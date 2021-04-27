В Одессе взорвался газ в жилом доме, из-под завалов деблокированы 2 жителей, - ГСЧС

В Одессе произошел взрыв газа в жилом доме. Из-под завалов спасатели достали двух человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о взрыве газа, по адресу: Одесса, ул. Серова, 38 поступило в ГСЧС 26 апреля в 22:24

"В результате взрыва газовоздушной смеси (без последующего горения) произошло разрушение капитальных конструкций одноэтажного дома на 1 квартиру. Площадь разрушения составила 150 м2", - говорится в сообщении.

Сотрудниками ГСЧС из-под завалов были деблокированы 2 жителей дома: женщина 1937 г.р., госпитализирована, состояние здоровья - средней тяжести и мужчина, который от госпитализации отказался. Погибших нет.

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