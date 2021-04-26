Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана после его выступления в защиту российских диверсантов
Сенат Чехии рассмотрит возможность подачи конституционного иска о государственной измене президента страны Милоша Земана, который накануне в своей речи сообщил конфиденциальные материалы дела о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию", – сказал глава Сената Чехии Милош Выстрчил, отмечая, что в своем выступлении президент рассказал о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".
Отмечается, что речь идет о словах Земана про то, что полиция, помимо версии о причастности ГРУ России ко взрывам, проверяет и версию о служебной халатности.
В партии ТОР09 также подтвердили информацию о возможном иске против Земана. "Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", – говорится в сообщении политсилы.
Напоминаем, 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".
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менит тех возможных бед которых оно может принести Украине поэтому ну его дотогоКАК - та
кая моя позиция что надо упредить а не рефлексировать постфактум.... но нарид щитает по другому...... пока дымизжопы не повалит а из глаз искры.....
У відповідь Росія https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/19/7122290/ оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
Чехія https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/22/7122476/ вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.Браво Чехия
Пусть кацапы сидят в своих болотах , а не в европейских столицах
про це у Twitter написав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.
"В рамках польського головування у Вишеградській четвірці прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні скликає о 12.00 термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів Вишеграду.
Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі та співпраці Вишеградської четвірки у зміцненні безпеки в регіоні", - написав він.ЗНАЧИТ ВЫСЫЛКОЙ ДИПЛОМАТОВ ИСТОРИЯ НЕ ЗАВЕРШИТЬСЯ
ответ : один из роSS диверсантов в Чехии.
Земан колаборант.