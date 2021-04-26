Власть хочет, чтобы украинцы из собственного кошелька заплатили за все ее просчеты, - эксперт Сиволап о повышении НДС до 22-24%
Вице-президент ИСС Ukraine (Международной торговой палаты Украины) Сергей Сиволап прокомментировал предложения некоторых депутатов повысить ставку НДС до 22-24%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Несмотря на то, что эти намерения на уровне идеи, которую рассматривали при подготовке законопроекта, и это, скорее, как "инсайт", а не как официальная информация, можно сказать - что это уже устойчивая тенденция искать средства для латания дыр в бюджете любыми средствами. И Даниил Гетманцев, и его коллеги прекрасно ориентируются в экономике. и они прекрасно знают, что при увеличении ставок НДС, увеличение поступлений в бюджет, будет за счет потребителя. То есть все рядовые граждане будут закрывать просчеты правительства в экономической политике из собственного кошелька. Бизнес дополнительную налоговую нагрузку сразу переводит на себестоимость своей продукции. Все это отразится на ценах.
Относительно возможных поступлений в бюджет которые могут его наполнить - это очень временное явление. В течение нескольких месяцев поступления вероятно возрастут. Но экономика живет не по "желанию законодателей", а по своим собственным законам. В условиях ограничения ресурса у населения сокращается спрос, соответственно сокращается производство, соответственно уменьшаются отчисления от реального сектора экономики. И тогда, плюсы от якобы такого положительного решения, в значительной степени перекрываются минусами.
Экономика в условиях кризиса требует значительного ослабления фискального давления. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Здесь разовыми подачками "ковидних" выплат экономические механизмы не запустишь. А мы видим негативные тенденции в Украине. И они не исчезают, то есть все что к этому времени делало правительство, депутаты - результата пока не принесло. А тем более новые инициативы, и по НДС, и по намерениям заставить людей положить все свои средства в банк, и обложить это налогом. Феерических идей - множество, но цель одна - сделать так, чтобы граждане увеличили своими средствами поступления в бюджет ", - резюмировал свой комментарий вице-президент ИСС Ukraine Сергей Сиволап.
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Пусть им актеры и операции делают, дебилам!(((
Кфнець епохі бідності вже був, а тепер почався розквіт бізнесу! От тільки у 2019-му ніхто не казав, що то буде для більшості населення України, а не тільки для спонсорів голобородьки То ж
Думай ТеДякуй Те!
Шо есть правильно.
Фото заряжено на максимальный позитив - хотел утром выложить, НО не утерпел..
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...
🤑
Зє дятлам ще смішно, чи вже ні???
Немає слів одні матюки, коли вже ви дебіли зрозоумієте, що ви зробили себе разом?
Через недолугий державний менеджмент угробити кілька секторів економіки (читай зменшити базу оподаткування), а потім через нестачу коштів і бажання його перекрити, зробити нежиттєздатними ще ряд наступних секторів.
В результаті ми входимо в досить класичний економічний штопор.
А кому сейчас легко?