Жизни жителей Подольского района Киева оказались в опасности из-за коррупции на закупках, – нардеп Качура

Жителям высотных домов Подольского района Киева угрожает опасность из-за неисправных и неуправляемых лифтов.

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, управляющая компания по обслуживанию жилфонда района при РГА отменила тендер с бюджетом 2,8 млн грн на покупку услуг операционно-диспетчерского обслуживания лифтов и определила победителем некую компанию "ОДС плюс" по переговорной процедуре.

"ОДС плюс" - новая, никому не известная компания на рынке коммунальных услуг. Опыта таких работ у компании нет. Соответствующего персонала – нет. Помещения и оборудования – нет. Нет даже программного комплекса. Соответственно, компания не может реально оказывать диспетчерские услуги", – подчеркнул Качура.

Парламентарий отмечает, что эта история является классической коррупционной моделью, ведь конкуренция на рынке обслуживания лифтов в Киеве имеется. Поэтому непонятно, почему не проводился тендер. Усугубляет ситуацию другое – в данном случае речь идет о прямой угрозе безопасности киевлян. Лифт – слишком сложное и потенциально опасное оборудование, чтобы доверять его "рогам и копытам".

"Решение о покупке по переговорной процедуре уже обжаловано в Антимонопольном комитете участниками рынка. А я как народный депутат с интересом посмотрю, как и с каким результатом этот вопрос рассмотрит АМКУ. Будем настаивать на прозрачном и публичном тендере", – подытожил Качура.

Ранее нардеп в своем Telegram-канале сообщал, что АМКУ уже выявлял злоупотребления на рынке коммунальных услуг в Киеве. По словам Качуры, в декабре 2020 года столичные власти выбирали фирму-посредника для работы с потребителями коммунальных услуг (работа с базами данным, начисление и оплата ЖКУ, колл-центр и т.п.). Стоимость тендера составила 68 млн грн. Но конкурс не проводился – контракт вручили концерну "Центр коммунального сервиса" по переговорной процедуре. В январе 2021 года АМКУ отменил этот договор, но борьба с данной монополией продолжается.