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СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик". ДОКУМЕНТ

СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не занимается контролем за соблюденим экономических санкций, примененных Украиной к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа".

Речь об этом идет в ответе Аппарата СНБО на информационный запрос "Українських Новин", информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с п. 6 указанного решения СНБО Украины реализацию персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и мониторинг их эффективности обеспечивают Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией", - сказано в ответе.

В ответе СНБО уточнили, что "Согласно приложению 2 к решению СНБО Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительныех меры (санкций)", введенного в действие указом Президента Украины от 14 мая 2018 №184, к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа" применены ограничительные меры (санкции)".

СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу СТС сериал Папик 01Также на Цензор.НЕТ: Лерос хочет, чтобы СНБО ввел против "Квартала-95" санкции за сотрудничество со страной-агрессором. ДОКУМЕНТ

На прошлой неделе (12-18 апреля) 2-й сезон телесериала "Папик", который был снят в Украине компанией "Студия Квартал-95" по заказу телеканала "1+1" и показан на российском телеканале "СТС", переместился на 12-е место по популярности и занял долю 12%. Даже повтор серила занял 51-е место среди всех транслируемых программ в России.

На позапрошлой неделе (5-11 апреля) 2-й сезон телесериала "Папик" вошел в ТОП-5 лучших программ российского телевидения.

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Напомним, 14 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел экономические санкции к некоторым юридическим лицам, среди которых было ООО "СТС Медиа". Телеканал "СТС" является российским федеральным телеканалом, принадлежащим холдингу "СТС Медиа". Против "СТС Медиа" на 3 года указом №184/2020 применены ограничительные экономические меры, в частности ограничение торговых операций и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Однако "Студия "Квартал 95" продала сериал "Папик" телеканалу "СТС" через шведскую компанию Eccho Rights, которая на протяжении многих лет является партнером студии, в обход санкций, запрещающих торговые операции "СТС" с украинскими компаниям. В результате "Квартал 95" за продажу прав на сериал "Папик" получил "доход от страны-агрессора".

Читайте также: "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании, на которую Зеленский в прошлом году наложил санкции

Также сооснователь компании "Студия "Квартал 95" Зеленский задекларировал за 2020 год 4,6 млн гривен роялти от "Квартала 95", "Киностолицы" и "Драйв продакшн".

Автор: 

Квартал-95 (223) россия (95339) санкции (11254) СНБО (4430) СТС-Медиа (4)


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Топ комментарии
+36
кацапа, ты настолько тупая - что даже не в состоянии понять что это ЧАСТНАЯ расейская фирма закупает в Украине товар и поставляет его в рашку
ну откуда зебилу васильеву знать, что запрета покупать украинские товары - нет
как и нет запрета для 2х миллионов зебилов из Украины - шастать в рашку на заработки, бо для Европы они слишком тупые..
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26.04.2021 18:52
+34
А шо так, - может санкции какие на продавцов? Или не?
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26.04.2021 18:44
+34
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 2120
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26.04.2021 18:51
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Правила форума Совет форумчан
А шо так, - может санкции какие на продавцов? Или не?
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26.04.2021 18:44 Ответить
Зелень сами на себя не наложат санкции.Могут мужской орган на совесть и народ Украины положить,но не санкции на себя.
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26.04.2021 18:58 Ответить
Ой, мы типа вообще не при делах, кому оно было продано и типа не можем на это влиять, все права на распространения принадлежат швейцарской ООО "Рога и копыта"...
Как то так
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26.04.2021 19:06 Ответить
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26.04.2021 18:44 Ответить
сериал Сынок ублюдок....
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26.04.2021 18:45 Ответить
У папы прохвессора?
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26.04.2021 22:29 Ответить
кацапа, ты настолько тупая - что даже не в состоянии понять что это ЧАСТНАЯ расейская фирма закупает в Украине товар и поставляет его в рашку
ну откуда зебилу васильеву знать, что запрета покупать украинские товары - нет
как и нет запрета для 2х миллионов зебилов из Украины - шастать в рашку на заработки, бо для Европы они слишком тупые..
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26.04.2021 18:52 Ответить
ага, т.е. то что компании зеленского (как и он сам) напрямую финансируются из минобороны расеи, и то что вислюк оманський продает в рашку своих "изделия" и закупает в рашке электроэнергию - тебе не интересно...
куда важнее для зебилов то что кацапы купили сотню тортов в Украине и дали наконец-то вам, кацапам, съесть хоть что-то вкусное
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26.04.2021 18:56 Ответить
ага, значить сотня тортов, купленных частной фирмой - для зебилов "ЗРАДА"..
а покупка в рашке электроэнергии по просьбе вислюка оманського и за госчет - то фигня?)) браво, зебил васильев!


