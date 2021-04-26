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Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24%

Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24%

Вице-президент ИСС Ukraine (Международной торговой палаты Украины) Сергей Сиволап прокомментировал предложения некоторых депутатов повысить ставку НДС до 22-24%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Несмотря на то, что эти намерения на уровне идеи, которую рассматривали при подготовке законопроекта, и это, скорее, как "инсайт", а не как официальная информация, можно сказать - что это уже устойчивая тенденция искать средства для латания дыр в бюджете любыми средствами. И Даниил Гетманцев, и его коллеги прекрасно ориентируются в экономике. и они прекрасно знают, что при увеличении ставок НДС, увеличение поступлений в бюджет, будет за счет потребителя. То есть все рядовые граждане будут закрывать просчеты правительства в экономической политике из собственного кошелька. Бизнес дополнительную налоговую нагрузку сразу переводит на себестоимость своей продукции. Все это отразится на ценах.

Относительно возможных поступлений в бюджет которые могут его наполнить - это очень временное явление. В течение нескольких месяцев поступления вероятно возрастут. Но экономика живет не по "желанию законодателей", а по своим собственным законам. В условиях ограничения ресурса у населения сокращается спрос, соответственно сокращается производство, соответственно уменьшаются отчисления от реального сектора экономики. И тогда, плюсы от якобы такого положительного решения, в значительной степени перекрываются минусами.

Экономика в условиях кризиса требует значительного ослабления фискального давления. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Здесь разовыми подачками "ковидних" выплат экономические механизмы не запустишь. А мы видим негативные тенденции в Украине. И они не исчезают, то есть все что к этому времени делало правительство, депутаты - результата пока не принесло. А тем более новые инициативы, и по НДС, и по намерениям заставить людей положить все свои средства в банк, и обложить это налогом. Феерических идей - множество, но цель одна - сделать так, чтобы граждане увеличили своими средствами поступления в бюджет ", - резюмировал свой комментарий вице-президент ИСС Ukraine Сергей Сиволап.

Автор: 

налоги (3238) НДС (420)


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Топ комментарии
+70


Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 915
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26.04.2021 21:25
+38
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 7421
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26.04.2021 21:30
+37
"Главное лишьби не Порошенко!" і "Хуже не будет!" !!!!))))
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26.04.2021 21:27
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26.04.2021 21:25 Ответить


Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 915
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26.04.2021 21:25 Ответить
"Главное лишьби не Порошенко!" і "Хуже не будет!" !!!!))))
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26.04.2021 21:27 Ответить
а то. Сбылась мечта ИДИОТОВ)
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26.04.2021 21:29 Ответить
Ідіоти ,це самі щасливі створіння ,завжди всім задоволені та усміхненні !!!!)))
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26.04.2021 21:31 Ответить
Это ядерный лохторат. Его хоть дустом трави, он не откажется от зелёных принципов.
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26.04.2021 21:57 Ответить
Такого меншість. До більшості, яка сподівалась шари, поржать, чи повірили кацапо- коломойському фуфлу про "баригу", вже дійшло. По крайній мірі, в моєму оточенні.
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26.04.2021 22:08 Ответить
Щось мій 30-тирічний досвід доводить зворотнє,лохторат ,як таргани, невмирущі !!!)))
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26.04.2021 22:15 Ответить
Не можу не погодитись. Я не про здоровий глузд і прозріння. Майже всіх, з перелічених мною, до тями привів шлунок і порожніюча "заначка", накопичена при "баризі".
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27.04.2021 09:56 Ответить
В моєму нажаль ні...але дякувати Богу,що в моєму оточенні не багато двбйбів ( тих хто голосував за клоунів).
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27.04.2021 00:06 Ответить
Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!! 30 років і жодних змін !!!)))
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26.04.2021 22:10 Ответить
Їм цибуля була задорога і дуже хотілося поржать
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26.04.2021 23:50 Ответить
вообще налог на добавленную стоимсть по сути есть от каждого человека оплата в пользу государства чаевых сверх счета..это налог на налоги...налог на воздух.... это плата за просто хотелки государства.... мол мы так хотим..... но и там должен быть предел... а иначе- а иначе такую страну ждут потресения, исчезнвоения, переформатирование и переименование... евреям пора бы научитсья свои хотелки сдерживать в своих труселях...
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26.04.2021 22:17 Ответить
Ну це логічно. Зелені дебіли за це і голосували
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26.04.2021 21:25 Ответить
Як казав першеобраний-"Маємо те що маємо!" ! Їжте зебілоїди,не обляпайтеся!!!)))
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26.04.2021 21:29 Ответить
У зебилов полон рот рыжья, кули им тот НДС...
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26.04.2021 21:41 Ответить
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 4315
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26.04.2021 21:26 Ответить
Если люди путают кино с реальностью...
Пусть им актеры и операции делают, дебилам!(((
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26.04.2021 21:30 Ответить
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 7421
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26.04.2021 21:30 Ответить
он не мог врать вранье его его вторая натура а первая деньги
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26.04.2021 22:05 Ответить
Дурачки решили развести лохов ,типа вот есть предложение повысить ,но мы власть хорошая ,о людях думаем и не повысим ....такие игры могут в итоге хреново для вас закончится ...
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26.04.2021 21:30 Ответить
Смею предположить, что это делают в интересах ахметова и других, которые получают жирные возмещения по НДС...
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26.04.2021 21:30 Ответить
Украинцы платят за свои просчеты,на избирательных участуах.
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26.04.2021 21:30 Ответить
ЗЕбіли "голосувіали за прикольного, а жити хочуть - як при розумному"
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26.04.2021 21:31 Ответить
І що, знайдеться навіть поміж зебілів такий чи така, що напише "Це нормальне, правильне рішення" ?
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26.04.2021 21:32 Ответить
Кожен з них президент де-юре, а де-факто - лох. Це сумно, бо попереду ще 3 роки принижень, ганьби і деградації.
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26.04.2021 21:37 Ответить
А що буде далі ,ідіоти порозумнішають ??? )))
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26.04.2021 21:45 Ответить
ой, та скоро не зостанеться тих, хто признається, що голосував за віслюка. Риторика змінилася: щось більше не чути "я галасавал проти Пороха", зебіли тепер морозяться і стогнуть - по 2 платіжечки їм на рило!
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26.04.2021 21:45 Ответить
Зато Ахметке будут 22-24% НДС, собраного с аборигенов, возвращать.
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26.04.2021 21:32 Ответить
НДС будуть повертать не тільки гудку, а і асім "поважним бізнесменам"! І навіть відомо хто - інвестиційні няні!
Кфнець епохі бідності вже був, а тепер почався розквіт бізнесу! От тільки у 2019-му ніхто не казав, що то буде для більшості населення України, а не тільки для спонсорів голобородьки То ж Думай Те Дякуй Те!
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26.04.2021 21:53 Ответить
Вважаю Зеленського Великим Вчителем. Люди, які не хочуть думати, мають освоювати прописні істини світосприйняття через шлунок, руки, ноги та інші органи - фізіологічно.
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26.04.2021 21:33 Ответить
воно не Вчитель...і навіть не вчитель. Воно ГРАБЛІ, на які знову наступило наше бидло. Мало було ЯнукОвоча тупого, так вони тепер тупого наркомана вибрали...
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26.04.2021 21:35 Ответить
А впереди еще ОПЗЖ маячит.
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26.04.2021 23:54 Ответить
+22.24, +5 к тому, что уже уплачено. +цены, +тарифы, -зарплаты, +безработица, -медицина, -образование, -культура, -мова, -вера = -много-много зебилов.
Шо есть правильно.
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26.04.2021 21:37 Ответить
Кто голосовал за Владимира Александровича - мужики ставьте лайки👍, а дамы сердечки💘...
Фото заряжено на максимальный позитив - хотел утром выложить, НО не утерпел..

Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 7289
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26.04.2021 21:38 Ответить
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 4595
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26.04.2021 21:39 Ответить
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 9245
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26.04.2021 21:40 Ответить
це не президент, а Голобородько.
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26.04.2021 22:07 Ответить
Вибачте, але йдіть в жопу. Скільки можна з тим ПДВ мудрувати? Ті хто в шоколаді, ось 14% (і так в прибутку ці компанії, мега прибутку), ось вам 7% та 0% чи без ПДВ для фарм. Якість постійні схеми і не докопаешься. Такі ставки модно робити на внутрішні продукти, для внутрішнього ринку, на Експорт для стимулювання, а не на громадян на споживанні та імпорті. Чим дорожче імпорт, тим швидше внутрішні виробники продукт зроблять. Задовбали з ПДВ, всіх в рівні умови: легальне ввезення і вивезення товарів (без махінацій на митниці), з однаковою базою оподаткування і відповідальністю і все буде норм.
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26.04.2021 21:41 Ответить
НЕ СОЧУВСТВУЮ! У вас три (!) раза было достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти !!!
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...
🤑
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26.04.2021 21:41 Ответить
а не ти обирав ЗЕлене гуано? А тепер з себе целку корчиш? Не витйде - ти такий самий ЗЕбіл, на совісті якого усе, що творить оця влада!
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26.04.2021 21:43 Ответить
Он рыг, с зебилами просто попутчики
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26.04.2021 22:17 Ответить
Спасибо господину Сиволапу за то, что ставит на место бездарей и критикует госмарадеров... И хотя этого мало (потому что зеленокомсомольцы прилично охренели), все равно, такие комментарии этично дают "по морде" нынешней марадерской власти...
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26.04.2021 21:44 Ответить
Готов лично проломить голову трубой любому депутату повышающему НДС. Потому что это откровенный гарбеж., только грабеж от бандитов одноразовый, а здесь нас будут обворовывать при каждой покупке от хлеба до нефти. С грабителями церемониться нечего трубой по голове и любой суд оправдает.
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26.04.2021 21:44 Ответить
Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24% - Цензор.НЕТ 6791
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26.04.2021 21:45 Ответить
А почему не повысить сразу до 102%?
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26.04.2021 21:49 Ответить
а разве когда то было по другому? НЕ УДИВЛЕН! власть всегда обдирает обворовывает свой же народ, нет что бы ахметок пинчуков, и подобных им разорвать на запчасти, они рвут население..... пидаласы непкАбелимы...
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26.04.2021 21:49 Ответить
не просчеты а воровство -воруй сколько хочешь -а быдло за все заплатит
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26.04.2021 21:57 Ответить
Если повысят, то это очередное ухудшение уровня жизни, т.к цены на всё увеличатся . Это я вам, как "мистер очевидность" говорю.
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26.04.2021 21:58 Ответить
Повышайте сразу до 30, зебилам так считать проще.
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26.04.2021 21:59 Ответить
Ну да, а еще хотят вернуть дорожный налог... Обожаю эту власть
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26.04.2021 22:00 Ответить
Ага, такі ціни стали, що можна з Польщі везти продукти - дешевше буде.
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26.04.2021 22:05 Ответить
Це вже давно реалії. До того ж менше фальсифікату, плюс нема того махлювання типу 900,800,750 г замість кілограму в упаковці.
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26.04.2021 22:50 Ответить
ЗЕлошари кричіть Ура!Влада хоче, щоб українці з власного гаманця заплатили за всі її прорахунки, - експерт Сиволап про підвищення ПДВ до 22-24% - Цензор.НЕТ 662
