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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел

По состоянию на вторник, 27 апреля, в Украине выявлены 7 915 новых случаев коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

7 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 038 248 случаев коронавирусной болезни.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 432 человека умерли от COVID-19 (всего - 42 950), выздоровели за минувшие сутки - 17 391.

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В Украине по состоянию на утро 27 апреля болеют коронавирусной болезнью 398 469 человек, что на 9 908 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588) и Одесской (580) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 336 детей и 202 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 650 человек.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел 06

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Во сказочники. Количество смертей как вкопанное стоит, а выявленных рисуют в три раза меньше
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27.04.2021 08:16
+3
Зелені шулера, як і все в них (Ківи, Шкарлети, Стебанови)! Смертність біля 500, а нарахували втричі менше нових хворих. Всі знайомі поруч хворіють, в лікарню потрапити можна лише за взятку чи гарне знайомство, вакцинацію зупинили бо не закупили вакцини. Сором та ганьба!
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27.04.2021 08:29
+2
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел - Цензор.НЕТ 6658
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27.04.2021 08:18
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Во сказочники. Количество смертей как вкопанное стоит, а выявленных рисуют в три раза меньше
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27.04.2021 08:16 Ответить
...выходные закончились - начались будни!!!) ...а то обычно в субботу постоянное враньё - "наблюдается резкое уменьшение , выходим на плато ...., может быть, когда - нибудь..., достали уже брехать, Степанова на кол!!!))
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27.04.2021 08:59 Ответить
..а ещё обещают в мае "индийский мутант!!)) ...кароче, похоже дальше грядки хх ер куда уйдёшь , зато здоровый!!!)
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27.04.2021 09:03 Ответить
Это просто бубочка в Шабат молится, вот по субботам и меньше умирает.
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27.04.2021 09:37 Ответить
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27.04.2021 10:12 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел - Цензор.НЕТ 6658
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27.04.2021 08:18 Ответить
Дайте ему еще 100 дней лет!
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27.04.2021 10:37 Ответить
Зелені шулера, як і все в них (Ківи, Шкарлети, Стебанови)! Смертність біля 500, а нарахували втричі менше нових хворих. Всі знайомі поруч хворіють, в лікарню потрапити можна лише за взятку чи гарне знайомство, вакцинацію зупинили бо не закупили вакцини. Сором та ганьба!
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27.04.2021 08:29 Ответить
Так всё-таки не дурантин? Отож...
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27.04.2021 09:44 Ответить
здійснено тестувань за добу - 72 239 (зокрема методом ПЛР - 35 761, методом ІФА - 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 345). раніше робили по 130 000 тестів
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27.04.2021 08:35 Ответить
 
 