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Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана после его выступления в защиту российских диверсантов

Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана после его выступления в защиту российских диверсантов

Сенат Чехии рассмотрит возможность подачи конституционного иска о государственной измене президента страны Милоша Земана, который накануне в своей речи сообщил конфиденциальные материалы дела о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию", – сказал глава Сената Чехии Милош Выстрчил, отмечая, что в своем выступлении президент рассказал о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".

Отмечается, что речь идет о словах Земана про то, что полиция, помимо версии о причастности ГРУ России ко взрывам, проверяет и версию о служебной халатности.

В партии ТОР09 также подтвердили информацию о возможном иске против Земана. "Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", – говорится в сообщении политсилы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм

Напоминаем, 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

Читайте также: Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в Чехии хранились боеприпасы для Украины

Автор: 

Чехия (1700) государственная измена (1532) Земан (88) ГРУ (82)


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Топ комментарии
+31
БРАВО, Чехия!!!
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26.04.2021 23:09
+25
Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов - Цензор.НЕТ 517
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26.04.2021 23:32
+18
Вот єто и есть демократия - когда опуевший поц с высокой должностью не творит шо хочет как бубося а получает импичмент.
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26.04.2021 23:12
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Правила форума Совет форумчан
БРАВО, Чехия!!!
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26.04.2021 23:09 Ответить
Это хорошо, что наконец-то протерли глаза, закрытые с 1968 года.
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26.04.2021 23:26 Ответить
ну, не зовсім так. Вацлав Гавел, Президент Чеської Республіки, прекрасно знав, хто такі кацапи, і говорив про це своєму народові.
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26.04.2021 23:28 Ответить
Гавелу респект. Але казати одне, а вчиняти - то інше.
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26.04.2021 23:31 Ответить
Тю. Вавочка натворив в 3 рази більше і нічо.
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26.04.2021 23:11 Ответить
Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов - Цензор.НЕТ 517
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26.04.2021 23:32 Ответить
Самогонні гони.
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27.04.2021 00:04 Ответить
Зелі немає чого валити з України, тут його 73% дебілів до цього часу носять на руках. Він прийшов валити Україну і це в нього виходить на відмінно.
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27.04.2021 09:24 Ответить
Справа в тому, що в Чехії президент не має таких повноважень, як в Україні. Там зовнішньополітичні питанні компетенція уряду, а президент може тільки язиком тріпатись і ні на що не впливати. У нас зовнішня політика і силовий блок підпорядковуються президенту, а враховуючи, що більшість зараз у Верховній Раді від квартального клоуна, яка сформувала кабінет міністрів, то в Україні вся влада підпорядкована Зеленському. Тим гірше для нього. Буде за все відповідати він сам.
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27.04.2021 00:37 Ответить
Свежо предание , да верится с трудом 🤨 в Украине никто ещё не ответил ! Бандюковичу за массовые убийства даже дали все награбленное вывезти и сопроводили восвояси , где он в дальнейшем живет припеваючи, покупая виллы за миллионы
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27.04.2021 01:05 Ответить
Бандювович з Києва втік у Донецьк, там йому не дали сісти на літак, то він встиг добігти до Криму і заховатись на базі ЧМ РФ, а звідти його перевезли в Москву. Ваві так не получиться. Хіба що заздалегідь поїде в закордонний візит і заховається в Омані. Оман не видає біженців, тим більше якщо біженець привіз з собою багато грошей. Вава ж не просто так туди літав.
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27.04.2021 01:21 Ответить
ты знаешь мне его чучелко даже с порубанными не только руками а и музпальцем никак не за
менит тех возможных бед которых оно может принести Украине поэтому ну его дотогоКАК - та
кая моя позиция что надо упредить а не рефлексировать постфактум.... но нарид щитает по другому...... пока дымизжопы не повалит а из глаз искры.....
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27.04.2021 06:31 Ответить
Вот єто и есть демократия - когда опуевший поц с высокой должностью не творит шо хочет как бубося а получает импичмент.
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26.04.2021 23:12 Ответить
Главное, чтобы он сейчас не прикинулся, что на него готовили покушение Штаты и Украина, как заявил Бацька после инструктажа в ФСБ.
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26.04.2021 23:28 Ответить
так там парламент - не під п'ятою у диктатора...
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27.04.2021 01:31 Ответить
Хватайте выплятка!
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26.04.2021 23:12 Ответить
