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Новости Коронавирус и карантин
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Маски и дистанция не спасают от COVID-19 в закрытом помещении, но маски в 10 раз увеличивают "безопасное время", - ученые (исправлено)

Маски и дистанция не спасают от COVID-19 в закрытом помещении, но маски в 10 раз увеличивают

Исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, что в закрытом помещении риск заразиться коронавирусом даже в масках одинаков как на расстоянии в 2 метра, так и на расстоянии в 20 метров от больного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNBC.

Для проведения исследования ученые разработали метод расчета рисков заболевания COVID-19 в помещениях, учитывающий ряд факторов. В частности, количество проведенного в помещении времени, циркуляцию воздуха, использование масок и даже дыхательную активность человека.

"Мы утверждаем, что правило дистанции в 2 метра на самом деле не слишком полезно, особенно когда люди носят защитные маски, так как воздух, которым дышит человек в маске, имеет тенденцию подниматься вверх и опускаться в другом месте в помещении, поэтому вы вдыхаете "средний фон" этого помещения", - сказал один из организаторов исследования, Мартин Базант.

Также на Цензор.НЕТ: COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика, - пульмонолог Симонец

Например, если кто-то, инфицированный Covid-19, носит маску и громко поет в закрытой комнате, человек, сидящий в другом конце комнаты, не более защищен, чем тот, кто сидит всего в 6 футах от зараженного человека. Вот почему время, проведенное в закрытом помещении, важнее того, насколько далеко вы находитесь от зараженного.

В целом маски предотвращают передачу инфекции, блокируя более крупные капли, поэтому более крупные капли не составляют большинство причин заражений Covid, когда люди носят маски. По словам Базана, большинство людей, передающих Covid, не кашляют и не чихают, они болеют бессимптомно. Маски предотвращают передачу инфекции в помещении, фильтруя выдыхаемые инфекционные капли и блокируя выдыхаемые струи воздуха, что лучше всего визуализировать, представив, как кто-то выдыхает дым. Воздействие этих струй инфекционного воздуха приводит к более высокому риску передачи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нарушения со стороны крови при COVID-19 стали более серьезными: у большинства тяжелых пациентов развиваются инсульты и инфаркты, - инфекционист Кобевко

Ученые подчеркивают, что в их руководстве ясно говорится о важности адекватного проветривания и использования масок. При условии приемлимого количества людей в помещении и без масок безопасное время пребывания после того, как инфицированный человек войдет в помещение, составляет 1,2 часа для естественной вентиляции и 7,2 часа для механической вентиляции, в соответствии с временным пределом. Даже при использовании тканевой маски (pm = 0,3) эти границы резко увеличиваются до 8 и 80 часов соответственно.

Автор: 

исследование (567) карантин (16729) маска (166) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+32
Тому на відкритих ринках карантин ,а вселякі гіпер- та супермаркети і "Велюри" працюють без обмежень !!!))
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26.04.2021 17:56
+25
Маски и дистанция не спасают от COVID-19 в закрытом помещении, - ученые - Цензор.НЕТ 6806
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26.04.2021 17:57
+10
це тяжко пояснити касирам АТБ
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26.04.2021 17:52
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Страница 4 из 4
Мова не про грип.
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27.04.2021 18:20 Ответить
В 21 сторіччі крім симптомів є і інші способи ідентифікації захворювань, зокрема, імунологічні та генетичні характкристики її збудника.
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27.04.2021 20:45 Ответить
Збудник відсутній.
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27.04.2021 20:48 Ответить
То тобі так здається.
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27.04.2021 21:36 Ответить
Трохи вище ти написав.
"зразок з Вуханю є зразком збудника, виявленого у людини з діагнозом на підставі симптомів нової хвороби, виявленої у Вухані, і яку назвали сарс-ков-2."

Де тут про "інші способи ідентифікації захворювань"? Які з них були використані у Вухані?
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27.04.2021 20:50 Ответить
Ще трохи вище я писав, що його було секвеновано.
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27.04.2021 21:35 Ответить
Тобі так здається.
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28.04.2021 00:57 Ответить
Знов доведеться тебе натикати фейсом в факти. Тобі не набридло?
https://censor.net/ua/user/95229

https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-update-first-electron-microscope-image-of-covid-19-virus-from-india-released-2201948 The images of Sars-Cov-2, the virus that causes COVID-19, are from the throat swab of the first laboratory confirmed case in India reported on January 30. The woman, among three students studying medicine in Wuhan in China, was diagnosed with COVID-19 after returning to India. The gene sequencing of the samples from Kerala done at the National Institute of Virology (NIV) in Pune found that the virus was a 99.98 per cent match with the virus in Wuhan.
https://censor.net/ua/comments/locate/3262091/0192145c-cb11-7182-91dc-85314c1f2d64
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28.04.2021 07:35 Ответить
This protocol was applied to 11 clinical samples infected with https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/coronavirinae coronavirus OC43 (HcoV-OC43)

