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Новости Агрессия России против Украины
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Сейчас нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, востоку Украины грозит "замороженный конфликт", - Маас

Сейчас нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, востоку Украины грозит

С перспективой деэскалации на российско-украинской границе перед "нормандской четверкой" стоит задача вернуться к вопросам реализации минских договоренностей, иначе востоку Украины грозит "замороженный конфликт".

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk на тему "100 дней президента Джо Байдена", организованной Немецким атлантическим обществом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, и сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли минские договоренности вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь обеими сторонами. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, которого мы хотим не допустить", - заявил Маас.

Глава немецкого МИД не считает, что работа в нормандском формате и минском процессе находится на "нулевой отметке", поскольку, по его словам, есть договоренность о режиме прекращения огня, хотя он чем дальше, тем больше нарушается; есть решение в отношении обмена задержанными лицами; стороны тесно сотрудничают над вопросами отвода от линии разграничения. Однако в отношении "конечных целей" и дальнейшего развития ситуации на востоке Украины, то есть когда состоятся выборы, как и кем будет контролироваться граница и т. д., - то здесь нет шагов вперед, признал дипломат.

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По его мнению, именно та сложная ситуация, с которой все столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках нормандского формата и минского процесса.

Маас сообщил, что удовлетворен объявлением России об отводе войск от украинской границы и напомнил, что ЕС и США призвали обе стороны избегать эскалации, тесно координировать усилия в кругу НАТО, ЕС, G7.

Маас сомневается, что "одна из сторон" серьезно имела в виду доведение ситуации до военного конфликта, "но ситуация такова, что скопление большого количества военных на ограниченном пространстве грозит непреднамеренной эскалацией".

По его словам, теперь надо снова сосредоточиться на темах, относительно которых Германия и Франция взяли на себя "особенную роль" в Нормандском формате - решить конфликт на востоке Украины. И это, по мнению Мааса, является причиной того, чтобы стратегические отношения между Россией и ЕС развивались.

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В ЕС не видят альтернативы диалогу, заявил немецкий министр. Он вспомнил также "Северный поток-2" и повторил позицию правительства ФРГ о том, что этот проект должен быть достроен. Вообще разговоры относительно прекращения экономических отношений с РФ, по убеждению Мааса, никуда не приведут, они только усилят союз между Россией и Китаем, что, с точки зрения геополитических интересов Запада, является угрожающим, сказал глава МИД ФРГ.

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал к модернизации минских договоренностей, достигнутых в 2015 году, с целью установления мира на востоке Украины, а также выступил за усиление роли США, Великобритании и Канады в прекращении конфликта. Зеленский обратился к западным странам за поддержкой изменений в так называемое соглашение Минск-2, реализация которого в настоящее время заблокирована.

Автор: 

Донбасс (26955) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Маас (213)


