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Новости Агрессия России против Украины
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Целью операций ГРУ в Чехии и Болгарии в 2014–2015 годах было ослабление обороноспособности Украины, - Bellingcat

Целью операций ГРУ в Чехии и Болгарии в 2014–2015 годах было ослабление обороноспособности Украины, - Bellingcat

Целью операций российской военной разведки (ГРУ) в Чехии и Болгарии в 2014–2015 годах, по всей вероятности, было ослабить оборонительные возможности Украины, воспрепятствовав поставкам в эту страну оружия и боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", такой вывод содержится в новом расследовании группы Bellingcat, проведённом совместно с российским The Insider, германским Der Spiegel и чешским Respekt.

Bellingcat на основании имеющихся доказательств приходит к выводу, что взрывы на складе боеприпасов в Врбетице в Чехии, в причастности к которым чешские власти недавно обвинили ГРУ, попытки убить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева с использованием неизвестного токсина (возможно, "Новичка"), а также, вероятно, и взрывы на болгарских складах боеприпасов в 2015 году связаны между собой и были частью операции ГРУ с целью затруднить получение Украиной необходимого вооружения для использования в конфликте на Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов или российских военных. Операции проводили офицеры из войсковой части 29155, в том числе и получившие известность после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери Анатолий Чепига и Александр Мишкин, въезжавшие в Европу по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова.

Гебрев, как утверждает Bellingcat, был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины. Компания Гебрева ЕМСО в 2014–2015 годах поставила на Украину значительное количество боеприпасов калибров от 120 до 152 мм.

При этом сам Гебрев утверждал, что хранившиеся на складе во Врбетице боеприпасы не предназначались для Украины. Как стало известно Bellingcat, директор чешской компании, управлявшей складом, в начале октября 2014 года написал Гебреву письмо с требованием до 15 октября вывезти закупленные ЕМСО боеприпасы. В компании также подтвердили, что эти боеприпасы хотели перекупить некие третьи лица – возможно, сотрудники ГРУ. Гебрев, как следует из переписки, не собирался вывозить боеприпасы с чешского склада, а следовательно, не готовил их для передачи Украине. Однако в ГРУ, как считают исследователи, этого могли не знать и решили взорвать боеприпасы. При этом, по всей вероятности, планировался отложенный взрыв – однако боеприпасы взорвались уже 16 октября 2014 года, возможно, из-за действий сотрудников склада (при взрыве погибли два человека). В декабре того же года на складе в Врбетице произошёл ещё один взрыв, обошлось без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в Чехии хранились боеприпасы для Украины

Bellingcat рассказывает также подробности попытки сотрудников ГРУ убить Гебрева весной 2015 года. Некоторые из участвовавших в ней офицеров, как утверждается, участвовали ранее и в операции в Чехии. Среди них и полковник Алексей Капинос, который, как утверждается, под дипломатическим прикрытием 25 апреля прилетел в Салоники (Греция), однако обратным рейсом из Салоников не вылетел, вернувшись в Москву другим путём. В Bellingcat пока не установили, въезжал ли он в Болгарию. Предположительно, именно он мог доставить токсин, которым 28 апреля был отравлен Гебрев и двое его сотрудников (все они выжили после отравления). В Болгарии в это время были и другие сотрудники ГРУ.

В середине апреля нынешнего года власти Чехии заявили, что следствие пришло к выводу о причастности к взрывам во Врбетице российских спецслужб. Чехия выслала из страны 18 сотрудников посольства России в Праге, назвав их агентами ГРУ и СВР. Когда позднее Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, Чехия решила уравнять актуальный состав, объявив о высылке еще более 60 работников российской дипмиссии в стране – это сотрудники с дипломатическими паспортами, а также административный и технический персонал.

Москва называет обвинения безосновательными, подчёркивая, что действия Праги наносят чрезвычайный вред двусторонним отношениям. Москва отрицала и утверждения о причастности российских спецслужб к отравлению Гебрева.

