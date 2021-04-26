Маски и дистанция не спасают от COVID-19 в закрытом помещении, но маски в 10 раз увеличивают "безопасное время", - ученые (исправлено)
Исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, что в закрытом помещении риск заразиться коронавирусом даже в масках одинаков как на расстоянии в 2 метра, так и на расстоянии в 20 метров от больного.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNBC.
Для проведения исследования ученые разработали метод расчета рисков заболевания COVID-19 в помещениях, учитывающий ряд факторов. В частности, количество проведенного в помещении времени, циркуляцию воздуха, использование масок и даже дыхательную активность человека.
"Мы утверждаем, что правило дистанции в 2 метра на самом деле не слишком полезно, особенно когда люди носят защитные маски, так как воздух, которым дышит человек в маске, имеет тенденцию подниматься вверх и опускаться в другом месте в помещении, поэтому вы вдыхаете "средний фон" этого помещения", - сказал один из организаторов исследования, Мартин Базант.
Также на Цензор.НЕТ: COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика, - пульмонолог Симонец
Например, если кто-то, инфицированный Covid-19, носит маску и громко поет в закрытой комнате, человек, сидящий в другом конце комнаты, не более защищен, чем тот, кто сидит всего в 6 футах от зараженного человека. Вот почему время, проведенное в закрытом помещении, важнее того, насколько далеко вы находитесь от зараженного.
В целом маски предотвращают передачу инфекции, блокируя более крупные капли, поэтому более крупные капли не составляют большинство причин заражений Covid, когда люди носят маски. По словам Базана, большинство людей, передающих Covid, не кашляют и не чихают, они болеют бессимптомно. Маски предотвращают передачу инфекции в помещении, фильтруя выдыхаемые инфекционные капли и блокируя выдыхаемые струи воздуха, что лучше всего визуализировать, представив, как кто-то выдыхает дым. Воздействие этих струй инфекционного воздуха приводит к более высокому риску передачи.
Читайте на Цензор.НЕТ: Нарушения со стороны крови при COVID-19 стали более серьезными: у большинства тяжелых пациентов развиваются инсульты и инфаркты, - инфекционист Кобевко
Ученые подчеркивают, что в их руководстве ясно говорится о важности адекватного проветривания и использования масок. При условии приемлимого количества людей в помещении и без масок безопасное время пребывания после того, как инфицированный человек войдет в помещение, составляет 1,2 часа для естественной вентиляции и 7,2 часа для механической вентиляции, в соответствии с временным пределом. Даже при использовании тканевой маски (pm = 0,3) эти границы резко увеличиваются до 8 и 80 часов соответственно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"зразок з Вуханю є зразком збудника, виявленого у людини з діагнозом на підставі симптомів нової хвороби, виявленої у Вухані, і яку назвали сарс-ков-2."
Де тут про "інші способи ідентифікації захворювань"? Які з них були використані у Вухані?
https://censor.net/ua/user/95229
https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-update-first-electron-microscope-image-of-covid-19-virus-from-india-released-2201948 The images of Sars-Cov-2, the virus that causes COVID-19, are from the throat swab of the first laboratory confirmed case in India reported on January 30. The woman, among three students studying medicine in Wuhan in China, was diagnosed with COVID-19 after returning to India. The gene sequencing of the samples from Kerala done at the National Institute of Virology (NIV) in Pune found that the virus was a 99.98 per cent match with the virus in Wuhan.
https://censor.net/ua/comments/locate/3262091/0192145c-cb11-7182-91dc-85314c1f2d64
про сарс-ков-2 де?
по цьому посиланню нічого про ізоляцію та пурифікацію
може, на фотках екзосоми? а що, дуже схоже
Вміст РНК екзосом сильно відрізняється навіть у однієї людини, не кажучи вже про різних пацієнтів
Поки що не готовий сприймати це як 100% істину.
А документ про перевірку плр-тестів буде? Ліцензія якась чи що там.
Якщо немає доказів, того що тести "багато разів перевірені", не використовуй це твердження, як аргумент.
А в примусі і штрафах та інших покараннях.
Я ж розказувала: у нас тепер людина в своєму робочому кабінеті повинна цілий день бути в шматі на обличчі. Наради онлайн - шмата не знімається.
Їсти-пити в їдальні не можна: треба нагріти їжу і піднятися в кабінет, зняти ганчірку і їсти там.
У чому полягає "боротьба з вірусом" ?
так само, як це пропонується тим, хто не бажає носити намордники
ха-ха.... или глупая шутка пьяного какаяразницакого.... или уборщица стараякарова смахнула
со стола и собрала данные в случайномтипапорядке..... кароче малята если не хотите чтобы
ночью к вам пришол бабай не еште на ночь сырые помидоры и не читайте Дарвина......
пландемія - це тест на коефіцієнт інтелекту
ті, що вакцинуються, його провалять
Если кратко, то их теоретическая модель позволила оценить риски заражения Ковид:
- В больших помещениях с хорошей вентиляцией риск меньше чем в маленьких без вентиляции.
- При длительном нахождении в помещении дистанция мало влияет на риск.
- С маской риск меньше чем без.
На нижніх осях відкладений час, проведений у приміщені з хворою на COVID-19 людиною, в годинах (рис. A - у класній кімнаті) і хвилинах (рис. B - у будинку пристарілих). На верхніх осях відкладений той самий час, але в днях (рис. A) і годинах (рис. B). Синя крива - природня вентиляція, червона - механічна вентиляція. Решта можна прочитати https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118#F3 в описі до рисунку в оригінальній статті.
Тому прошу всіх не нагнітати людям настрої про некорисність використання масок.