Госсекретарь США Блинкен в мае посетит Украину для обсуждения возможной встречи Байдена с Зеленским, - CNN
Госсекретарь США Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае текущего года. В рамках его визита в Киев будет обсуждаться возможная встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом телеканалу CNN заявил источник в украинском правительстве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что Блинкен будет отправлен в Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
"Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника.
"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", - сообщил CNN источник в правительстве Украины.
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"Путін через військову ескалацію хоче нав'язати такі "мирні умови", у рамках яких Україна здасть ще одну частину своєї території. Цією ескалацією Путін прагне надихнути колективний Захід тиснути на Україну з метою уникнення великого військового конфлікту. Путін хоче від Заходу політики умиротворення та поступок щодо України", - цитує Петра Порошенка впливове американське видання у публікації "Путінський шантаж Україною".
"Порошенко зазначив, що це "надзвичайно небезпечний час": "щодня до українських кордонів прибувають нові ешелони регулярних російських військових сил - війська, танки, вертольоти, артилерійські системи… Кремль розміщує на українському фронті найновішу та ************ військову техніку", - йдеться у статті.
"Порошенко вважає, що найкраще подолати кризу можна двома шляхами. По-перше, прийняти заявку України на членство в НАТО. По-друге, Байден має відверто закликати до запровадження миротворчої операції ООН на Донбасі, яка може перешкодити Росії захопити нові українські території", - зазначає автор.
У публікації також зазначають, що Порошенко закликав збільшити військову підтримку України та поставки летальної зброї зі США.