Сейчас нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, востоку Украины грозит "замороженный конфликт", - Маас

С перспективой деэскалации на российско-украинской границе перед "нормандской четверкой" стоит задача вернуться к вопросам реализации минских договоренностей, иначе востоку Украины грозит "замороженный конфликт".

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk на тему "100 дней президента Джо Байдена", организованной Немецким атлантическим обществом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, и сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли минские договоренности вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь обеими сторонами. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, которого мы хотим не допустить", - заявил Маас.

Глава немецкого МИД не считает, что работа в нормандском формате и минском процессе находится на "нулевой отметке", поскольку, по его словам, есть договоренность о режиме прекращения огня, хотя он чем дальше, тем больше нарушается; есть решение в отношении обмена задержанными лицами; стороны тесно сотрудничают над вопросами отвода от линии разграничения. Однако в отношении "конечных целей" и дальнейшего развития ситуации на востоке Украины, то есть когда состоятся выборы, как и кем будет контролироваться граница и т. д., - то здесь нет шагов вперед, признал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание ТКГ пройдет 28 апреля, консультации советников Нормандской четверки о прекращении огня продолжаются, - украинская делегация

По его мнению, именно та сложная ситуация, с которой все столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках нормандского формата и минского процесса.

Маас сообщил, что удовлетворен объявлением России об отводе войск от украинской границы и напомнил, что ЕС и США призвали обе стороны избегать эскалации, тесно координировать усилия в кругу НАТО, ЕС, G7.

Маас сомневается, что "одна из сторон" серьезно имела в виду доведение ситуации до военного конфликта, "но ситуация такова, что скопление большого количества военных на ограниченном пространстве грозит непреднамеренной эскалацией".

По его словам, теперь надо снова сосредоточиться на темах, относительно которых Германия и Франция взяли на себя "особенную роль" в Нормандском формате - решить конфликт на востоке Украины. И это, по мнению Мааса, является причиной того, чтобы стратегические отношения между Россией и ЕС развивались.

Также читайте: Оккупанты обстреляли саперов ГСЧС, проводивших разминирование под Гнутово

В ЕС не видят альтернативы диалогу, заявил немецкий министр. Он вспомнил также "Северный поток-2" и повторил позицию правительства ФРГ о том, что этот проект должен быть достроен. Вообще разговоры относительно прекращения экономических отношений с РФ, по убеждению Мааса, никуда не приведут, они только усилят союз между Россией и Китаем, что, с точки зрения геополитических интересов Запада, является угрожающим, сказал глава МИД ФРГ.

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал к модернизации минских договоренностей, достигнутых в 2015 году, с целью установления мира на востоке Украины, а также выступил за усиление роли США, Великобритании и Канады в прекращении конфликта. Зеленский обратился к западным странам за поддержкой изменений в так называемое соглашение Минск-2, реализация которого в настоящее время заблокирована.