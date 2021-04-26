В ближайшую неделю отставка Степанова и Малюськи рассматриваться не будет, - нардепы от СН
Рассмотрения отставки министра здравоохранения Максима Степанова и главы Минюста Дениса Малюськи на ближайшей сессионной неделе не будет. Хотя такие слухи есть
Об этом изданию "Информатор" сообщили во фракции "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.
В частности, как рассказали Александр Качура и Максим Бужанский, чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу. Оппозиция, по словам Качуры, просто собирает подписи под постановлением об отставке Степанова. Но, когда их спрашиваешь, кого они хотят видеть вместо Степанова, отвечают: это вопрос монобольшинства.
"Я лично подпись за отставку Степанова не ставил. Потому что коня на переправе не меняют. Сейчас идет вакцинация против COVID-19. Вместо Степанова нужно предложить равнозначную кандидатуру. А сорвать вакцинацию - неправильно ", - подчеркнул Александр Качура. Относительно увольнения Малюськи, то, по его мнению, для начала, надо собрать фракцию и все обсудить. Претензии к министру есть.
Максим Бужанский отметил: для отставки любого министра необходимо понимать два параметра. Первый - причина отставки. Вторая - кого назначать. "Степанов должен добиться результатов в той работе, которую он сейчас ведет - поставке вакцин против COVID-19 в Украину", - считает Бужанский.
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степанову потрібні штани , до куртки
- Того що свою тюрму Порошенко вкрав, а решту його агент Малюська, продав.... Садить нема куди...
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- Пане Степанов! Чому так мало вакцинується людей в Україні? Вакцини нема?
- Та вакцини повно - дівать нікуди! Просто Порошенко, для піару, організував антипропаганду, щоб люди відмовлялися вакцинуваться тією вакциною, яку пропонуємо ми, і чекали, коли завезе її він, і оголосили його "благодійником"...
1). Это первый минстр юстиции, которого знают люди.
2) Он реально пытается изменить в лучшую сторону тюремную систему: ужасную, вредную, опасную , доставшуюся нам от СТалина и многократно доказавшую свою непригодность.
Что в этом плохого я не знаю. И кто нужен плебсу непонятно,Ю. Януковичеодобное наверное.