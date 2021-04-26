СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик". ДОКУМЕНТ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не занимается контролем за соблюденим экономических санкций, примененных Украиной к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа".

Речь об этом идет в ответе Аппарата СНБО на информационный запрос "Українських Новин", информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с п. 6 указанного решения СНБО Украины реализацию персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и мониторинг их эффективности обеспечивают Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией", - сказано в ответе.

В ответе СНБО уточнили, что "Согласно приложению 2 к решению СНБО Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительныех меры (санкций)", введенного в действие указом Президента Украины от 14 мая 2018 №184, к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа" применены ограничительные меры (санкции)".

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На прошлой неделе (12-18 апреля) 2-й сезон телесериала "Папик", который был снят в Украине компанией "Студия Квартал-95" по заказу телеканала "1+1" и показан на российском телеканале "СТС", переместился на 12-е место по популярности и занял долю 12%. Даже повтор серила занял 51-е место среди всех транслируемых программ в России.

На позапрошлой неделе (5-11 апреля) 2-й сезон телесериала "Папик" вошел в ТОП-5 лучших программ российского телевидения.

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Напомним, 14 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел экономические санкции к некоторым юридическим лицам, среди которых было ООО "СТС Медиа". Телеканал "СТС" является российским федеральным телеканалом, принадлежащим холдингу "СТС Медиа". Против "СТС Медиа" на 3 года указом №184/2020 применены ограничительные экономические меры, в частности ограничение торговых операций и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Однако "Студия "Квартал 95" продала сериал "Папик" телеканалу "СТС" через шведскую компанию Eccho Rights, которая на протяжении многих лет является партнером студии, в обход санкций, запрещающих торговые операции "СТС" с украинскими компаниям. В результате "Квартал 95" за продажу прав на сериал "Папик" получил "доход от страны-агрессора".

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Также сооснователь компании "Студия "Квартал 95" Зеленский задекларировал за 2020 год 4,6 млн гривен роялти от "Квартала 95", "Киностолицы" и "Драйв продакшн".