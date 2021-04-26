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Новости Агрессия России против Украины
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Заседание ТКГ пройдет 28 апреля, консультации советников Нормандской четверки о прекращении огня продолжаются, - украинская делегация

Заседание ТКГ пройдет 28 апреля, консультации советников Нормандской четверки о прекращении огня продолжаются, - украинская делегация

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций состоятся 27 и 28 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Украинской делегации в ТКГ.

27 апреля состоится видеоконференция Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы. 28 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

На повестка дня вопросы: о нарушениях режима прекращения огня со российских наемников; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных шагов; возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п.Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций.

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Отмечается, что также продолжаются консультации на уровне советников лидеров стран Нормандской четверки.

"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Донбасс (26955) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)


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так перемирие устойчивое!
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26.04.2021 19:54 Ответить
Заседания ТКГ сами по себе , война Путина с Украиной сама по себе. И вместе они не пересекаются.
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26.04.2021 20:02 Ответить
Заседание ТКГ пройдет 28 апреля, консультации советников Нормандской четверки о прекращении огня продолжаются, - украинская делегация - Цензор.НЕТ 5931
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26.04.2021 20:07 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1386731165655109636 31 мин

Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 18 573 688 155 гривен. Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.04.2021 г. составила 1 787 322 000 гривен. По состоянию на 01.04.2021 г. 232 166 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)
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26.04.2021 20:49 Ответить
 
 