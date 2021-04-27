Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году
Фармацевтическая компания Pfizer (США) тестирует лекарство от COVID-19 в виде одной таблетки. И если все исследования пройдут положительно, то препарат может быть доступен для применения в текущем году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".
Препарат под названием PF-07321332 в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний на взрослых людях.
Препарат воздействует на основную протеазу SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. И, таким образом, лекарство предотвращает размножение вируса в организме.
Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен заявил, что таблетку можно прописать "при первых признаках инфекции". Для этого не требуется неотложная медицинская помощь или госпитализация.
Отмечается, что ингибиторы протеазы в настоящее время используются для лечения ВИЧ во всем мире.
В клиническом санатории им. Горького в Одессе уже готовы 150 коек для реабилитации пациентов с последствиями коронавирусной болезни.
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Удачи разработчикам !
примерно как ясно становится после слова "зелупенский".
Ми-десь біля Зімбабве.
Доцент ківа - намбір ван, а далі по списку, починати з припіздєнта!
Давай, розказуй про чіп.
Довбогризи без «намордників», ви де? Тут Біл Гейтс для вас таблетку з чіпом готує, буде рахувати баранів для глобалістів.
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