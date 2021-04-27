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Госсекретарь США Блинкен в мае посетит Украину для обсуждения возможной встречи Байдена с Зеленским, - CNN

Госсекретарь США Блинкен в мае посетит Украину для обсуждения возможной встречи Байдена с Зеленским, - CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае текущего года. В рамках его визита в Киев будет обсуждаться возможная встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом телеканалу CNN заявил источник в украинском правительстве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что Блинкен будет отправлен в Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника.

"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", - сообщил CNN источник в правительстве Украины.

Читайте также: Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ

Автор: 

Байден (2785) визит (3070) США (26381) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+5
Зустріч Байдена з Пустим Місцем.... Навіщо...?
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27.04.2021 08:54
+5
О чем Байдену говорить с тупым ватным клоуном Каломойши??
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27.04.2021 08:59
+2
Саплай менеджер дЕрьмак,срочно закупай ваЗЕлин и памперсы для Говнобородько Вавы Янелоховича.
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27.04.2021 08:48
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Саплай менеджер дЕрьмак,срочно закупай ваЗЕлин и памперсы для Говнобородько Вавы Янелоховича.
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27.04.2021 08:48 Ответить
Пусть организуют военную базу для американских солдат . ( это же не НАТО , а просто дружба Госсекретарь США Блинкен в мае посетит Украину для обсуждения возможной встречи Байдена с Зеленским, - CNN - Цензор.НЕТ 8926Госсекретарь США Блинкен в мае посетит Украину для обсуждения возможной встречи Байдена с Зеленским, - CNN - Цензор.НЕТ 8926😀😀😀)
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27.04.2021 08:52 Ответить
Зустріч Байдена з Пустим Місцем.... Навіщо...?
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27.04.2021 08:54 Ответить
Ні, трохи не так: зустріч двох порожніх місць. А взагалі-то, мабуть жо байдену терміново приспічіло синка-наркомана знову в бурізму пристроїти на нєхілу зарплату.
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27.04.2021 13:36 Ответить
О чем Байдену говорить с тупым ватным клоуном Каломойши??
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27.04.2021 08:59 Ответить
Обсудить условия отставки к примеру.
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27.04.2021 10:29 Ответить
Буде розмова тупого з неповносправним клієнтом дому престарілих.
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27.04.2021 13:36 Ответить
Пишите правильно: не обсудить возможность встречи, а выдвинуть Бубочке условия для возможной встречи.
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27.04.2021 09:04 Ответить
Спасибо США!!!
Спасают Украину всеми возможными способами, даже преодолевая брезгливость и презрение к этой мерзкой твари.
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27.04.2021 09:08 Ответить
Держсекретар США Блінкен у травні відвідає Україну для обговорення можливої ​​зустрічі Байдена із Зеленським, - CNN - Цензор.НЕТ 8579
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27.04.2021 09:19 Ответить
Об Украине надо думать, а не о Зеленском!
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27.04.2021 09:35 Ответить
приедет взрослый дядя и объяснит минЬетчикам как наджо жить.
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27.04.2021 09:40 Ответить
Как раз можно через Блинкена передать Байдена повестку))
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27.04.2021 09:47 Ответить
Ставлю лайк. Сподіваюсь, що Байден поставить на місце клепу 43-річному підстаркуваттому мАльчіку.
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27.04.2021 10:13 Ответить
https://www.5.ua/********/poroshenko-zaklykaie-pidtrymaty-chlenstvo-ukrainy-v-nato-ta-vvesty-myrotvorchu-misiiu-oon-na-donbas-the-washington-times-243057.html Порошенко в інтерв'ю впливовому політичному оглядачу, колишньому заступнику міністра оборони в адміністрації Буша Джеду Баббіну в публікації видання https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/22/putins-ukraine-blackmail/ The Washington Times .закликає прийняти заявку України на членство в НАТО та ввести миротворців ООН на Донбас.

"Путін через військову ескалацію хоче нав'язати такі "мирні умови", у рамках яких Україна здасть ще одну частину своєї території. Цією ескалацією Путін прагне надихнути колективний Захід тиснути на Україну з метою уникнення великого військового конфлікту. Путін хоче від Заходу політики умиротворення та поступок щодо України", - цитує Петра Порошенка впливове американське видання у публікації "Путінський шантаж Україною".

"Порошенко зазначив, що це "надзвичайно небезпечний час": "щодня до українських кордонів прибувають нові ешелони регулярних російських військових сил - війська, танки, вертольоти, артилерійські системи… Кремль розміщує на українському фронті найновішу та ************ військову техніку", - йдеться у статті.
"Порошенко вважає, що найкраще подолати кризу можна двома шляхами. По-перше, прийняти заявку України на членство в НАТО. По-друге, Байден має відверто закликати до запровадження миротворчої операції ООН на Донбасі, яка може перешкодити Росії захопити нові українські території", - зазначає автор.
У публікації також зазначають, що Порошенко закликав збільшити військову підтримку України та поставки летальної зброї зі США.
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27.04.2021 10:25 Ответить
Очень вряд ли он приедет. Очень вряд ли. Аккуратнее с источниками, пжлуйста. Источники они ведь разные: одни лечат своей чистотой и прозрачностью, другие - уринотерапией. Важно не перепутать
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27.04.2021 12:42 Ответить
Не вряд лі, а точно не приїде. Може остаточно зламатися в дорозі. Абу з трапу гепнеться.
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27.04.2021 13:38 Ответить
 
 