"Неотъемлемые риски": бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну российской вакцины "Спутник V"
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает Reuters.
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Совет директоров Anvisa, состоящий из пяти человек, единогласно проголосовал против. Решение было принято после того, как техническое подразделение фармрегулятора заявило о "неотъемлемых рисках", сославшись на отсутствие информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность препарата.
По словам представителя Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой является наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это — "серьезный недостаток". При этом ранее в Центре им. Гамалеи, разработавшем препарат, заявили, что вектор аденовируса, который является основой вакцины, не способен размножаться.
В январе Anvisa также отклонило запрос на применение российской вакцины в экстренных случаях. Как заявили в регуляторе, она не соответствует государственным критериям. Тем не менее в марте Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины "Спутник V".
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Или вакцинирует только кацапов, а другим своим нациям - геноцид ?
- Тому, що воно в Росії робиться руками росіян...
- Так у всьому світі все руками робиться!
- Тут є особливість невелика - росіяни відрізняються від інших людей не тільки в генетичному плані - наявність додаткової хромосоми, але й у фізичному - у них руки не з плеч ростуть, а з жопи...
Ось тут з вами не згідний, скульптура півня з гівна в Якутську функціонує!