РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости
1 415 17

В ближайшую неделю отставка Степанова и Малюськи рассматриваться не будет, - нардепы от СН

В ближайшую неделю отставка Степанова и Малюськи рассматриваться не будет, - нардепы от СН

Рассмотрения отставки министра здравоохранения Максима Степанова и главы Минюста Дениса Малюськи на ближайшей сессионной неделе не будет. Хотя такие слухи есть

Об этом изданию "Информатор" сообщили во фракции "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

В частности, как рассказали Александр Качура и Максим Бужанский, чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу. Оппозиция, по словам Качуры, просто собирает подписи под постановлением об отставке Степанова. Но, когда их спрашиваешь, кого они хотят видеть вместо Степанова, отвечают: это вопрос монобольшинства.

"Я лично подпись за отставку Степанова не ставил. Потому что коня на переправе не меняют. Сейчас идет вакцинация против COVID-19. Вместо Степанова нужно предложить равнозначную кандидатуру. А сорвать вакцинацию - неправильно ", - подчеркнул Александр Качура. Относительно увольнения Малюськи, то, по его мнению, для начала, надо собрать фракцию и все обсудить. Претензии к министру есть.

Максим Бужанский отметил: для отставки любого министра необходимо понимать два параметра. Первый - причина отставки. Вторая - кого назначать. "Степанов должен добиться результатов в той работе, которую он сейчас ведет - поставке вакцин против COVID-19 в Украину", - считает Бужанский.

Автор: 

Степанов Максим (2062) Слуга народа (2627) Бужанский (103) Качура (170) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
та ні ,
степанову потрібні штани , до куртки
показать весь комментарий
26.04.2021 22:23
+4
бо зеленій владі потрібні полєзні дуракі.
показать весь комментарий
26.04.2021 22:21
+4
Салам алейкум ,Мурзо!!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині!!!------------ А який сенс міняти шило на мило !! Від заміни одного зебілоїда на іншого нічого не змінить !!)))
показать весь комментарий
26.04.2021 22:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бо зеленій владі потрібні полєзні дуракі.
показать весь комментарий
26.04.2021 22:21 Ответить
та ні ,
степанову потрібні штани , до куртки
показать весь комментарий
26.04.2021 22:23 Ответить
Кое - что про то, что Степанов подсунул народу. По мнению зеленых это вполне нормально и не противоречит их общей политике сегодня. https://www.youtube.com/watch?v=Urp6wiPFRMw
показать весь комментарий
26.04.2021 22:59 Ответить
еще бы ..такое говнище как степанов и малюська им нужны ..
показать весь комментарий
26.04.2021 22:22 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2021 22:23 Ответить
Салам алейкум ,Мурзо!!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині!!!------------ А який сенс міняти шило на мило !! Від заміни одного зебілоїда на іншого нічого не змінить !!)))
показать весь комментарий
26.04.2021 22:29 Ответить
- Чого Порошенко,до цих пір, не сидить?...
- Того що свою тюрму Порошенко вкрав, а решту його агент Малюська, продав.... Садить нема куди...
*
- Пане Степанов! Чому так мало вакцинується людей в Україні? Вакцини нема?
- Та вакцини повно - дівать нікуди! Просто Порошенко, для піару, організував антипропаганду, щоб люди відмовлялися вакцинуваться тією вакциною, яку пропонуємо ми, і чекали, коли завезе її він, і оголосили його "благодійником"...
показать весь комментарий
27.04.2021 05:49 Ответить
Не пойму почему плебс гонит на Малюську. Первый министр юстиции, который что то пытается изменить . В коррупции пока не замечен. У Малюська два недостатко и одновременно преимущества:
1). Это первый минстр юстиции, которого знают люди.
2) Он реально пытается изменить в лучшую сторону тюремную систему: ужасную, вредную, опасную , доставшуюся нам от СТалина и многократно доказавшую свою непригодность.
Что в этом плохого я не знаю. И кто нужен плебсу непонятно,Ю. Януковичеодобное наверное.
показать весь комментарий
26.04.2021 22:25 Ответить
для идиотов идиоты - свои - чувствуют родную душу... объяснять что либо идиоту не буду - бесполезно.
У найближчий тиждень відставка Степанова і Малюськи розглядатися не буде, - нардепи від СН - Цензор.НЕТ 1579
показать весь комментарий
26.04.2021 23:07 Ответить
Чим вам Стєпанов невгодив, він же не Супрун?
показать весь комментарий
26.04.2021 22:26 Ответить
А що, є такі міністри? Тут ще треба розібратися, для чого в Україні міністр? Якщо просто пустокрутити язиком по телевізору і зряплату велику отримувати - то і міністрів не треба, можна призначити Зеленського міністром по сумісництву. Бо йому на посаді президента явно робити нічого.
показать весь комментарий
26.04.2021 22:27 Ответить
два зажопних агента, два вірних мертвечуку урода.
показать весь комментарий
26.04.2021 22:29 Ответить
вы что степашку увольнять нельзя, такой деребан пфайзера начался ещё и внукам хватит
показать весь комментарий
26.04.2021 22:38 Ответить
Крпртше, оце призначення міністра в Україні - це як найм таксиста, тільки з одним нюансом. Ви таксист, приходите найматися. Вам дають розбиту тачку, яка не їзде. Один таксист просто буде сидіти в тачці й казати - зарплата є, чого паритись? Я вам краще казку розкажу. Другий закатає рукава, відремонтує й поїде. Перший - це Степанов. Другий - це, як не дивно, Супрун. Малюська - це взагалі кадр. Йому дали тачку, а він її в оренду здає - гроші заробляє. Але думаю, що вони навмисне таких безруких обирають. Бо самі такі самі. Бачите - велике таксі Україна стоїть на місці зламане, продається по запчастинах і просто на металолом. Безперечно все вирішують кадри.
показать весь комментарий
26.04.2021 22:45 Ответить
Ну правительство, бубочка и его взрослые товарищи уже привились. Можно Степанова и оставить.
показать весь комментарий
26.04.2021 22:47 Ответить
им бабки бюджетные нужны, им и их семьям
показать весь комментарий
26.04.2021 22:58 Ответить
С зебилами ни один профессионал работать не будет, даже если он патриот. Они понимают, что при зевласти приближенные к накурку и дерьмаку ВСЕГДА свалят все свои просеры именно на них.
показать весь комментарий
26.04.2021 23:08 Ответить
 
 