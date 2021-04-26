Венедиктова о борьбе с правонарушениями в сфере охраны окружающей среды: За месяц подали исков на 1,3 млрд гривен

Противодействие криминальным правонарушениям в сфере экологии дает результаты. Только за последний месяц разоблачены около тысячи.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

Речь идет о незаконной добыче угля и других полезных ископаемых, о вырубке лесов и заборе воды из подземных скважин. Убытки госбюджета в этих сферах достигают более миллиарда гривен.

"За это время лицам сообщили о подозрении в совершении 135 уголовных преступлений против окружающей среды. За последний месяц в защиту интересов государства в сфере охраны окружающей среды прокуроры предъявили иски на 1,3 млрд гривен. За месяц реально выполнены решения суда в сфере охраны окружающей среды более чем на 335 млн гривен", - сообщила Ирина Венедиктова.

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