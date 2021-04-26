Рейтинг партий: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду уверенно прошли бы 4 политических партии, еще одна - вероятно, прошла бы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего при содействии "Нью Имидж маркетинг групп", информирует Цензор.НЕТ.
Среди респондентов, которые определились и пойдут на выборы, за партию "Слуга народа" отдали бы голоса 19%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18%, за партию "Европейская Солидарность" - 16%, за партию "Батькивщина" - 14%. Еще 6% респондентов готовы поддержать партию "Сила и честь".
Большинство граждан (72%) заявляют о своем желании голосовать на парламентских выборах. Еще 23% не имеют такого намерения, 5% не смогли ответить.
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Среди тех, кто не намерен голосовать на парламентских выборах, треть мотивируют это тем, что не верят в решающую роль своего голоса, и еще каждый пятый не видит достойных доверия политических сил.
Социологическое исследование проводилось методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.
Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.
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Відсотки це комерційного ринку , де панує серіали й комеді-шоу .
Політичні шоу й новини -- це зовсім інше й зовсім про інше . Там інші співвідношення .
Ящко Шустера "Свободу" дивиться під час її трансляції 25- 60% глядачів , то відностно тижнєвого покритя все одно то є "нічого , про ніщо" ... тобто крапля в морі іншого "забиття ефіру" . Тому де б не був Шустер , навіть коли мав свій канал , то впливовість цього шоу завжди була найбільшою , бо коли йде ... буває , що більше половини дивляться ці 3 години .
Але , але , але ... зараз й інші політ-шоу підтягуються під "Шустер-лив" . Хоча , знов таки на покриття каналів й рейтинги це не впливає особисто .
Я так думаю , що й 5-й , й "Прямий" мали ринку й більше 112 , Ньюс-уан й тим більш Zik .
Анали Мертветчука не мали й 0.5% ринку . Бо вони були сутто політичними й Пуйло давав гроши куму тільки на таке . Тому - зовсім інший розклад по виборцям ... Тому нікого б не дратувало б , якщо б впливовисть 3-х ватних аналів була на рівні їх ринкових рейтингів .
Тому так само як не требо недооцінювати вплив аналів *****-Кума , так само й вплив каналів Порошенка теж не 1.5% .
Я за честну аріфметику , а за не загальні цифри "середньостатистичної температури по лікарні" .
Коли окремо рахуються рейтинги політичних стрімів , а ні рахується й де й на якому каналі транслюють Мондіаль або "Гра пристолів" ("Доктор Хаус") .
Або назови хоч одну галузь промисловості, яку контролює Порошенко.
Або назови хоча б 5-6 рейтингових телеканалів, які належать Порошенку.
Може наснилось щось? Який з Порошенка олігарх?)))) Проспись!