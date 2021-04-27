Госсекретарь США Блинкен в мае посетит Украину для обсуждения возможной встречи Байдена с Зеленским, - CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае текущего года. В рамках его визита в Киев будет обсуждаться возможная встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом телеканалу CNN заявил источник в украинском правительстве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что Блинкен будет отправлен в Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника.

"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", - сообщил CNN источник в правительстве Украины.

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