові,диверсанти і кримінал в законі,ура-патріоти чи ура-ідіоти, шпигуни та бойовики. Порядних і конституційного громадянства над-то мало,щоби протистояти всій цій Нечесті. Ми просили Порошенка і інших його товаришів,хто витягував країну з банкротства та хаоса ,що він міг би під кінець своєї каденції винести на референдум Зміни форми правління Україною на Єдиновладний Стовповий Державний Наслідний Трон. І створити Королівський комітет. Країна більше не може падати в безодню і мати постійно катострофічні загрози після чергових недолугих антидержавнознакових виборів. Люди в Україні не здатні в більшій масі керуватись навіть принципами самобезпеки не то щоб самої державної відповідальності,ознакою якої стали вибори " осьцих". Основною ознакою Держави і її стойкості на випадок політичних та воєнних загроз є ВІРА В ДЕРЖАВУ,В ЇЇ НАДІЙНІСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ. А що ми маємо на третій рік "осьтакого" керування? Всього цього не має і в помині. Анархія та грабунок,принципи армії порушені і розірвано майже звязок армія-народ ( зайдіть в Дніпрі у облвійськкомат і там ви побачите,що не має в приймальній людей,як на прийомі,так і приймаючих,всіх виштовхують прямо з рецепшена,навіть офіцерів), практично відсутній Державний Третейський форум вирішення спорів та громадських загальних питань. По простому- людям не має де і кому поскаржитись на несправедливість суддів,прокурора,поліціянта, держчиновника любого рангу,незаконних колекторів, ворюг з банку,та навіть на кондуктора трамваю за хамство і ще тисячу питань,що зараз навалились на людей,які самі собі обрали "осьтаке" керівництво. А щоб цього не було і потрібен Один Тримач Постійної Державної Влади,Постійний Третейський Державний суддя з повнотою влади,як заохочення так і кари. А якщо цього не буде,то питання вторгнення РФ в Україну : доля часу. Бо Путін боїться лиш одного-УКРІПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ. А не НАТО чи санкцій. Він просто чекає і вже тренується напасти і висер на всіх вже пішов кокретно. Так,це велика і незвичнс для нас форма правління,але іншого не має!
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27.04.2021 00:14 Ответить
Порошенко,коли приходив до влади,обiцяв ,що одних з перших законiв буде закон про iмпiчмент президента,але за 5 рокiв своэi каденцii свою обiцянку так i не виконав,не кажучи вже про змiну в Конституцii ,замiсть 3/4 на 2/3 парламентарiв для iмпiчменту,тобто Порошеко бессоромно брехав,то як йому вiрити?
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27.04.2021 07:59 Ответить
https://censor.net/ua/user/460365, Порошенко не обіцяв закон про імпічмент. Це обіцяв Зеленський. Не треба брехати.
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28.04.2021 14:03 Ответить
Вдумайтесь! В воюющей стране из первой четвёрки партий одна поддерживает эту страну (и не факт что эффективно), одна - врага, одна - нейтральна, и одна - непонятно что ожидать.
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27.04.2021 06:32 Ответить
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