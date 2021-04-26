Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана после его выступления в защиту российских диверсантов

Сенат Чехии рассмотрит возможность подачи конституционного иска о государственной измене президента страны Милоша Земана, который накануне в своей речи сообщил конфиденциальные материалы дела о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию", – сказал глава Сената Чехии Милош Выстрчил, отмечая, что в своем выступлении президент рассказал о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".

Отмечается, что речь идет о словах Земана про то, что полиция, помимо версии о причастности ГРУ России ко взрывам, проверяет и версию о служебной халатности.

В партии ТОР09 также подтвердили информацию о возможном иске против Земана. "Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", – говорится в сообщении политсилы.

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Напоминаем, 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

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