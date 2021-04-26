РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9814 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
14 672 52

Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря

Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря

Российские ученые обнаружили под дном Азовского моря пресную воду из "палеорусла реки Дон". Сколько этой воды и какого она качества - они пока не знают.

Об этом заявил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает", - сказал Аксенов.

По его словам, в июне станут известны результаты исследований, которые определят качество этой воды. До этого неясно, будет ли эта вода пригодна к применению.

"Объемы приличные на самом деле, а вот насколько она употребима для подачи в систему водоснабжения, пока никто не скажет. Надо проводить исследования, дальше будет видно", - добавил Аксенов.

Также на Цензор.НЕТ: Северо-Крымский канал перешел в подчинение Минагрополитики: он будет использоваться для орошения Херсонщины, а не Крыма, - министр Лещенко

Изначально идею добычи пресной воды из-под дна Азовского моря озвучил в конце 2020 года президент страны-агрессора Владимир Путин. Бурить скважины в дне Азовского моря для добычи воды оккупанты начали в апреле.

Автор: 

Азовское море (1603) Крым (26363) Аксенов (361) вода (918)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
Ось і нехай копають в морі криницю.
показать весь комментарий
26.04.2021 23:26
+21
будут пробивать дно. в очередной раз )
показать весь комментарий
26.04.2021 23:32
+21
Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря - Цензор.НЕТ 9175
показать весь комментарий
26.04.2021 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось і нехай копають в морі криницю.
показать весь комментарий
26.04.2021 23:26 Ответить
😂
показать весь комментарий
26.04.2021 23:57 Ответить
Пробивати дно це споконвічна коронка касабів
показать весь комментарий
27.04.2021 07:49 Ответить
Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря - Цензор.НЕТ 5001
показать весь комментарий
26.04.2021 23:31 Ответить
"два солдата из стройбата заменяют экскаватор. а один из желдорбата заменяет двух с стройбата" (С)
показать весь комментарий
26.04.2021 23:34 Ответить
ты неправ
.".. а один пограннаряд заменяет весь стройбат"
показать весь комментарий
26.04.2021 23:50 Ответить
Не собираются они добывать никакую воду, все это - пыль в глаза для крымского населения. Зачем "бурить скважины" в море, когда керченская протока всего 15 км? Если бы хотели, то давно бы провели. СП-2 тянули тысячи км, а тут каких-то несчасных 15. Но фишка в том, что если бы провели, то как тогда оправдать возможный захват азовского побережья и части херсонской области под предлогом "спасения умирающего от жажды населения Крыма"? - Нет, это - путлеровский "козырь в рукаве".
показать весь комментарий
27.04.2021 06:16 Ответить
будут пробивать дно. в очередной раз )
показать весь комментарий
26.04.2021 23:32 Ответить
бдительно следите за каналом
показать весь комментарий
26.04.2021 23:43 Ответить
а вот это в реальности и есть вполне возможное "открытие" только надо осушенный участок
канала заменить подземным по типу ливневой канализации а там жбетонные кольца почти
2м в диаметре - не канал конечно но такой подсос лучше чем ничего... а для де- зе-билов
всего мира - о ДА о ЧУДО она там ЕСТЬ!!! - найдут пресную воду на дне моря.....
показать весь комментарий
27.04.2021 06:12 Ответить
Бушует Азовское море,
И вижу - под дном есть... вода !
Пуйло это крымское горе,
а Гоблин для Крыма - беда !
показать весь комментарий
