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Новости Взяточники
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Экс-глава Кировоградской ОГА Балонь предстанет перед судом за вымогательство 1,8 млн грн взятки, - САП

Экс-глава Кировоградской ОГА Балонь предстанет перед судом за вымогательство 1,8 млн грн взятки, - САП

Прокурорами САП и детективами НАБУ направлен в суд обвинительный акт в отношении главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня и еще одного чиновника этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает САП на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривен неправомерной выгоды за не совершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.

Председателя ОГА и его пособника задержали в одной из областей сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. гривен.

Предварительно зафиксирован факт получения ими первой части денег - 100 тыс. гривен.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

На сегодня обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. Перед этим Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА.

Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.

У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро.

27 июня Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня.

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Автор: 

взятка (6149) САП (2059) Балонь Андрей (18) Кировоградская область (627)


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Скічко на черзі.
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26.04.2021 17:53 Ответить
Дааа! Не рофартило Балоню! Не той брат! От у Єрмака брат той, що треба! І поховав, і воскресив, і від суду відмазав!
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26.04.2021 17:53 Ответить
Розбійник!
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26.04.2021 18:33 Ответить
Отже, питання не стоїть про те, хто підбирає, рекомендує і призначає подібні кадри. Це просто сигнал для реш
ти, щоби не попадались.
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26.04.2021 21:58 Ответить
 
 