За неделю на оккупированные территории Донбасса отправили 730 тонн гуманитарного груза, - Госпогранслужба

За прошедшую неделю на временно оккупированные территории проехали 52 автомобиля с гуманитарной помощью, общий вес которой составлял 730 т.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В течение прошлой недели на временно оккупированную территорию проехали 37 автомобилей с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и 15 автомобилей от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые пересекли линию разграничения на КПВВ "Счастье" и КПВВ "Новотроицкое", - отмечается в сообщении.

Для жителей оккупированных территорий передали продуктовые наборы и пластиковые контейнеры, хозяйственные изделия, строительные материалы, средства гигиены, товары медицинского назначения и медицинское оборудование.

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По данным пресс-службы Минреинтеграции, 26 апреля в ОРДЛО доставили 20,16 т гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.

В пятницу, 23 апреля, на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей шестью грузовиками доставили 45,05 т гумгруза.

Среди помощи, которую передали местным жителям в ОРДЛО, - продуктовые наборы и медицинские товары. Автомобили проследовали через КПВВ "Новотроицкое".