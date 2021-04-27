"Неотъемлемые риски": бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну российской вакцины "Спутник V"

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает Reuters.

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Совет директоров Anvisa, состоящий из пяти человек, единогласно проголосовал против. Решение было принято после того, как техническое подразделение фармрегулятора заявило о "неотъемлемых рисках", сославшись на отсутствие информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность препарата.

По словам представителя Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой является наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это — "серьезный недостаток". При этом ранее в Центре им. Гамалеи, разработавшем препарат, заявили, что вектор аденовируса, который является основой вакцины, не способен размножаться.

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В январе Anvisa также отклонило запрос на применение российской вакцины в экстренных случаях. Как заявили в регуляторе, она не соответствует государственным критериям. Тем не менее в марте Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины "Спутник V".