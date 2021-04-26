Верховный Суд отказал в удовлетворении одного из исков по отмене санкций против "каналов Медведчука"

Кассационный суд в составе Верховного Суда (КАС ВС) 26 апреля завершил рассмотрение одного из дел по обжалованию санкций, наложенных на "телеканалы Медведчука".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВС.

"КАС ВС завершил рассмотрение дела № 9901/22/21 по иску гражданина, который обжаловал указ президента Украины № 43/2021 в части применения санкций к ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации"". Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью", - говорится в сообщении.

Это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

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Кроме того, 26 апреля КАС ВС начал рассмотрение дела № 9901/42/21 по иску ООО "ЛИДЕР ТВ". Постановлением суда удовлетворены заявления о самоотводе двух судей, которые входят в состав судебной коллегии, из-за отсутствия у них доступа к государственной тайне, без чего невозможно изучить обстоятельства применения санкций.

Для рассмотрения дела определят новых судей. Следующее судебное заседание по рассмотрению этого дела состоится 14 июня в 10:00.

Также сегодня КАС ВС продолжил рассмотрение дела № 9901/34/21 по иску ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА". Во время заседания представитель СБУ обосновал позицию. Следующее судеб в 14:00.

На рассмотрении КАС ВС находится еще семь исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций )"".

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На 14:00 18 мая назначено к рассмотрению дело № 9901/39/21 по иску Тараса Козака, 24 мая в 11:00 будет продолжено рассмотрение дела № 9901/45/21 (слушание началось 5 апреля), 25 мая в 10:00 продолжится рассмотрение дела № 9901/54/21 (слушание начато 6 апреля), на 16:30 26 мая назначено судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение дела № 9901/47/21, судебное заседание по делу № 9901/40/21 запланировано на 14:00 31 мая, 7 июня в 14:00 суд продолжит рассмотрение дела по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации"", а следующее судебное заседание по рассмотрению дела по иску ООО "ПАРТНЕР ТВ" состоится 16 июня в 14:00.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

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