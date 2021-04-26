В ближайшую неделю отставка Степанова и Малюськи рассматриваться не будет, - нардепы от СН

Рассмотрения отставки министра здравоохранения Максима Степанова и главы Минюста Дениса Малюськи на ближайшей сессионной неделе не будет. Хотя такие слухи есть

Об этом изданию "Информатор" сообщили во фракции "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

В частности, как рассказали Александр Качура и Максим Бужанский, чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу. Оппозиция, по словам Качуры, просто собирает подписи под постановлением об отставке Степанова. Но, когда их спрашиваешь, кого они хотят видеть вместо Степанова, отвечают: это вопрос монобольшинства.

"Я лично подпись за отставку Степанова не ставил. Потому что коня на переправе не меняют. Сейчас идет вакцинация против COVID-19. Вместо Степанова нужно предложить равнозначную кандидатуру. А сорвать вакцинацию - неправильно ", - подчеркнул Александр Качура. Относительно увольнения Малюськи, то, по его мнению, для начала, надо собрать фракцию и все обсудить. Претензии к министру есть.

Максим Бужанский отметил: для отставки любого министра необходимо понимать два параметра. Первый - причина отставки. Вторая - кого назначать. "Степанов должен добиться результатов в той работе, которую он сейчас ведет - поставке вакцин против COVID-19 в Украину", - считает Бужанский.