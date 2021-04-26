Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря

Российские ученые обнаружили под дном Азовского моря пресную воду из "палеорусла реки Дон". Сколько этой воды и какого она качества - они пока не знают.

Об этом заявил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает", - сказал Аксенов.

По его словам, в июне станут известны результаты исследований, которые определят качество этой воды. До этого неясно, будет ли эта вода пригодна к применению.

"Объемы приличные на самом деле, а вот насколько она употребима для подачи в систему водоснабжения, пока никто не скажет. Надо проводить исследования, дальше будет видно", - добавил Аксенов.

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Изначально идею добычи пресной воды из-под дна Азовского моря озвучил в конце 2020 года президент страны-агрессора Владимир Путин. Бурить скважины в дне Азовского моря для добычи воды оккупанты начали в апреле.