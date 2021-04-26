С начала суток террористы 6 раз обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных минометов, пулеметов и гранатометов, - штаб ООС
Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала суток, 26 апреля зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем возле Водяного. Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали огонь в ответ.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.
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