Болгария (654) расследование (3036) Чехия (1700) Bellingcat (139) ГРУ (82)


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Топ комментарии
+14
Парашка - страна террорист!
Только утилизация этой помойки спасет мир....
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27.04.2021 07:49
+14
Ну конечно... почему-то у зебилов все склады Порошенко взрывал.
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27.04.2021 08:00
+13
...хтоб сумнівався..
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27.04.2021 07:45
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...хтоб сумнівався..
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27.04.2021 07:45 Ответить
надо мне Ник поставить (unknown) , а то Меня постоянно банят
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27.04.2021 07:49 Ответить
Ну конечно... почему-то у зебилов все склады Порошенко взрывал.
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27.04.2021 08:00 Ответить
их при нём взрывали при чём многократно - вот так вопрос ставился... то есть охраны
по факту не было.... должной охраны а это деньги и организация.... и чистка кадров
просто чистка а не потужни рехформы
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27.04.2021 08:47 Ответить
Я бачив, що Порох із СВТ особисто охороняв 4 склади і їх не підірвали. А там, де його присутності не вистачило- підірвали.

Ти думаєш, що ти пишеш? Як ти почистиш кадри, коли недобір капітальний?
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27.04.2021 08:53 Ответить
ты думай ШО я пишу - хенералов совковых на пенсию повыгнать и оставить вразуми-
тельное количество просто пэтя не захотел портить себе карму и поиметь кучу персо
нальных врагов половина которых тупо агентура
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27.04.2021 08:57 Ответить
Мде... Ти дуже далекий від розуміння армії...
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27.04.2021 09:27 Ответить
100% в підривах стратегічних складів БП в Україні, та ще й під час війни - винний сивочолий хряк і підвласні йому силові структури, як би порохосвині його не захищали. А от думати, аналізувати і робити висновки - це не до порохосвинства. Нічим там їм думати, "дебіли, бл...дь!"
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27.04.2021 09:49 Ответить
І додам. Маленька країна - Чехія, а не боїться називати речі своїми іменами, що паРаша і її (п)лідер - Ху...ло, винні в підриві складів в Чехії, а наші верховні гавнокомандувачі, язики в дупи поховали, диверсії кацапів в Україні в упор не помітили. Часом, вони не заодно?
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27.04.2021 09:57 Ответить
я не за одно а ты просто подзабыл и надо освежить
https://www.radiosvoboda.org/a/29534591.html

1. 9 жовтня 2018 року. Ічня. Чернігівська область 2. 26 вересня 2017 року. Калинівка Вінницька область 3. 23 березня 2017 року. Балаклія Харківської області 4. 29 жовтня 2015 рік Сватове, Луганська область а пункт 5. 20 березня 2014 року. Кривий Ріг, Дніпропетровська область это
официально было не при пете но это должно было стать предупредительным выстрелом но...
не стало..... ваши коментарии в студию чисто по фактам без эмоций и фанатизма.....
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27.04.2021 13:05 Ответить
к стати Чехия не граничит не то что с мордром она даже с нами не граничит.... мелочь
конечно но интересная по своему........
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27.04.2021 13:07 Ответить
Так і Болгарія також не межує ні з козлостаном, ні з Україною. Та все ж і вони підозрюють паРашу в підриві своїх складів. І це схоже на правду. Я можу подумати, що перший підірваний склад в Україні, міг трапитись через разгільдяйство і недбалість. Та все ж, дійсно, цей випадок мав би насторожити наші силові служби, а хрін в ніс! Слідом за "першим дзвіночком", як лелеки в вирій, в небо злетіли чотири стратегічних склада БП. І кого винити? В таких випадках, винне керівництво держави, яка під час війни, втратила свої стратегічні склади.
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27.04.2021 14:10 Ответить
на счёт граничат/неграничат - представь что мы с мордором не граничим а они граничат
а мы выражаем обеспокоенность..... или просто морозимся.........
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27.04.2021 15:18 Ответить
ну силовой блок у кого в полном подчинении ?????????????юююююююююю
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27.04.2021 15:29 Ответить
На батьківщині путінських спецоперацій.
Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 8035
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27.04.2021 08:13 Ответить
От що значить- опалювати по чорному)))
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27.04.2021 08:53 Ответить
Справжня ціль кацапії-тотальне знищення України та українців,як нації!!!
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27.04.2021 07:48 Ответить
і їхні союзники - зебіли їм в цьому не погано допомагають...
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27.04.2021 08:14 Ответить
Парашка - страна террорист!
Только утилизация этой помойки спасет мир....
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27.04.2021 07:49 Ответить
Хорошо работают разведчики Чехии
Может их пригласить в Украину и разобраться со взрывами складов оружия в Украине ?

