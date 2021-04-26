Заседание ТКГ пройдет 28 апреля, консультации советников Нормандской четверки о прекращении огня продолжаются, - украинская делегация

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций состоятся 27 и 28 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Украинской делегации в ТКГ.

27 апреля состоится видеоконференция Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы. 28 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

На повестка дня вопросы: о нарушениях режима прекращения огня со российских наемников; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных шагов; возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п.Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - Зеленский

Отмечается, что также продолжаются консультации на уровне советников лидеров стран Нормандской четверки.

"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - говорится в сообщении.

Читайте также: Гармаш о переговорах по Донбассу в ТКГ: Не вижу возможностей для прорывов в политической подгруппе. Будет очень трудно