Главные новости 26 апреля: Зеленский хочет встретиться с Путиным, Кива защитил диссертацию

Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Путиным, Украина вспоминает погибших при аварии в Чернобыле, Кива стал кандидатом наук - главные новости 26 апреля.

Ситуация на Донбассе

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела. Всего с начала суток террористы 6 раз обстреливали украинские позиции.

Россия объявила сбор находящихся в запасе военнослужащих. Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что это мероприятие для Украины - опаснее, чем концентрация войск на границах. Также РФ оставила в Черном море 2 десантных корабля Северного флота.

Зеленский рассчитывает встретиться с Путиным

Президент поручил главе ОП Ермаку подготовить встречу. Приглашать Путина в Киев не будут: по словам Ермака, "это некорректно". Где и когда именно состоится встреча, пока неизвестно. Но Зеленский считает, что это и неважно: значение, по его словам, имеет содержание встречи, а не обстоятельства, в которых она произойдет. Что касается переговоров с главарями т. наз. "Л/ДНР", президент заверил: "С террористами разговаривать не собираюсь".

Украина вспоминает жертв аварии на ЧАЭС

Сегодня - 35 годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Зону ЧАЭС посетил президент Зеленский: поприсутствовал на вручении лицензии на эксплуатацию хранилища ядерного топлива и раздал награды. СБУ обнародовала документы о работе КГБ по катастрофе. ПЦУ представила первую в Украине цифровую икону "Чернобыльский Спас" - ее изображение транслируется на большой экран. Об аварии высказались генсек ООН и Вселенский патриарх Варфоломей.

Новые рейтинги

Согласно опросу, проведенному Украинским институтом будущего, за Зеленского на выборах готовы проголосовать 28% граждан, за лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отдали бы голоса 15% респондентов, среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 14% опрошенных, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко 8%.

За партию "Слуга народа" отдали бы голоса 19%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18%, за партию "Европейская Солидарность" - 16%, за партию "Батькивщина" - 14%. Еще 6% респондентов готовы поддержать партию "Сила и честь".

Притула хочет возглавить "Голос"

"Мы немножко устами нашего руководства запутали наших сторонников и избирателей. Мы зашли в парламент и там придумывается велосипед, какая-то "надпозиция", люди не совсем понимают, что таким образом хотели сказать их избранники. Мы поигрались в ребят, которые за все хорошее против всего плохого…", - сказал он. Отвечая на вопрос видит ли он себя новым руководителем партии, Притула сказал: "Да, я вижу себя новым руководителем и мне нравится то, что я вижу".

Северо-Крымский канал переподчинили Минагрополитики

Канал будут использовать для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины, - утверждает глава министерства Роман Лещенко.

Кива стал кандидатом наук

Люди в черной форме без опознавательных знаков не пустили на защиту журналистов (кроме корреспондентов каналов Медведчука) и полицию. Кива не смог ответить на вопрос члена ученого совета, но все 13 членов комиссии все равно единогласно проголосовали "за" - и он стал кандидатом наук в сфере государственного управления. После защиты Кива заявил, что "Сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Кандидат медицинских наук Александр Ябчанка в знак протеста против присвоения Киве ученой степени сжег диссертацию- и призвал поступить так же других кандидатов и докторов наук.