Экс-глава Кировоградской ОГА Балонь предстанет перед судом за вымогательство 1,8 млн грн взятки, - САП

Прокурорами САП и детективами НАБУ направлен в суд обвинительный акт в отношении главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня и еще одного чиновника этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает САП на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривен неправомерной выгоды за не совершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.

Председателя ОГА и его пособника задержали в одной из областей сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. гривен.

Предварительно зафиксирован факт получения ими первой части денег - 100 тыс. гривен.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

На сегодня обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. Перед этим Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА.

Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.

У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро.

27 июня Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня.

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