26.04.2021 23:43 Ответить
талантлево
показать весь комментарий
27.04.2021 08:32 Ответить
Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря - Цензор.НЕТ 9175
показать весь комментарий
26.04.2021 23:44 Ответить
Черное море кацапы благополучно опреснили и теперь решили перейти к Азовскому ))
показать весь комментарий
26.04.2021 23:45 Ответить
Ета ми насцалі. Цілком придатна до споживання ватою..
показать весь комментарий
26.04.2021 23:49 Ответить
То з керчі каналізація...
показать весь комментарий
27.04.2021 00:05 Ответить
то арык с ростова..
показать весь комментарий
27.04.2021 03:08 Ответить
ищите шура ищите.
показать весь комментарий
26.04.2021 23:54 Ответить
Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря - Цензор.НЕТ 3325
показать весь комментарий
27.04.2021 00:05 Ответить
Очаровательно...:Владим Владимыч,то,что Вы уже захватили-Ваше(для рашистов).Подписываем раздел.И -ни шагу назад!(Это для украинцев).Гетьман...
показать весь комментарий
27.04.2021 01:25 Ответить
Опять дно... Рашисты уже столько раз дно пробивали, не сосчитать. Неудержимая тяга к дну это национальная черта рабсиян.
показать весь комментарий
27.04.2021 00:08 Ответить
ой пля....ну ехайте и притащите айсберг ой пля....ну тупые
показать весь комментарий
27.04.2021 00:14 Ответить
На здоровье.. Хоть оппейтесь..Главное только что солью ср-ть не пришлось. Это чисто по "советски" повернуть реки вспять, найти пресную воду под дном соленого. Лучше уж айсберги транспортировать с Антарктиды... К тому времени когда это претворится в жизнь, оккупанты научат своих новых подданных пить простую морскую воду .
показать весь комментарий
27.04.2021 00:27 Ответить
Любят кацапы приключения на жопу свою искать... Вот жили себе крымчане до 2014 года, пользовались днепровской водичкой и горя не знали... Но пришло время, расасия освободила их от злых бандеровцев. Таперича приходится пресную воду под Азовским морем искать...
показать весь комментарий
27.04.2021 00:43 Ответить
То есть, бомбить дамбу не будут. Ну и ладно.
показать весь комментарий
27.04.2021 01:14 Ответить
Не стал бы так ржать.Над мостом уже ржали:...даже немцы не осилили...Над Энергетикой уже ржали:у них даже в вонючем крснодаре стока нету...Ненавижу рашню всею душой,но нужно анализировать,а не выглядеть потом идиотом.
показать весь комментарий
27.04.2021 01:17 Ответить
Немцы нет а вот Голандцы осилили..И хотя збили самолет с их пассажирами...они продолжали строить....Деньги не пахнут
показать весь комментарий
27.04.2021 08:09 Ответить
Идиотизм в том, что ***** как атважный херой, всегда идёт в обход. Они бы ещё ждсоставами через мост воду возили. Вогнать людей в нищету за их счёт, осуществив ненужные многомиллиардные прожекты.
показать весь комментарий
27.04.2021 09:26 Ответить
Бурите глубже - дальше бражка зафонтанирует
показать весь комментарий
27.04.2021 02:41 Ответить
Росія звикла пробивати дно, нічого нового
показать весь комментарий
27.04.2021 04:09 Ответить
Ну да, вот только потом окажется, что для обеспечения эффективного освоения и добычи пресной воды со дна Азовского моря необходимо захватить Херсонскую область и запустить Северо-Крымский канал. Ведь говорил же Путин до 2014 года, что только сумасшедший будет воевать с Украиной за Крым. Потом оказалось, что если для прогресса Необъятной необходимо стать сумасшедшим, значит надо становиться сумасшедшим.
показать весь комментарий
27.04.2021 04:34 Ответить