п.с. сам факт того, что видосики от вислюка оманського интересны ТОЛЬКО кацапам и зебилам - красноречив и показателен - одна и та же аудиория "мышебратьев"))
Именно поэтому видосики от вовки-шмаркли так популярны в рашке))
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26.04.2021 19:02 Ответить
еще раз, для ОСОБО тупых зебилов:
значить сотня тортов, купленных частной фирмой - для зебилов "ЗРАДА"..
а покупка в рашке электроэнергии по просьбе вислюка оманського и за госчет - то фигня?)) как и финансирование расейского бюджета, а значить и расейской армии - из бюджета и за счет украинцев
браво, зебил васильев!

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26.04.2021 19:05 Ответить
Порох,це минуле ,яке слід пам"ятати ,як досвід і робити висновки ,але жити слід сьогоденням та майбутнім!!!І час відповідати за власні дії ,без еківоків ,в бік попередників !!)))
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26.04.2021 19:04 Ответить
Зебілоїдів непокоїть що зробив чи не зробив Порох ,а що чудить зелена пліснява їх не цікавить ,головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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26.04.2021 19:01 Ответить
ткнем зебилов чтобы не забывали
Зеленский покрывает газовые схемы Фирташа, Левочкина и Бойко.
https://antikor.com.ua/articles/453342-zelenskij_pokryvaet_gazovye_shemy_firtasha_levochkina_i_bojko._a_chto_skahet_snbo
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26.04.2021 19:06 Ответить
Як "шатун" та "агент кремля" я пам"ятаю все !! Але таріфи на комуналку чомусь весь час повертают в сьогодення !!!))
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26.04.2021 19:07 Ответить
Т.е., вы голосовали за барыгу, который против барыги, но имеет полное право барыжничать, в отличие от предыдущего барыги
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26.04.2021 19:09 Ответить
загубися, ЗЕбіло, бо набрид!
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26.04.2021 19:11 Ответить
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
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26.04.2021 18:58 Ответить
А тяперича,когда Сопля на троне,бюджет вообще только должен будет
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26.04.2021 22:31 Ответить
а що, касапи свої санкції на "Рошен" не ввели?
Може, підскажеш їм?
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26.04.2021 18:54 Ответить
ну и че , ктото возит торти и продает - там у етой сети несколько магазинов с разними производителями
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26.04.2021 18:57 Ответить
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26.04.2021 18:45 Ответить
Папик зеленского считает, вас, зебилята, биомассой. Собственно, в чем он не прав?
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26.04.2021 18:45 Ответить
Это наша "мягкая сила" на пропитые мозги расисян! Вы все ничего не понимаете
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26.04.2021 18:45 Ответить
Папик=Ро$$ен
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26.04.2021 18:47 Ответить
Інакше в зебілів і бути не могло !
Папіка продав Порошенко...ну хто ж іще
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26.04.2021 20:16 Ответить
Баксюша, ану ж скажи де саме на цій картинці ти бачиш Порошенка і що саме він у тебе краде.
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 8495
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26.04.2021 20:40 Ответить
Папик=КалоМойша. https://censor.net/ru/user/99878=их выкидыш
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26.04.2021 21:51 Ответить
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 2992
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26.04.2021 22:16 Ответить
(СНБО) не занимается контролем за соблюденим экономических санкций
Крастота то какая, лепота...
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26.04.2021 18:47 Ответить
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 4301
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26.04.2021 18:53 Ответить
а ведь в итоге так и будет...
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26.04.2021 19:08 Ответить
Надмірна дебілізація орків "Папіком" - патріотична справа
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26.04.2021 18:49 Ответить
Может Ленка квартиру купит, - они давно с Вовой мечтали
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26.04.2021 18:54 Ответить
В МСК? Чи а Ростові?
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26.04.2021 18:58 Ответить
У Владіку. Там повітря свіже.
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26.04.2021 18:59 Ответить
В Зедрюпінські!
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26.04.2021 19:00 Ответить
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 2120
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26.04.2021 18:51 Ответить
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26.04.2021 18:52 Ответить
Хорошо шо у нас президент ни какой небудь дурачок из квартала95. А то ввел бы сам себе санкции по самые мамидоры.
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26.04.2021 18:53 Ответить
головне - не давати йому в руки м"ясорубку - улюблену іграшку Вови дитячих років. А то всяке може бути
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26.04.2021 18:55 Ответить
Кровавые деньги не пахнут.Да,проклятые зеленые твари?
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26.04.2021 18:56 Ответить
Тю, свои люди. Пусть кацапы тоже получают доступ к высокому искусству.
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26.04.2021 18:58 Ответить
Что один барыга был,что другой барыга. И этим всем жидам только деньги надо от Украины.
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26.04.2021 19:00 Ответить
Не не не! Ваш барыга правильный. Ведь не могут 76% нарида ошибацца?
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26.04.2021 21:53 Ответить
Ну продать такое " фуфло" не грех.. Это не пустить через ТВ на Украину пропаганду РФерии. Я бы больше обеспокоился к примеру наличием в сетях телеканала " НАШИ", телеканалов Лукашенко и т.д. Да и кроме " Папика" мы то с Рашей торгуем то по полной.. Так таки да.. или таки нет... Так что подобный вброс, как не относиться к Зе и зеленым вообще, не является предметом разбирательства для компетентных органов.. Ерунда это. Следить конечно нужно, реагировать тоже но совершенно на другие "продажи".. а " Папика" да пускай подавятся...
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26.04.2021 19:03 Ответить
Бізнес з ворогом перестав бути гріхом, як цікаво?
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26.04.2021 19:09 Ответить
штатні боти Абдристовича відмазують ЗЕленого ублюдка як тільки можуть...
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26.04.2021 19:10 Ответить
Продавать фильм " Папик" телеканалу.. намного меньший грех чем сохраненные дип. отношения, свободный турпоток в Крым, торговля и бизнес по серьезным отраслям ( далеко не связанным с кино) я умолчу о конфетах известной марки. ) ах.. как я мог об этом вспомнить.., о святом же нельзя.. А как там наши зарабитчане в Раше себя чувствуют.. их сейчас конечно меньше, но до миллиона все таки есть, в том числе из самых патриотичных регионов нашей страны.. Может и "Папик" грех, но уж точно в сто раз меньший чем многое другое которое у нас имеет место начиная аж с далекого 2014 года, если кто " случайно" забыл.. предыдущие года. С Зли за что спрашивать найдется и без "Папика",а то до смешного дошли..
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26.04.2021 19:36 Ответить
Не, не проканало. Гнила відмазка. Як і цукеркові фейки. Шукайте далі.
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26.04.2021 19:48 Ответить
Ну чем же хуже продаже\а фуфлыжнго кино " Папик" чем откармливание врага и оккупанта конфетами и шоколадом.. Двойные у вас стандарты однако. ( хотя понятно что с адептами наших политических " сект" спорить бесполезно. Прежний " обнимаю , жму руку", Нынешний " все пытался заглянуть в глаза"... так что и у вас не проканало.. ну совсем гнило.. до смеха...
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26.04.2021 19:54 Ответить
Міняйте методичку. Кажу ж, що ця вже не спрацьовує.
Намагання узагальнити чи перевести тему, про співпрацю з ворогом, на симирічне жування фуфла про "ліпецкую хвабріку", а тим більше "жмурукуобнімию", від підсанкційно фсб-шного деркача, це вже не просто поганий смак, а треш.
Як би ви не словоблудили, а справи говорять про те, що влада ВАЗеленського та його хазяї, співпрацюють та здають Україну фуйлу. В "турборежими"
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26.04.2021 20:33 Ответить
Слабенько.
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26.04.2021 21:54 Ответить
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 1307
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26.04.2021 19:03 Ответить
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26.04.2021 19:04 Ответить
Патамуша ,что Зеленский - это «Порошенко 2.0».🤣
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26.04.2021 19:05 Ответить
Неправда. Порошенко продавал цукерки в мацкве и на деньги кацапов создавал армию. С нуля! А зебил продает кину, потому что он малорос
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26.04.2021 19:16 Ответить

