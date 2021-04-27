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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19: количество заболевших в мире превысило 148,4 млн, умерли - 3,1 млн. Только за сутки жертвами болезни стали 10,7 тыс. человек

Пандемия COVID-19: количество заболевших в мире превысило 148,4 млн, умерли - 3,1 млн. Только за сутки жертвами болезни стали 10,7 тыс. человек

По состоянию на утро 27 апреля в мире зарегистрировали 672 914 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 767 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 148 497 686 случаев инфицирования, из них 672 914 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 133 860 человек, из них 10 767 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19: количество заболевших в мире превысило 148,4 млн, умерли - 3,1 млн. Только за сутки жертвами болезни стали 10,7 тыс. человек 01

Побороли болезнь и вылечились 126,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 432 человека, зафиксированы 7 915 новых случаев заражения, 17 391 человек - выздоровел

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Пандемия COVID-19: количество заболевших в мире превысило 148,4 млн, умерли - 3,1 млн. Только за сутки жертвами болезни стали 10,7 тыс. человек 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 21-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 12-ю и 4-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пандемія COVID-19: кількість захворілих у світі перевищила 148,4 млн, померли - 3,1 млн. Лише за добу жертвами хвороби стали 10,7 тис. осіб - Цензор.НЕТ 874
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27.04.2021 09:53 Ответить
баранам скажи, що усі 150 тисяч, які померли загалом вчора на планеті, померли від ковіду, повірять
яке ж зомбування
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27.04.2021 10:04 Ответить
 
 