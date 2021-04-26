СНБО не стал разбираться, как компания Зеленского продала находящемуся под санкциями российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик". ДОКУМЕНТ
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не занимается контролем за соблюденим экономических санкций, примененных Украиной к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа".
Речь об этом идет в ответе Аппарата СНБО на информационный запрос "Українських Новин", информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии с п. 6 указанного решения СНБО Украины реализацию персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и мониторинг их эффективности обеспечивают Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией", - сказано в ответе.
В ответе СНБО уточнили, что "Согласно приложению 2 к решению СНБО Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительныех меры (санкций)", введенного в действие указом Президента Украины от 14 мая 2018 №184, к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа" применены ограничительные меры (санкции)".
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На прошлой неделе (12-18 апреля) 2-й сезон телесериала "Папик", который был снят в Украине компанией "Студия Квартал-95" по заказу телеканала "1+1" и показан на российском телеканале "СТС", переместился на 12-е место по популярности и занял долю 12%. Даже повтор серила занял 51-е место среди всех транслируемых программ в России.
На позапрошлой неделе (5-11 апреля) 2-й сезон телесериала "Папик" вошел в ТОП-5 лучших программ российского телевидения.
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Напомним, 14 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел экономические санкции к некоторым юридическим лицам, среди которых было ООО "СТС Медиа". Телеканал "СТС" является российским федеральным телеканалом, принадлежащим холдингу "СТС Медиа". Против "СТС Медиа" на 3 года указом №184/2020 применены ограничительные экономические меры, в частности ограничение торговых операций и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.
Однако "Студия "Квартал 95" продала сериал "Папик" телеканалу "СТС" через шведскую компанию Eccho Rights, которая на протяжении многих лет является партнером студии, в обход санкций, запрещающих торговые операции "СТС" с украинскими компаниям. В результате "Квартал 95" за продажу прав на сериал "Папик" получил "доход от страны-агрессора".
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Также сооснователь компании "Студия "Квартал 95" Зеленский задекларировал за 2020 год 4,6 млн гривен роялти от "Квартала 95", "Киностолицы" и "Драйв продакшн".
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Как то так
ну откуда зебилу васильеву знать, что запрета покупать украинские товары - нет
как и нет запрета для 2х миллионов зебилов из Украины - шастать в рашку на заработки, бо для Европы они слишком тупые..
куда важнее для зебилов то что кацапы купили сотню тортов в Украине и дали наконец-то вам, кацапам, съесть хоть что-то вкусное
а покупка в рашке электроэнергии по просьбе вислюка оманського и за госчет - то фигня?)) браво, зебил васильев!
п.с. сам факт того, что видосики от вислюка оманського интересны ТОЛЬКО кацапам и зебилам - красноречив и показателен - одна и та же аудиория "мышебратьев"))
Именно поэтому видосики от вовки-шмаркли так популярны в рашке))
значить сотня тортов, купленных частной фирмой - для зебилов "ЗРАДА"..
а покупка в рашке электроэнергии по просьбе вислюка оманського и за госчет - то фигня?)) как и финансирование расейского бюджета, а значить и расейской армии - из бюджета и за счет украинцев
браво, зебил васильев!
Зеленский покрывает газовые схемы Фирташа, Левочкина и Бойко.
https://antikor.com.ua/articles/453342-zelenskij_pokryvaet_gazovye_shemy_firtasha_levochkina_i_bojko._a_chto_skahet_snbo
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
Може, підскажеш їм?
Папіка продав Порошенко...ну хто ж іще
Крастота то какая, лепота...
Намагання узагальнити чи перевести тему, про співпрацю з ворогом, на симирічне жування фуфла про "ліпецкую хвабріку", а тим більше "жмурукуобнімию", від підсанкційно фсб-шного деркача, це вже не просто поганий смак, а треш.
Як би ви не словоблудили, а справи говорять про те, що влада ВАЗеленського та його хазяї, співпрацюють та здають Україну фуйлу. В "турборежими"
Жмурукуобнмаю!
Читай не тільки методичку, забугорний петріот!!
))
))
Зараз можна робить те саме - брать ліхтар і ходить, шукать того, хто голосував за Зеленського...
Інша справа, якщо б увесь прибуток від продажу серіалу був зазначений в офіційних документах та переданий українській армії з освітленням у СМІ. Ось тут можна було б порадіти і від москалів, на яких заробили гроші, і від їх палаючих пуканів. Але це не про наших ділків. Ось така халепа...