Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году

Фармацевтическая компания Pfizer (США) тестирует лекарство от COVID-19 в виде одной таблетки. И если все исследования пройдут положительно, то препарат может быть доступен для применения в текущем году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Препарат под названием PF-07321332 в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний на взрослых людях.

Препарат воздействует на основную протеазу SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. И, таким образом, лекарство предотвращает размножение вируса в организме.

Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен заявил, что таблетку можно прописать "при первых признаках инфекции". Для этого не требуется неотложная медицинская помощь или госпитализация.

Отмечается, что ингибиторы протеазы в настоящее время используются для лечения ВИЧ во всем мире.

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