В конце этой недели жесткий локдаун в Киеве может быть смягчен, - Кличко. ВИДЕО

Жесткие карантинные ограничения в Киеве могут быть отменены 30 апреля.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил киевский мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Послезавтра будет заседать комиссия по ТЭБ и ЧС, в зависимости от цифр, которые мы увидим, она будет принимать решение. Мы не исключаем, что уже на следующей неделе сможем ослабить ограничения, учитывая то, что локдаун дал свой результат и количество заболевших сейчас снизилось", - сказал Кличко.

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