Как то Зе и ГРУ Украины странно молчат , когда Чехия, Словакия, Польша, Болгария возмущены ОДНИМ складом , а в Украине их вроде взорвали 5 штук
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27.04.2021 07:50 Ответить
Кстати, а почему Украина высылает ТОЛЬКО ОДНОГО КАЦАПА? Могла бы выслать всех

«Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с Чехией и выслать сотрудников посольства России "за их деятельность, несовместимую с их дипломатическимИсточник: https://censor.net/ru/n3261816»
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27.04.2021 07:52 Ответить
А ЗЕ не покидает под торком желание стоя на коленях взглянуть ***** в глаза...
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27.04.2021 07:55 Ответить
Зе и его команда (😀) СОБРАЛИСЬ НА ВТОРОЙ СРОК
ПОТОМУ , желание поговорить с ***** Ермак будет эксплуатировать ещё 3 года .
Вот ему явно надо спасаться от украинского народа в раше ( и жена у него россиянка )
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27.04.2021 08:18 Ответить
А до какой пора в Украине будет спокойно сидеть разведывательное агентство России -
Россотрудничество ?

Прага их всех выслала . А в Украине война . Но агентов раши больше чем граждан Украины
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27.04.2021 07:56 Ответить
Как раз разведчики работают плохо, если шпионы удачно уничтожили склад.
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27.04.2021 07:57 Ответить
А вот Вы , нулёвка, явно в курсе 😀😀😀
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27.04.2021 07:59 Ответить
Хватит дурачить народные массы (с)
Русня НЕ шпионы
- они три-два-расы.
https://znaj.ua/images/2018/10/06/VJAZT0JFvW2CpCOPk3J2DQ3rcrI6YeemECWL5hO2.jpeg Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 846
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27.04.2021 09:48 Ответить
Вы таки хотите, шоб кураторы Зе вышли на самих себя?
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27.04.2021 08:34 Ответить
Если бы разведчики Чехии работали хорошо, склады б вобще не взорвали, а кацапские шпилефилы сейчас грели бы нары где-нить в Гауантанамо с электродами на яйцах.
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27.04.2021 08:56 Ответить
Целью операций ГРУ в Чехии и Болгарии в 2014–2015 годах было ослабление обороноспособности Украины, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 2621
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27.04.2021 07:50 Ответить
І не тільки України - тільки в Європі багато хто цього не розуміє.
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27.04.2021 07:51 Ответить
Только не продавайте кино про зеленского арабам. Пожалейте клоуна, там за такое руки рубают. И головы. Конечно, место зеленского в тюрьме, но все же я не настолько кровожаден...
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27.04.2021 07:55 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn
https://twitter.com/shcherbininainn

Інна Щер

@shcherbininainn

·https://twitter.com/shcherbininainn/status/1386710552223887366 13 ч

ЕПІЧНЕ ВІДЕО !!! Маріуполь, 08 травня 2014 року, біля приміщення міської ради Маріуполя. Так наші хлопці захищали місто та Україну !!! Рішучість проявлена військовими зупиняла вату. Зверніть увагу на закадрові репліки ... навіть гидко їх коментувати.
https://twitter.com/i/status/1386710552223887366
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27.04.2021 08:03 Ответить
и это гавно мы должны заглотнуть и уже навсегда ??? ну нах.........
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27.04.2021 08:50 Ответить
https://twitter.com/jyrnalist
https://twitter.com/jyrnalist
https://twitter.com/jyrnalist