про сарс-ков-2 де?
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27.04.2021 12:51 Ответить
Це посилання помилково залишилось, коли я верхнє посилання вставляв, думав, що помилкове буде заміщено. я зараз на основній роботі і не можу все досконально перевіряти, коли по роботі смикають.
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27.04.2021 12:56 Ответить
https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-update-first-electron-microscope-image-of-covid-19-virus-from-india-released-2201948

по цьому посиланню нічого про ізоляцію та пурифікацію

може, на фотках екзосоми? а що, дуже схоже
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27.04.2021 13:40 Ответить
А секвенували вони теж екзосому?
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27.04.2021 13:47 Ответить
А хто ж їх не знає. Не виключено.
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27.04.2021 16:02 Ответить
Екзосоми містять тільки невеликі людські мікоРНК, та мРНК. При секвенуванні вмісту екзосом не одержиш такого результату https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-update-first-electron-microscope-image-of-covid-19-virus-from-india-released-2201948 The gene sequencing of the samples from Kerala done at the National Institute of Virology (NIV) in Pune found that the virus was a 99.98 per cent match with the virus in Wuhan.
Вміст РНК екзосом сильно відрізняється навіть у однієї людини, не кажучи вже про різних пацієнтів
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27.04.2021 16:21 Ответить
"Вміст РНК екзосом сильно відрізняється навіть у однієї людини, не кажучи вже про різних пацієнтів"

Поки що не готовий сприймати це як 100% істину.
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27.04.2021 16:24 Ответить
З приводу схожості
Маски і дистанція не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні, але маски в 10 разів збільшують "безпечний час", - вчені (виправлено) - Цензор.НЕТ 2133
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27.04.2021 14:00 Ответить
То таке. тут менш схоже, на інших фото більше. Єкзосоми різної форми бувають.

А документ про перевірку плр-тестів буде? Ліцензія якась чи що там.
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27.04.2021 16:23 Ответить
Який документ ти від мене хочеш? Іх взагалі десь публікують? Ти якусь маячню видумав і вважаєш що всі кинуть роботу, щоб шукати для тебе невідомо що?
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27.04.2021 16:47 Ответить
кинуть роботу весь день строчиш коменти на цензорі, то на це час є) це і є твоя робота

Якщо немає доказів, того що тести "багато разів перевірені", не використовуй це твердження, як аргумент.
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27.04.2021 17:50 Ответить
Є купа статей і в наукових журналах і в ЗМІ. Але "документів з печаткою" там нема.
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27.04.2021 18:12 Ответить
Ти забув текст написати, там тільки твій підпис.
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27.04.2021 18:21 Ответить
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27.04.2021 19:40 Ответить
В помещении не спасают, то есть - бесполезны, на открытом воздухе маски нахер не нужны, на шее и подбородке маски грязные (то есть они являются скопищем болезнетворных бактерий)... вопрос: почему по телевизору все время агитируют за ношение масок?
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26.04.2021 22:53 Ответить
Справа не лише в агітації.
А в примусі і штрафах та інших покараннях.

Я ж розказувала: у нас тепер людина в своєму робочому кабінеті повинна цілий день бути в шматі на обличчі. Наради онлайн - шмата не знімається.
Їсти-пити в їдальні не можна: треба нагріти їжу і піднятися в кабінет, зняти ганчірку і їсти там.
У чому полягає "боротьба з вірусом" ?
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26.04.2021 23:50 Ответить
Скоро маріонетка глобалістів жустін-peoplekind-трюдо вам ще й не таке видумає. До речі (хоча це не в тему), воно десь озвучувало плани про максимально широке завезення до канади чорних та жовтих, щоби розбавити білих, чим займаються маріонетки глобалістів у старій єворопі. Бабця муркєль навіть 2016 року премію фонду Калєргі отримала за запуск до німеччини мільйонів арабів.
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27.04.2021 09:26 Ответить
Нехай Їдуть до Канади чорні та жовті, канадійським розвєдьонкам хоч буде з ким шури-мурити. Вони ж туди за кращим життям поїхали.
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27.04.2021 22:59 Ответить
вважаю, що усі вакциновані мають написати відмову від шпиталізації у разі ускладнень
так само, як це пропонується тим, хто не бажає носити намордники
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27.04.2021 00:22 Ответить
через пару месяцев выяснится что это был психотестест на.... небудуумничатьнепередкемха-
ха-ха.... или глупая шутка пьяного какаяразницакого.... или уборщица стараякарова смахнула
со стола и собрала данные в случайномтипапорядке..... кароче малята если не хотите чтобы
ночью к вам пришол бабай не еште на ночь сырые помидоры и не читайте Дарвина......
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27.04.2021 00:54 Ответить
так і є
пландемія - це тест на коефіцієнт інтелекту