Так ета... Коли там путіннападьоть?
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26.04.2021 23:17 Ответить
Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов - Цензор.НЕТ 6661
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26.04.2021 23:28 Ответить
Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов - Цензор.НЕТ 3250
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26.04.2021 23:29 Ответить
Недобачаєш? Може написати капсом?
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26.04.2021 23:31 Ответить
старая комуняцко-рашиная дохлятина наконец-то допрыгалась)))
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26.04.2021 23:13 Ответить
Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/19/7122332/ покинули країну .
У відповідь Росія https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/19/7122290/ оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
Чехія https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/22/7122476/ вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.Браво Чехия
Пусть кацапы сидят в своих болотах , а не в европейских столицах
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26.04.2021 23:13 Ответить
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання глав урядів Вишеградської четвірки через поведінку Росії.
про це у Twitter написав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.
"В рамках польського головування у Вишеградській четвірці прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні скликає о 12.00 термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів Вишеграду.
Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі та співпраці Вишеградської четвірки у зміцненні безпеки в регіоні", - написав він.ЗНАЧИТ ВЫСЫЛКОЙ ДИПЛОМАТОВ ИСТОРИЯ НЕ ЗАВЕРШИТЬСЯ
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26.04.2021 23:15 Ответить
Добре, що багато країн об'єднались і роблять обструкцію *****.
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26.04.2021 23:30 Ответить
вопрос : кто такой Земан ?
ответ : один из роSS диверсантов в Чехии.
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26.04.2021 23:28 Ответить
Насправді дивує тупість чехів і угорців в питання відносин з московією. Це в їхніх інтересах підтримувати Україну а не кацапію, бо якщо не дай бог ми будемо захоплені московітами, наступною ціллю стануть саме країни Центральної Европи. І може таке статися що навіть членство в НАТО не допоможе, особливо якщо завдяки спеціальним операціям по дезінформації та підкупу політиків наприклад та ж сама Чехія вийде із альянсу.
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26.04.2021 23:30 Ответить
Давно пора.
Земан колаборант.
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26.04.2021 23:59 Ответить
агент... просто - агентура
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27.04.2021 06:33 Ответить
Це тільки в нас "нє всьо так адназначна"
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26.04.2021 23:59 Ответить
Хороший прецидент.
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27.04.2021 00:31 Ответить
Да эту путиноидную инвалидную консерву давно уже пора отправить на свалку, или закрыть в дурку. Наверное готовится занять какой то пост в "Газпроме" , отстойник для бывших продажных политиков Запада.
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27.04.2021 00:38 Ответить
У них там еще сенат есть....Афигеть.
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27.04.2021 01:15 Ответить
а що таке сталось, що чехи проснулись аж через СІМ РОКІВ після вибухів???! чехам зі СРЕМля поступила команда почати "розслідування" вибухів?
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27.04.2021 03:57 Ответить
Так он просто сказал что доказательств нет. Это ведь правда. У Чехии только документы нарисованные в фотошопе.
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27.04.2021 04:52 Ответить
Тут многие не знают, но германские специалисты в результате обследования взрыва обнаружили остатки противопехотных мин. В 1997г. Чехия подписала протокол, запрещающий изготовление, хранение и распространение такого вида вооружения, так что на это скажет правительство Чехии? К тому же эти мины имеют срок хранения не более 10 лет и по истечению этого срока могут самопроизвольно детонировать. В любом случае эта история темная и почему Чехия молчала столько лет не вполне ясно, ясно только одно, что эта информация вылезла как раз в тоже время, когда было предотвращено покушение на Луку - совпадение? Не думаю.
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27.04.2021 06:10 Ответить
так шо Куку не взорвался на противопехотке.... ну ************* крепкие у него картошки
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27.04.2021 06:36 Ответить
кароче вывсёврёти......... омерикаставитнаколенисвятуюруссь............ остановитемузыку.....
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27.04.2021 06:38 Ответить
В усьому світі зрадників карають, а наша "ВЛАДА"- роздивляється!!!
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27.04.2021 08:16 Ответить
ЭТО Ж СКОЛЬКО СТРАН ДРУЖЕСТВЕННЫХ К УКРАИНЕ РОССИЯ ОПОРОЧИЛА !!!??? РОССИЯНИ ВЫРОДКИ, ДОЛЖНЫ ВЫРОДИТЬСЯ !!!
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27.04.2021 09:32 Ответить
СКІЛЬКИ ЧЕХИ БУДУТЬ ТЕРПІТИ ЦЬОГО ЗЕМАНА , МАЙЖЕ ,ЯК українці Блазня
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27.04.2021 10:35 Ответить
 
 