https://twitter.com/jyrnalist
https://twitter.com/jyrnalist

Атипичный журналист

@jyrnalist

·https://twitter.com/jyrnalist/status/1386594527666900993 21 ч

Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает. Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться. "Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
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27.04.2021 08:52 Ответить
Когда говорят, что не смогли кого то отравить боевым ОВ у меня в глазах появляется картинка, когда нас молодых офицеров обучали в лагерях применять СИЗ в специальных помещениях и когда мы вырывались из этих помещений в противогазах полных слез и соплей с глазами полными ужаса, а потом еще часами нас рвало и выворачивало, то я почему то этому не верю.
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27.04.2021 08:12 Ответить
Я не такой большой специалист в отравляющих веществах, как вы, но мне почему-то думается, что боевые ОВ для массового поражения противника (против которых и натаскивали вас носить СИЗ) - это несколько другое, чем отравляющие точечные вещества государственных киллеров. У них немного разные цели.
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27.04.2021 08:39 Ответить
Простите, вас в армии тренировали применять БОВы? Вы в армии Саддама служить изволили?
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27.04.2021 08:46 Ответить
Их банально стандартно тренировали в ОЗК и противогазах в задымленной комнате. Хотя может "молодые офицеры" и были уверены, что их зарином опыляют.
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27.04.2021 08:59 Ответить
Хлорпикрин

Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 2460
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27.04.2021 09:15 Ответить
Мабуть, скоро почуємо дещо нове і про Чорнобиль.
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27.04.2021 08:16 Ответить
Так таки российские взрывные устройства со складов в Чехии и Болгарии могли попасть на украинские склады оружия и вызвать взрывы и пожары и на нашей территории.
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27.04.2021 08:22 Ответить
Значит кацап получал полнейшую информацию от Киевских гнид с самого верха
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27.04.2021 08:35 Ответить
Можемо тільки уявити, як себе почувають в Україні російські терористи, коли президент їх обмінює на таксистів і це тих, що якимсь чином попалися. Бо тут їм рай, більше половини влади малороси і любітєлі "русского міра".
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27.04.2021 09:17 Ответить
10.10.2003Пожежа на складах https://uk.wikipedia.org/wiki/52-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 52-ї механізованої бригади , де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмуті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Бахмутський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область .026https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 06.05.2004 - 19.05.2004 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новобогданівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мелітопольський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізька область 314 км²5856,9633 млрд. 752 млн76.05.2005Пожежа з вибухами *********** в Хмельницькій області на 47-му арсеналі. В сховищі перебували 52,9 умовних вагони *********** (снаряди малого калібру - 23 і 30 мм, гранати для підствольних гранатометів), які здетонували в наслідок займання. Осколки розліталися в радіусі 100-150 метрів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-6 [6] 93008https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 23.07.2005 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новобогданівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мелітопольський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізька область 159https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 19.08.2006 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новобогданівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мелітопольський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізька область 041,5001027.08.2008 - 30.08.2008Пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Лозовій , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Лозівський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківська область 011120.03.2014Пожежа на танковому складі в м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривому Розі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровська область 001229.10.2015 - 30.10.2015Пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5 Сватовому , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Сватівський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область 4165,00013https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%97 23.03.2017 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%8F Балаклія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Балаклійський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківська область 1419,506100 млн грн1422.09.2017Пожежа на складі *********** у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C Новоянисоль поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Маріуполя 0015https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 26.09.2017 - 29.09.2017 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Калинівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Калинівський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область 0230,000100 млн грн1603.05.2018https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%8F Балаклія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Балаклійський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківська область 001,500https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-9 [9] 17https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96 09.10.2018 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Дружба , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ічнянський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівська область 0012,500100
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27.04.2021 09:18 Ответить
сначала решили строить артсклады потом - пожежниполигоны но.... денех мало и....решили
совместить................
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27.04.2021 15:28 Ответить
Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 3137
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27.04.2021 09:49 Ответить
Бідні діти. Росія мусить придумати адекватну відповідь...
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27.04.2021 10:29 Ответить
конечно же санкции- запретить заподу ввозить нараисю детскую одежду и игрушки а то шо
завезено танковыми гусеницами на камеру - пусть трепещут!!!
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27.04.2021 15:25 Ответить
хаха проболталась машка-двастакана..... почему именно два не знаю но полстакана ей
явно будет мало..........
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27.04.2021 15:23 Ответить
Раша -це країна-терорист...
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27.04.2021 10:28 Ответить
За склады их рапродали
Потом чтобы скрыть
Взорвали
Виновные конечно -- сержант
Не ищите вновных в стороне
Они тут посмотрите домики бывших
Армейцев
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27.04.2021 14:34 Ответить
Чехи и Болгары хоть через 7 лет вычислили кто взорвал склады, а наши майора какого то наказали за взрывы 4 складов - премию сняли
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27.04.2021 17:26 Ответить
 
 