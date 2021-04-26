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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток террористы 6 раз обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных минометов, пулеметов и гранатометов, - штаб ООС

С начала суток террористы 6 раз обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных минометов, пулеметов и гранатометов, - штаб ООС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала суток, 26 апреля зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем возле Водяного. Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

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Недалеко от Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали огонь в ответ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Также читайте: За минувшие сутки террористы 20 раз срывали перемирие, обстреливая украинские позиции из запрещенных минометов, пулеметов, гранатометов и ПТРК

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

обстрел (26862) Донбасс (26955) боевые действия (3921) операция Объединенных сил (6766)


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Ну хоть не написали о нарушении режима тишины.
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26.04.2021 17:54 Ответить
Так нарушений и не было. Перемирие же.
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26.04.2021 18:10 Ответить
То фсе фігня!!!-зєлєнскій об'явив що вони на фінальному шляху до завершення війни!
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26.04.2021 17:55 Ответить
Ти ба, а куди "режим тиші" подівся, та провокації по його зірванню?
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26.04.2021 18:38 Ответить
 
 