Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", - штаб ОС
За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного.
Из минометов 82-мм калибра оккупанты осуществили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников их подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
В штабе сообщили, что на действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали огонь.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.
По состоянию на 7:00 утра, 27 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.
Так, возле Водяного российские оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-мм калибра.
Недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.
"Боевых потерь среди наших защитников нет.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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Горіть у пеклі москалі !!!
"Путін через військову ескалацію хоче нав'язати такі "мирні умови", у рамках яких Україна здасть ще одну частину своєї території. Цією ескалацією Путін прагне надихнути колективний Захід тиснути на Україну з метою уникнення великого військового конфлікту. Путін хоче від Заходу політики умиротворення та поступок щодо України", - цитує Петра Порошенка впливове американське видання у публікації "Путінський шантаж Україною".
"Порошенко зазначив, що це "надзвичайно небезпечний час": "щодня до українських кордонів прибувають нові ешелони регулярних російських військових сил - війська, танки, вертольоти, артилерійські системи… Кремль розміщує на українському фронті найновішу та ************ військову техніку", - йдеться у статті.
"Порошенко вважає, що найкраще подолати кризу можна двома шляхами. По-перше, прийняти заявку України на членство в НАТО. По-друге, Байден має відверто закликати до запровадження миротворчої операції ООН на Донбасі, яка може перешкодити Росії захопити нові українські території", - зазначає автор.
У публікації також зазначають, що Порошенко закликав збільшити військову підтримку України та поставки летальної зброї зі США.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!