В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел
По состоянию на вторник, 27 апреля, в Украине выявлены 7 915 новых случаев коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.
7 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 038 248 случаев коронавирусной болезни.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 432 человека умерли от COVID-19 (всего - 42 950), выздоровели за минувшие сутки - 17 391.
В Украине по состоянию на утро 27 апреля болеют коронавирусной болезнью 398 469 человек, что на 9 908 меньше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588) и Одесской (580) областях.
Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 336 детей и 202 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 650 человек.
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