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26.04.2021 22:06 Ответить
Та народ завжди був в дурнях, чим хвалитися? Хоча б раз вішалку поставили на майдані й підвісили вора, який незмінно товчеться на Банковій. Мабуть все подобається, раз такого не було.
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26.04.2021 22:10 Ответить
Це крім вилучення в населення готівки, за п:ять відсотків, ще й ПДВ підвищують...
Зє дятлам ще смішно, чи вже ні???
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26.04.2021 22:11 Ответить
Влада хоче, щоб українці з власного гаманця заплатили за всі її прорахунки, - експерт Сиволап про підвищення ПДВ до 22-24% - Цензор.НЕТ 9859
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26.04.2021 22:23 Ответить
Вот так Зеленский понимает экономические реформы! Повышение налогов -это не реформы, а еще большая удавка для экономики. Почему не проводят глубокую налоговую и таможенную реформы в интересах Украины и украинского народа? Потому что они не выгодны олигархам и будут мешать им грабить Украину. Чтобы реформы эти проводить нужна стальная воля, бесстрашие, принципиальность, чего абсолютно нет у нынешнего руководства Украины. Для них легче просто повысить налоги на всех.
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26.04.2021 22:27 Ответить
Він їх не розуміє скоріше, або йому просто пофіг, чим гірше - тим краще
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26.04.2021 22:54 Ответить
Зеленский сними розовые очки, и посмотри вокруг, что твои холуи вытворяют.
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26.04.2021 22:32 Ответить
ЗЕбилы до сих пор считают своего сЦарька УМНЫМ Японская дивизия, что должно произойти, чтобы эти ходячие амебы увидели, что их "король" - ГОЛЫЙ???
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26.04.2021 22:38 Ответить
Может сам Зеленский и хочет чего то добиться, чтобы украинцам легче жилось, но его окружение видно против.
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26.04.2021 22:40 Ответить
Пипець Якщо його оточення проти, то ЗА ЦЕ відповідає лише сам ЗЕЛЕНСКИЙ !!! Твой ЗЕлёный выродок брал ПІД ОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ !!! справу порятунку сержанта Журавля. І ЩО??? Що в результаті ОСОБИСТОГО контролю? Бойовим товаришам Журавля заборонили вихід для його порятунку. Що, ЗЕбіл не знає, яка ситуація з тарифами? Знає. Не знає.
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26.04.2021 22:47 Ответить
Нічого в бошках лохів не змінилосі. Як і 100 років тому - "Цар хороший, просто бояре погані". Ідіоти...пардон, ЗЕбіли...
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26.04.2021 22:48 Ответить
"Царь хороший, бояре плохие" .........
Немає слів одні матюки, коли вже ви дебіли зрозоумієте, що ви зробили себе разом?
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26.04.2021 22:56 Ответить
Моя пробабушка ,будучи школьницей, тоже письма сралину писала
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27.04.2021 08:38 Ответить
хороший повод поприкалываться
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26.04.2021 22:40 Ответить
На-жаль це класика жанру.
Через недолугий державний менеджмент угробити кілька секторів економіки (читай зменшити базу оподаткування), а потім через нестачу коштів і бажання його перекрити, зробити нежиттєздатними ще ряд наступних секторів.
В результаті ми входимо в досить класичний економічний штопор.
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26.04.2021 22:43 Ответить
все правильно делают: чтобьі корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить.
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26.04.2021 22:50 Ответить
война со здравым смыслом. Степанов, ковид, Ермак, Татаров, бубочка с его позывами "поговорить" с ВВХ, а сегодня еще Кивенштейн.
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26.04.2021 22:54 Ответить
Робіть вже 100 відсотків ндс і розстріл
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26.04.2021 23:23 Ответить
НЕ ЗАБЫВАЕМ ! Слуги, юльки, опэзежопники и замайбахи ПРОГОЛОСОВАЛИ за необложение налогами ОФШОРОВ до 23 года!
А кому сейчас легко?
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27.04.2021 01:19 Ответить
 
 