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Новости Борьба с коронавирусом
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"Неотъемлемые риски": бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну российской вакцины "Спутник V"

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает Reuters.

Главы региональных правительств просили одобрить поставки для борьбы со второй волной COVID-19.

Совет директоров Anvisa, состоящий из пяти человек, единогласно проголосовал против. Решение было принято после того, как техническое подразделение фармрегулятора заявило о "неотъемлемых рисках", сославшись на отсутствие информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность препарата.

По словам представителя Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой является наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это — "серьезный недостаток". При этом ранее в Центре им. Гамалеи, разработавшем препарат, заявили, что вектор аденовируса, который является основой вакцины, не способен размножаться.

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В январе Anvisa также отклонило запрос на применение российской вакцины в экстренных случаях. Как заявили в регуляторе, она не соответствует государственным критериям. Тем не менее в марте Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины "Спутник V".

Бразилия (304) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
- Чому все, що вироблене в Росії, не здатне якісно функціонувать?
- Тому, що воно в Росії робиться руками росіян...
- Так у всьому світі все руками робиться!
- Тут є особливість невелика - росіяни відрізняються від інших людей не тільки в генетичному плані - наявність додаткової хромосоми, але й у фізичному - у них руки не з плеч ростуть, а з жопи...
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27.04.2021 08:09
+5
А сколько рашка своих провакцинировала?

Или вакцинирует только кацапов, а другим своим нациям - геноцид ?
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27.04.2021 08:06
+5
И тут пинок под сраку!)
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27.04.2021 08:07
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А сколько рашка своих провакцинировала?

Или вакцинирует только кацапов, а другим своим нациям - геноцид ?
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27.04.2021 08:06 Ответить
И тут пинок под сраку!)
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27.04.2021 08:07 Ответить
Аденовірус розмножується і пацієнт поступово перетворюється в мавпокасаба.
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27.04.2021 08:07 Ответить
- Чому все, що вироблене в Росії, не здатне якісно функціонувать?
- Тому, що воно в Росії робиться руками росіян...
- Так у всьому світі все руками робиться!
- Тут є особливість невелика - росіяни відрізняються від інших людей не тільки в генетичному плані - наявність додаткової хромосоми, але й у фізичному - у них руки не з плеч ростуть, а з жопи...
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27.04.2021 08:09 Ответить
"-Чому все, що вироблене в Росії, не здатне якісно функціонувать?..."

Ось тут з вами не згідний, скульптура півня з гівна в Якутську функціонує!
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27.04.2021 15:21 Ответить
Функціонує ЯК? Зерно клює, м"ясо з жиром нарощує, шкідників на городі клює? А стоять і купа гімна може, поки замерзла...
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27.04.2021 15:35 Ответить
"Неотъемлемые риски"??? Что это за идиотская формулировка? Перевели так криво7
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27.04.2021 08:18 Ответить
Да, тоже резануло. Скорее всего неприемлемые риски.... или чрезмерные ????
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27.04.2021 09:03 Ответить
Мне неприемлемые больше нравится ))
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27.04.2021 12:12 Ответить
"Невід'ємні ризики": бразильський регулятор не дозволив ввезення в країну російської вакцини "Спутник V" - Цензор.НЕТ 3419
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27.04.2021 08:34 Ответить
Vot vsio poniatno s vakcinoj sputnik.Daze darom Brazilija ejio otkazalas.
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27.04.2021 08:41 Ответить
расейская вакцина это "жигули " в мире вакцин.......
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27.04.2021 08:45 Ответить
оказывается в Бразилии не только много диких обезьян но и много диких русофобов
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27.04.2021 08:51 Ответить
Какой идиот называет спутник V вакциной ? Кем доказано что это вакцина ?
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27.04.2021 09:01 Ответить
Так по такой же технологии вроде и Астра-зенека сделана?
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27.04.2021 09:40 Ответить
И "жигули" были сделаны по той же технологии, что и "фиат". Более того - по одним и тем же чертежам!
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27.04.2021 11:11 Ответить
Что пуйло-*****? Получил по мозгам от бразильцев за свою фуфловакцину-Спутник??
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27.04.2021 13:22 Ответить
Москалі брешуть,це не новина.…
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27.04.2021 13:35 Ответить
бразильцы - профаны. вектор не может размножиться.
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28.04.2021 05:40 Ответить
 
 