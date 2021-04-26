Маски и дистанция не спасают от COVID-19 в закрытом помещении, но маски в 10 раз увеличивают "безопасное время", - ученые (исправлено)

Исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, что в закрытом помещении риск заразиться коронавирусом даже в масках одинаков как на расстоянии в 2 метра, так и на расстоянии в 20 метров от больного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNBC.

Для проведения исследования ученые разработали метод расчета рисков заболевания COVID-19 в помещениях, учитывающий ряд факторов. В частности, количество проведенного в помещении времени, циркуляцию воздуха, использование масок и даже дыхательную активность человека.

"Мы утверждаем, что правило дистанции в 2 метра на самом деле не слишком полезно, особенно когда люди носят защитные маски, так как воздух, которым дышит человек в маске, имеет тенденцию подниматься вверх и опускаться в другом месте в помещении, поэтому вы вдыхаете "средний фон" этого помещения", - сказал один из организаторов исследования, Мартин Базант.

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Например, если кто-то, инфицированный Covid-19, носит маску и громко поет в закрытой комнате, человек, сидящий в другом конце комнаты, не более защищен, чем тот, кто сидит всего в 6 футах от зараженного человека. Вот почему время, проведенное в закрытом помещении, важнее того, насколько далеко вы находитесь от зараженного.

В целом маски предотвращают передачу инфекции, блокируя более крупные капли, поэтому более крупные капли не составляют большинство причин заражений Covid, когда люди носят маски. По словам Базана, большинство людей, передающих Covid, не кашляют и не чихают, они болеют бессимптомно. Маски предотвращают передачу инфекции в помещении, фильтруя выдыхаемые инфекционные капли и блокируя выдыхаемые струи воздуха, что лучше всего визуализировать, представив, как кто-то выдыхает дым. Воздействие этих струй инфекционного воздуха приводит к более высокому риску передачи.

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Ученые подчеркивают, что в их руководстве ясно говорится о важности адекватного проветривания и использования масок. При условии приемлимого количества людей в помещении и без масок безопасное время пребывания после того, как инфицированный человек войдет в помещение, составляет 1,2 часа для естественной вентиляции и 7,2 часа для механической вентиляции, в соответствии с временным пределом. Даже при использовании тканевой маски (pm = 0,3) эти границы резко увеличиваются до 8 и 80 часов соответственно.