ті, що вакцинуються, його провалять
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27.04.2021 01:26 Ответить
Інтелект дописувача під ніком Пацюк Олег проти інтелекту ізраїльских лікарів...
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27.04.2021 07:40 Ответить
Лікарі - біороботи в білих халатах, яких навчили шукати діагноз в гуглі і бездумно виконувати протоколи, гвинтики системи, що налаштована в найпершу чергу на зароблянні грошей, - це найбільший авторитет для тебе?
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27.04.2021 09:51 Ответить
Так, лікарі для мене авторитет.
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27.04.2021 11:31 Ответить
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27.04.2021 12:04 Ответить
Ученые уважаемого университета неожиданно пришли к мысли, что вирусная нагрузка имеет значение? Серьёзно???. Какие тогда могут быть претензии к диссертации Кивы?
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27.04.2021 01:51 Ответить
Еще Сократ сказал чем больше узнаю тем меньше знаю.И по этому критерием суждений, может быть только ,все познается в сравнении'. А вот с этим у пипл полный швах.Ведь это вникать надо, напрягаться,такое не возбуждает, а значти не пользуется спросом.Вот реклама,пропаганда, любая сенсация и страшилка это что надо. Что было раньше с орви и что сейчас? А сейчас один ковид для пипл. Людина становится хомо-сапинес только тогда когда он пользуется своими умением-скилз или когда начинает что то сравнивать. А не когда верит в сказки политиков для буратин. Самый сладкий наркотик-это власть.А политика это и есть власть. Так что не верте наркоманам, только возмездный договор и никаких обещаний и политической ответствености.Только материальная ответственость по договору. В Греции если за законопроект не проголосовали то автора в лучшем случае изгоняли,
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27.04.2021 05:47 Ответить
https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118
Если кратко, то их теоретическая модель позволила оценить риски заражения Ковид:
- В больших помещениях с хорошей вентиляцией риск меньше чем в маленьких без вентиляции.
- При длительном нахождении в помещении дистанция мало влияет на риск.
- С маской риск меньше чем без.
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27.04.2021 07:59 Ответить
Ризик з маскою не просто менший, а суттєво менший: безпечний час збільшується у 10 разів. Цензор.НЕТ вже розширив цю статтю, дописав про ключові моменти оригінальної статті (див. останній абзац) і підкорегував заголовок.
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27.04.2021 14:38 Ответить
Бред полный и псевдонаука..если все вокруг болеют то засунь себе эту маску в одно место. ВИрус лезет через глаза, через микротрещины на коже..через мобилки, он отовсюду лезет...эти маски тупо клоунада. Всё абсолютно все проконтактируют это же понятно...а дальше как повезёт. Лично убедился носил маску и дважды заражался...понял что зря носил всё равно бы заразился.
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27.04.2021 19:39 Ответить
Ось https://www.pnas.org/content/pnas/118/17/e2018995118/F3.large.jpg графіки з досліджень в https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118#F3 оригінальній статті , які яскраво демонструють важливість вентиляції і використання масок:
Маски і дистанція не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні, але маски в 10 разів збільшують "безпечний час", - вчені (виправлено) - Цензор.НЕТ 9149

На нижніх осях відкладений час, проведений у приміщені з хворою на COVID-19 людиною, в годинах (рис. A - у класній кімнаті) і хвилинах (рис. B - у будинку пристарілих). На верхніх осях відкладений той самий час, але в днях (рис. A) і годинах (рис. B). Синя крива - природня вентиляція, червона - механічна вентиляція. Решта можна прочитати https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118#F3 в описі до рисунку в оригінальній статті.

Тому прошу всіх не нагнітати людям настрої про некорисність використання масок.
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27.04.2021 15:11 Ответить
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