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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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За неделю на оккупированные территории Донбасса отправили 730 тонн гуманитарного груза, - Госпогранслужба

За неделю на оккупированные территории Донбасса отправили 730 тонн гуманитарного груза, - Госпогранслужба

За прошедшую неделю на временно оккупированные территории проехали 52 автомобиля с гуманитарной помощью, общий вес которой составлял 730 т.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В течение прошлой недели на временно оккупированную территорию проехали 37 автомобилей с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и 15 автомобилей от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые пересекли линию разграничения на КПВВ "Счастье" и КПВВ "Новотроицкое", - отмечается в сообщении.

Для жителей оккупированных территорий передали продуктовые наборы и пластиковые контейнеры, хозяйственные изделия, строительные материалы, средства гигиены, товары медицинского назначения и медицинское оборудование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Красный Крест доставил на оккупированные территории Донбасса более 203 тонн гуманитарной помощи. ФОТОрепортаж

По данным пресс-службы Минреинтеграции, 26 апреля в ОРДЛО доставили 20,16 т гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.

В пятницу, 23 апреля, на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей шестью грузовиками доставили 45,05 т гумгруза.

Среди помощи, которую передали местным жителям в ОРДЛО, - продуктовые наборы и медицинские товары. Автомобили проследовали через КПВВ "Новотроицкое".

Автор: 

Госпогранслужба (6369) гуманитарная помощь (1258) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+6
Ну зараз базари в Лугандонi розквітатимуть ... Якщо ці EU філантропи думають що цю гуманітарку побачать бідні верстви населення і безкоштовно (!) то вони або наївні або тупі ..
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26.04.2021 19:32
+6
гуманитарные грузы не должны с территории Украины поступать, пусть красный крест спонсирует через страну оккупанта. Эти гуманитарщики спонсоры террористов уже 7 лет.
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26.04.2021 19:57
+5
А нє хіло так лугандонці пристроїлись. По дві пенсії отримують: кацапську і українську(ані же "наши люді"). Гуманітарка майже кожного дня, щоб на випадок воєнних дій, не дай Боже, "дамбас" не голодував. Та вони, якщо трапиться в України нагода звільнити свої, оккуповані паРашею землі, пластами на дорогах лежатимуть, блокуючі наші танки.
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26.04.2021 19:39
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Огласите пожалуйста весь список контрабандистов...
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26.04.2021 19:04 Ответить
Зачем? Во всех СРУ.СМИ и парадным реляциям Лугандона, тамошние кормильцы от изобилия и ожирения страдают.
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26.04.2021 19:06 Ответить
Деньги налогоплатильщиков больше девать некуда, как в Лугандон халявную жратву поставлять? Они же кормили всю Украину и находятся в острой фазе "рускаго мира", поэтому могут замечательно и без гуманитарки обойтись. По классике : денег и жратвы нет, но вы держитесь
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26.04.2021 19:07 Ответить
Ну зараз базари в Лугандонi розквітатимуть ... Якщо ці EU філантропи думають що цю гуманітарку побачать бідні верстви населення і безкоштовно (!) то вони або наївні або тупі ..
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26.04.2021 19:32 Ответить
///...вони або наївні або тупі ..///. Я б додав ще одну версію: можливо це замасковане постачання жрачкою і обмундированням, бандитів лугандона.
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26.04.2021 19:44 Ответить
І цей варіант не виключається
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26.04.2021 19:45 Ответить
Машини йдуть без догляду....
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26.04.2021 22:35 Ответить
А нє хіло так лугандонці пристроїлись. По дві пенсії отримують: кацапську і українську(ані же "наши люді"). Гуманітарка майже кожного дня, щоб на випадок воєнних дій, не дай Боже, "дамбас" не голодував. Та вони, якщо трапиться в України нагода звільнити свої, оккуповані паРашею землі, пластами на дорогах лежатимуть, блокуючі наші танки.
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26.04.2021 19:39 Ответить
А хлебальники у сепаров не луснут?
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26.04.2021 19:45 Ответить
гуманитарные грузы не должны с территории Украины поступать, пусть красный крест спонсирует через страну оккупанта. Эти гуманитарщики спонсоры террористов уже 7 лет.
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26.04.2021 19:57 Ответить
Щоб вони гуманітарку гризли довічно....
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26.04.2021 20:21 Ответить
730 тонн на 450 тьісч граждан РФ єто по сколько получаеться?
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26.04.2021 21:01 Ответить
Хорошее подспорье гяуляйтерам - скоро ж Пасха.
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26.04.2021 22:39 Ответить
Кормильцы, мля...
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26.04.2021 22:44 Ответить
 
 