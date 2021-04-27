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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", - штаб ОС

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз срывали

За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного.

Из минометов 82-мм калибра оккупанты осуществили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников их подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

В штабе сообщили, что на действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

По состоянию на 7:00 утра, 27 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Так, возле Водяного российские оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-мм калибра.

Недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз срывали тишину, - штаб ОС 01

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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі !!!
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27.04.2021 08:23 Ответить
Щось маловато чморили хохлів кацапи під час "всеосяжного перемир'я" перед "повним всеосяжним перемир'ям" - проголрсували за зеленого кондома - той жеріть та не обляпайтесь.
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27.04.2021 08:28 Ответить
То таке пробне перемяр'я від Зелі - "перестати стріляти". Він вже зі своїм начальником Єрмаком пнуться до пуйла підписати ще одне "Великоднє перемир'я", пуйло поставить вимоги, щоб наші військові і не сміли не тільки стріляти, а і в бік ворога дивитися.
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27.04.2021 08:45 Ответить
Таке збудження "санкціями" відбувається тільки на цензорі. Вчора російський "опозиціонер" Гудков на УкрЛайф сказав, що санкції немають ніякої дії на економіку РФ. Вони точкові, просто РФ не може будувати суперджети та інші девайси які вимагають покупки воєнних або технологій подвійного призначення. І на цьому все.
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27.04.2021 08:48 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі, від такого "вазеленсього перемир'я".
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27.04.2021 10:10 Ответить
https://www.5.ua/********/poroshenko-zaklykaie-pidtrymaty-chlenstvo-ukrainy-v-nato-ta-vvesty-myrotvorchu-misiiu-oon-na-donbas-the-washington-times-243057.html Порошенко в інтерв'ю впливовому політичному оглядачу, колишньому заступнику міністра оборони в адміністрації Буша Джеду Баббіну в публікації видання https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/22/putins-ukraine-blackmail/ The Washington Times .закликає прийняти заявку України на членство в НАТО та ввести миротворців ООН на Донбас.
"Путін через військову ескалацію хоче нав'язати такі "мирні умови", у рамках яких Україна здасть ще одну частину своєї території. Цією ескалацією Путін прагне надихнути колективний Захід тиснути на Україну з метою уникнення великого військового конфлікту. Путін хоче від Заходу політики умиротворення та поступок щодо України", - цитує Петра Порошенка впливове американське видання у публікації "Путінський шантаж Україною".
"Порошенко зазначив, що це "надзвичайно небезпечний час": "щодня до українських кордонів прибувають нові ешелони регулярних російських військових сил - війська, танки, вертольоти, артилерійські системи… Кремль розміщує на українському фронті найновішу та ************ військову техніку", - йдеться у статті.
"Порошенко вважає, що найкраще подолати кризу можна двома шляхами. По-перше, прийняти заявку України на членство в НАТО. По-друге, Байден має відверто закликати до запровадження миротворчої операції ООН на Донбасі, яка може перешкодити Росії захопити нові українські території", - зазначає автор.
У публікації також зазначають, що Порошенко закликав збільшити військову підтримку України та поставки летальної зброї зі США.
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27.04.2021 10:25 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5106
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27.04.2021 10:27 Ответить
 
 