Так росіяни "казкарями" завжди були... Достатньо згадать "потьомкінські дєрєвни"... Прожив близько 10 років у Заволжі, на кордоні з Казахстаном. Сухий степ, напівпустеля. Ковила, полин кількох видів, перекотиполе. Весь час розповідалися "казки", що там під землею "целае морє" прісної води. І, правда, наше містечко забезпечувалося прісною водою... Качали її з глибини 850 м. Однак, в частину сіл питну воду завозили в автоцистернах. Коли звідти виїжджав у 1992-му, останні поливальні системи "Фрегат" вже були розібрані на металолом... "Манілови", мрійники, бл.дь...
показать весь комментарий
27.04.2021 05:35 Ответить
мабуть до верхнього шару чортів з кабздоном дорились
показать весь комментарий
27.04.2021 06:17 Ответить
не смейтесь это вполне возможная афёра пробить под землёй что то типа ливнёвой канали-
зации а там железобетонные кольца ок 2м в диаметре пропускная конечно не та но лучше
чем камни с неба и не исключено что уже прокопали....
показать весь комментарий
27.04.2021 06:17 Ответить
в смысле подземный участок к той точке канала который наполнен водой..... просто заменят
часть канала подземной коммуникацией а сверху эта часть так и останется сухая
показать весь комментарий
27.04.2021 06:20 Ответить
а поскольку канал будет эксплуатироваться "для внутринней мелиорации" то хер там кто
посчитает сколько воды уходит на самом деле а называется это уранашливодунаднеморя
ну и кто тут будет дурак ???
показать весь комментарий
27.04.2021 06:23 Ответить
1
показать весь комментарий
27.04.2021 06:17 Ответить
Саранча! Нащадки монголо-татар! После них одно разрушение и упадок!
показать весь комментарий
27.04.2021 06:27 Ответить
Вполне возможно, что пробитие дна таки даст пресную воду. 13 года новость - https://www.meteoprog.ua/ru/news/43072-mirovoi-okean-tait-v-sebe-zapasy-presnoi-vody.html Мировой океан таит в себе запасы пресной воды . Правда смущает, то что открытие сделали пресловутые английские ученые.
показать весь комментарий
27.04.2021 06:32 Ответить
НЕОБХОДИМО СРОЧНО ЕЕ ДОБЫВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОЛИВА ХЕРСОНСКОЙ И НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ !!!
показать весь комментарий
27.04.2021 06:45 Ответить
нашли и что ? толку то ?если ты х... из трусов рукой достать не способен без помощи .вода под азовским морем , тебе не поможет
показать весь комментарий
27.04.2021 07:40 Ответить
американцы на Марсе воду обнаружили. берите
показать весь комментарий
27.04.2021 08:57 Ответить
Тільки одна бяда, "водовозки" рашки не тої конструкції.
показать весь комментарий
27.04.2021 09:00 Ответить
Можна ж ближче пошукати воду - під скелями Кримських гір.
показать весь комментарий
27.04.2021 08:59 Ответить
Окупанти стверджують, що знайшли прісну воду для Криму під дном Азовського моря - Цензор.НЕТ 1299
показать весь комментарий
27.04.2021 09:01 Ответить
Зачем искать пресную воду под дном Азовского моря. Дешевле будет искать под дном Гнилого моря или под дном Черного моря. Можно искать зразу возле пляжа в Евпатории. В принципе какая разница, куда закапывать деньги, или точнее где топить, или под каким предлогом красть.
показать весь комментарий
27.04.2021 09:05 Ответить
Пробурят дно, а там пустота, Азовское море как в слив, ни пресной, ни солёной воды...И мост не нужен)
показать весь комментарий
27.04.2021 09:29 Ответить
Під час розкопок в районі річки Белая , російські археологи знайшли струмінь коня легендарного комдива В. Чапаєва, на цьому місці буде встановлений пам'ятник... коню
показать весь комментарий
27.04.2021 10:09 Ответить
Насколько я понял, повернуть Днепр в обход Украины пока не получилось. Проект оказался не достаточно бредовым. Бурить в море для поиска пресной воды пожалуй побредовее.
показать весь комментарий
27.04.2021 10:12 Ответить
Палеорусло Дону закопали Протоукри з Протосектору.
показать весь комментарий
27.04.2021 10:31 Ответить
 
 