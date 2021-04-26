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Жизни жителей Подольского района Киева оказались в опасности из-за коррупции на закупках, – нардеп Качура

Жизни жителей Подольского района Киева оказались в опасности из-за коррупции на закупках, – нардеп Качура

Жителям высотных домов Подольского района Киева угрожает опасность из-за неисправных и неуправляемых лифтов.

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, управляющая компания по обслуживанию жилфонда района при РГА отменила тендер с бюджетом 2,8 млн грн на покупку услуг операционно-диспетчерского обслуживания лифтов и определила победителем некую компанию "ОДС плюс" по переговорной процедуре.

"ОДС плюс" - новая, никому не известная компания на рынке коммунальных услуг. Опыта таких работ у компании нет. Соответствующего персонала – нет. Помещения и оборудования – нет. Нет даже программного комплекса. Соответственно, компания не может реально оказывать диспетчерские услуги", – подчеркнул Качура.

Парламентарий отмечает, что эта история является классической коррупционной моделью, ведь конкуренция на рынке обслуживания лифтов в Киеве имеется. Поэтому непонятно, почему не проводился тендер. Усугубляет ситуацию другое – в данном случае речь идет о прямой угрозе безопасности киевлян. Лифт – слишком сложное и потенциально опасное оборудование, чтобы доверять его "рогам и копытам".

"Решение о покупке по переговорной процедуре уже обжаловано в Антимонопольном комитете участниками рынка. А я как народный депутат с интересом посмотрю, как и с каким результатом этот вопрос рассмотрит АМКУ. Будем настаивать на прозрачном и публичном тендере", – подытожил Качура.

Ранее нардеп в своем Telegram-канале сообщал, что АМКУ уже выявлял злоупотребления на рынке коммунальных услуг в Киеве. По словам Качуры, в декабре 2020 года столичные власти выбирали фирму-посредника для работы с потребителями коммунальных услуг (работа с базами данным, начисление и оплата ЖКУ, колл-центр и т.п.). Стоимость тендера составила 68 млн грн. Но конкурс не проводился – контракт вручили концерну "Центр коммунального сервиса" по переговорной процедуре. В январе 2021 года АМКУ отменил этот договор, но борьба с данной монополией продолжается.

Автор: 

Киев (25469) закупки (747) Качура (170)


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Топ комментарии
+7
цей качура, Гетьманцев, Є.Шевченко, Товба та інші уроди - агенти мертвечука в провладній фракції
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26.04.2021 20:48
+5
Где-то в аду всплакнул "моторола".
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26.04.2021 20:40
+5
Поки мудаки "качури" при владі, всім загрожує небезпека.
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26.04.2021 20:53
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26.04.2021 20:35 Ответить
Идиот
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26.04.2021 20:37 Ответить
Где-то в аду всплакнул "моторола".
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26.04.2021 20:40 Ответить
Жизнь жителей Украины в опасности пока правят зеленые дегенераты.
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26.04.2021 20:46 Ответить
цей качура, Гетьманцев, Є.Шевченко, Товба та інші уроди - агенти мертвечука в провладній фракції
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26.04.2021 20:48 Ответить
Поки мудаки "качури" при владі, всім загрожує небезпека.
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26.04.2021 20:53 Ответить
Блін! Ці качури зелені рулять)! Ну шож, потім буде дуже боляче на сраку впасти!
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26.04.2021 20:53 Ответить
Ха-ха-ха, наконец пришел прогресс и на Подол. В Донецке еще лет 15 существовал тотальный бизнес по ремонту тросов лифтов. Когда в подъезде пропадал трос от лифта - собирали деньги. И лифт снова начинал работать. А вот в соседнем подъезде лифт останавливался. Тут самое главное - не слишком часто. Но постоянно
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26.04.2021 20:55 Ответить
Где его выкопали? Явно не на свободе нашли. Несет иногда такое шо даже Бубочка может позавидовать.
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26.04.2021 20:56 Ответить
Голова помер от короны, может хоть дороги сделают.
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26.04.2021 20:57 Ответить
Качура только проснулся? Вся диспетчерезация управляющих компаний не только по лифтам а по жкх-услугам в Киеве идет через непонятные ТОВки еще со времен Лени-космоса, которые далеки от жкх как Земля от Альфы-центавра и заявки жителей не принимают, а при разборках управляющая компания кивает,что им никто не передал от диспетчера ТОВки и все вопросы к ТОВкам, а ТОВки тупо морозятся, по этому и обрываются лифты и взрывается газ, т.к. диспетчерских служб для ЖКХ в Киеве нет, кроме 101,102,103,104
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26.04.2021 22:21 Ответить
 
 