Жмурукуобнмаю!
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26.04.2021 19:22 Ответить
Тебе вкусно облизывать выделения гб-шной мразоты?
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26.04.2021 19:44 Ответить
Слюшай сюди_сам сивочолий це "вирвиролупив з трибуни ВР!!
Читай не тільки методичку, забугорний петріот!!
))
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26.04.2021 19:49 Ответить
Ссылку, Срубль13
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26.04.2021 19:58 Ответить
Цікаво, що більш за всіх патякає про гбшну мразоту виключно кацапо-башкірськомовна бурятська мавпа, що переїхала в Гаарлем з Набєрєжних Чєлнов. Яку з Україною пов'язує лише факт її відбраковки в київському зоопарку
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26.04.2021 20:29 Ответить
Я тебе сочувствую, обезьяна из Харлема. Тяжко тебе среди людей жить...
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26.04.2021 20:44 Ответить
Та який там "Гарлем"?!.. Від далі МКАД не вибирався...
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26.04.2021 21:19 Ответить
Гугли, замурзаний...
))
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26.04.2021 21:12 Ответить
Ты точно на 13 баксов не тянешь. На 13 срублишек - и то еле-еле, звиздабол
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26.04.2021 21:13 Ответить
Пистунишка зеленожопая
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26.04.2021 21:55 Ответить
Что то я не слышу тут и сейчас воплей тех, кто голосовал в 2019 году за Слуг нарИда и лично за товарисча ЗЕ, о барыжничестве и торговле с агрессором на крови. Молчите что то вы, как в рот ЗЕлёного говна набрали. Впрочем почему КАК!?
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26.04.2021 19:06 Ответить
Колись філософ Діоген ходив, опівдні, з запаленим ліхтарем. Коли його спитали, для чого, він відповів: "Шукаю ЛЮДИНУ!...".
Зараз можна робить те саме - брать ліхтар і ходить, шукать того, хто голосував за Зеленського...
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26.04.2021 19:50 Ответить
А що, ваєний, хто голосував за сивочолого, ти з Діогеном аже й до людей не зараховуєш?
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26.04.2021 20:32 Ответить
Так хто барига?
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26.04.2021 19:10 Ответить
Цинічна?
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26.04.2021 20:46 Ответить
Пусть Данилов не самый умный в кодлане Коломойского но брызгать против ветра он не будет. Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России. / "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании./ Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК.
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26.04.2021 19:16 Ответить
Любить власть - это форма извращения...
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26.04.2021 19:19 Ответить
бытуе Зе на должности. Вообщем як усе президенты. Не ругайте его, он просто обычный украинский президент
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26.04.2021 19:30 Ответить
Ну то, що у наших провладних бізнесменів немає морального стрижня, ми знаємо вже давно. Тут українців не здивувати. А то, що цей серіал "загострений" на кацапТВ, було зрозуміло одразу.
Інша справа, якщо б увесь прибуток від продажу серіалу був зазначений в офіційних документах та переданий українській армії з освітленням у СМІ. Ось тут можна було б порадіти і від москалів, на яких заробили гроші, і від їх палаючих пуканів. Але це не про наших ділків. Ось така халепа...
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26.04.2021 19:35 Ответить
Друзьям (и себе) - все, врагам - закон!
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26.04.2021 19:50 Ответить
молодець Зеленський, впарив тупорилим кацапам фігню, від якої деградація моськовитського бидла посилиться
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26.04.2021 20:00 Ответить
Поржом над ЗЕбилами? Вспомним их тявканье про рост надоев, накосов, и стремительный домкрат ВВП


СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 7588


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26.04.2021 20:03 Ответить
Емм, так проблема, що нашим він таку саму фігню впарює... Ну не знімає 95 квартал фільмів рівня Фелліні, Бунюеля, Довженка чи хоча б Тарантіно!
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26.04.2021 20:10 Ответить
ЗЕбил так когда там уже потужный рост всего и вся?? Сколько ещё ждать конца эпохи бедности?? А то ты так кудахтал так кудахтал и шо то сдулся
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26.04.2021 20:35 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТОРГОВЕЦЬ НА КРОВІ!
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26.04.2021 20:01 Ответить
Зе сильно рвется встретиться с бесом путлером тет-а-тет, и тут важны два момента, бес путлер объявил громко, для своего зомби населения, шо Зе должен сначала встретиться с донецкими уголовниками, потом с ним, а наш шлема повелся, тока хлопает ушами, и второе более важное, в паРаше есть много бабла в разных видах и конторах, значит у него есть большой срблазн решить свои шкурные вопросы за государственный счет, лично я ему не доверяю, значит отпускать его с ермаком ни в коем случае неотзя, вплоть предьявить ему ультиматум.
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26.04.2021 20:10 Ответить
РНБО у нас це вже як "кружок по інтєрєсам". Риба гниє з голови...
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26.04.2021 20:58 Ответить
Я цілком за дострокові президентські вибори вже цього травня
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26.04.2021 20:59 Ответить
СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик" - Цензор.НЕТ 8002
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26.04.2021 21:24 Ответить
Да все украинские сериалы продают в рашку. Кроме тех которые сделали записные патриоты. Прямо на российских каналах показывают. Продают во всех приложениях Яндекса, Мейла, якобы запрещенных. Зеленский рыжий что-ли. Он тоже любит деньги. Это как с санкциями против Спортмастера. Они как бы есть, но никто их не видит, как суслика.
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26.04.2021 21:43 Ответить
и тут двойные стандарти?
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26.04.2021 22:24 Ответить
Та нє товсьоюлькавкрала!!!
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27.04.2021 09:43 Ответить
Для бариг немає націй, нема і ворогів!!!
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27.04.2021 10:10 Ответить
 
 