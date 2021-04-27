Пандемия COVID-19: количество заболевших в мире превысило 148,4 млн, умерли - 3,1 млн. Только за сутки жертвами болезни стали 10,7 тыс. человек

По состоянию на утро 27 апреля в мире зарегистрировали 672 914 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 767 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 148 497 686 случаев инфицирования, из них 672 914 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 133 860 человек, из них 10 767 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 126,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 21-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 12-ю и 4-ю позицию соответственно.