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Топ комментарии
+13
Пора Германию исключить из переговорного Нормандского процесса
Она только под ногами путается и интригует
ВОТ И ЦЕНА ИХ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ ОРУЖИЕМ :
«що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас».
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26.04.2021 23:05
+8
Даунбас,це гемор ,ще який ,але Даунбас, в складі України,з особливим статусом ,це повний здіпець !!!)))
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26.04.2021 22:57
+6
Кращий формат - споряджений автомат !
Кращий дипломат - український солдат !
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26.04.2021 23:17
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Правила форума Совет форумчан
что бы не грозила заморозка этих дебилов, предателей и нелюдей на оккупированной территории, их нужно сначала хорошо поджарить.
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26.04.2021 22:54 Ответить
Через 7 лет дошло
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26.04.2021 22:55 Ответить
Що і до кого???)))
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26.04.2021 23:19 Ответить
Даунбас,це гемор ,ще який ,але Даунбас, в складі України,з особливим статусом ,це повний здіпець !!!)))
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26.04.2021 22:57 Ответить
Добре, що до багатьох це дійшло. Коли п'ять років потому я таке писав тут, то мене називали кацапом, або зрадником, який відмовляється від своєї землі. Приєднаний до України Дамбац з дамбацянами з рюзьге паспортами це кінець Україні.
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27.04.2021 12:05 Ответить
Не певен що дішло до богатьох !! Я теж був "шатуном" та "агентом кремля" і завжди писав ,що мета Росіі,це втюхати Даунбас в Україну з особливим статусом !!!)))
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27.04.2021 12:12 Ответить
Я маю на увазі до багатьох форумчан Цензора. Пять років тому твій пост був би в спамі з гнівними відповідями про зраду.
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27.04.2021 12:29 Ответить
Я таке постив з 2015 до -19, але голосував в другому турі за Порошенко !!!)))
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27.04.2021 12:34 Ответить
Відносно зради ,так і було -"шарун",агент кремля" ,"зрадофіл" !!!!)))
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27.04.2021 12:38 Ответить
Из Германии, конечно, можно такие идеи предлагать, но никакими диалогами это не решить, давно уже понятно.
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26.04.2021 23:01 Ответить
Пора Германию исключить из переговорного Нормандского процесса
Она только под ногами путается и интригует
ВОТ И ЦЕНА ИХ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ ОРУЖИЕМ :
«що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас».
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26.04.2021 23:05 Ответить
Член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах німецького Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні летальної зброї
Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник
За його словами, Норберт Рьоттген став першим впливовим німецьким політиком, який підтримав надання Україні летальноїх зброї.
"Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї .
У суботу, 24 квітня, авторитетне німецьке видання Frankfurter Allgemeine повідомило, що Київ просив у Берліна вживані німецькі корвети. Проте джерела видання стверджують, що проти цього особисто виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.
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26.04.2021 23:06 Ответить
Германії Україна не потрібна ні в ЄС, ні в НАТО. Цей маас сказав прямо: "... щоб стратегічні відносини росії і єс РОЗВИВАЛИСЯ. Їм потрібен п-2 і дружба з рашею. Тому від них можна чекати чого завгодно, але не допомоги.
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27.04.2021 12:05 Ответить
Зеля вже всіх виключив. Навіть більше, ніж ви хотіли.
Буде вести перемовини без ансамбля.
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27.04.2021 00:01 Ответить
Кращий формат - споряджений автомат !
Кращий дипломат - український солдат !
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26.04.2021 23:17 Ответить
Все это болтовня чиновника, у которого один интерес-достроить Северный поток. А там, хоть трава не расти, разбирайтесь сами, мы можем щеки понадувать, пока вы там воюете. Вооружений не дадим( шоб не злить Путина), реальных санкций то же вводить не станем( бизнес есть бизнес, ничего личного).
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26.04.2021 23:29 Ответить
Что Франции, что Германии надо как то уживаться с Россией. Иначе в немецких городах снова вдруг почему то какие то абреки начнут насиловать фрау, а во Франции члены местных профсоюзов с русским матом начнут громить города.
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27.04.2021 00:04 Ответить
Краще заморожерий конфлікт, ніж піти на поступки фєдєрастам...
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27.04.2021 01:10 Ответить
Віддати їм ту буферну зону, відгородитися. А Крим відвоювати доведеться, бо лишимось без обох морів.
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27.04.2021 12:13 Ответить
поразительно... люди позанимали руководящие посты, которым они совершенно не соответствуют... ну если нормандский и минский форматы не работают уже 7 лет, что они за них ухватились, как бараны впялились в новые ворота...
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27.04.2021 08:55 Ответить
Кремелевская проститутка отмазывает кремлядей
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27.04.2021 09:10 Ответить
Экономические отношения Германии, ЕС, с РФ за счет Украины - такой лейтмотив многословия главы МИД Германии ?
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27.04.2021 09:11 Ответить
Ясна річ. Такой, а какой? Для німців Україна не є державою, а придатком раші.
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27.04.2021 12:18 Ответить
Хватит трындеть!
НИЧЕГО, кроме замороженного конфликта там быть не может.
Или вы предпочитаетет федерализацию на условиях Путина?
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27.04.2021 09:20 Ответить
Вже російські "опозиціонери" (Гудков) кажуть, що санкції не працюють. Бутербродич після шаріте сидить і просить санкцій але ФРН ніяк не дійде. РФ гомерично рже і блєє з санкцій ЄС, за винятком сотні чинуш, яким і так по законодавству РФ виїзд заборонений, але РФ прийняла контр законодавство саме для чинуш під санкціями, щоб блєяти більш гомерично з Мааса. Якщо це заморожений конфлікт Україна має ввійти в НАТО. Після другої світової Німеччина приєдналася до НАТО не зважаючи на наявність ГДР. Ми вже 7 років спостерігаємо як РФ будує чергову "Бірлінську стіну" на перекопі і на лінії розмежування, час вже ввійти в НАТО.
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27.04.2021 10:14 Ответить
Практически под дулом пистолета заставили подписать капитуляцию в минском договорняке, а теперь времена изменились, Украина стала сильнее, да и поддержка мирового сообщества(пример: никто из стран НАТО не выступил против защиты Украины при нападении российской федерации, несмотря на какие-то там ранее "мовні"конфликты). Считаю, возвращать взад оккупированный Донбасс нужно только на наших условиях с полной компенсацией всего украденного оккупантами, полной ответственностью боевиков и предателей-прислужников из жителей донеччины и луганщины.
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27.04.2021 10:47 Ответить
По сути " замороженный конфликт" выгоден и Украине. При условии что на линии соприкосновения будут находиться еще и дополнительно миротворцы из стран не являющимися военно- политическими союзниками оккупанта ( страны Таможенного союза, ОДКБ, и Сербию, Иран, Сирию, Венесуэлу не предлагать) Но и это не все , приднестровский вариант не устраивает - ни каких экономических связей и т.д. с оккупированными территориями быть не должно.. Просто закрытая ( желательно наглухо) линия под контролем миротворцев , при сохранении наличия сил ВСУ.. В общем "замороженность" должна касаться только прекращения любых видов обстрелов, минирований и т.д. больше ничего. Конечно это все равно временный вариант , но все же. А "приднестровское замораживание" нам не нужно.. это по сути медленная легализация ЛНРоДНРий и улучшение экономической составляющей оккупированных территорий, что на руку врагу.
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27.04.2021 11:05 Ответить
согласен! и еще минус три миллиона одичалых ватников.....
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27.04.2021 13:12 Ответить
Ось взагалі то заради цього путя и брякав зброєю на кордоні: зараз нас почнуть продавлювати під швиденьке виконання Мінську на любих умовах.
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27.04.2021 11:45 Ответить
Гитлер в гробу переворачивается, что Германия подгавкивает рф
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27.04.2021 13:23 Ответить
 
 