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Новости Борьба с коронавирусом
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Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году

Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году

Фармацевтическая компания Pfizer (США) тестирует лекарство от COVID-19 в виде одной таблетки. И если все исследования пройдут положительно, то препарат может быть доступен для применения в текущем году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Препарат под названием PF-07321332 в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний на взрослых людях.

Препарат воздействует на основную протеазу SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. И, таким образом, лекарство предотвращает размножение вируса в организме.

Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен заявил, что таблетку можно прописать "при первых признаках инфекции". Для этого не требуется неотложная медицинская помощь или госпитализация.

Отмечается, что ингибиторы протеазы в настоящее время используются для лечения ВИЧ во всем мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцины Pfizer и Moderna не представляют серьезного риска во время беременности, - ученые

В клиническом санатории им. Горького в Одессе уже готовы 150 коек для реабилитации пациентов с последствиями коронавирусной болезни.

карантин (16729) лекарства (1222) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+28


Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году - Цензор.НЕТ 6069
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27.04.2021 09:01
+13
Синя у Пфайзера вже є))

Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году - Цензор.НЕТ 4066
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27.04.2021 09:09
+9
Точно не зелена.
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27.04.2021 09:06
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Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году - Цензор.НЕТ 6069
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27.04.2021 09:01 Ответить
зашел запостить а тут уже...
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27.04.2021 09:08 Ответить
Красная или синяя?
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27.04.2021 09:03 Ответить
Точно не зелена.
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27.04.2021 09:06 Ответить
Синя у Пфайзера вже є))

Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году - Цензор.НЕТ 4066
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27.04.2021 09:09 Ответить
обе.
https://www.youtube.com/watch?v=AV4RPcjn6cg
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27.04.2021 11:04 Ответить
"Какая разница" (с) Клоуны никаких не закупят, ни красных ни синих, ни белых!!!
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27.04.2021 12:25 Ответить
Скільки тищ вона коштуватиме?
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27.04.2021 09:07 Ответить
Наконец - то будет именно ЛЕКАРСТВО .
Удачи разработчикам !
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27.04.2021 09:14 Ответить
Степанов ,снова не опаздывай ,контракт и предоплата без промедления !
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27.04.2021 09:17 Ответить
после слова "Стапанов" все стало ясно...

примерно как ясно становится после слова "зелупенский".
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27.04.2021 09:24 Ответить
Пока эта таблетка выйдет в прокат - будет уже другой министр.
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27.04.2021 09:58 Ответить
Це для білих людей.
Ми-десь біля Зімбабве.
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27.04.2021 09:51 Ответить
Доки зебіл закупить вакцину воїна вже буде нікому не потрібна.
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27.04.2021 09:19 Ответить
Спочатку на зебілах провірити!
Доцент ківа - намбір ван, а далі по списку, починати з припіздєнта!
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27.04.2021 09:27 Ответить
Вот и прояснилось - сначала получите вирус, дальше, кто будет себя хорошо вести, получит волшебную таблэтку!
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27.04.2021 09:48 Ответить
Ja-ja! Naturlich!
Давай, розказуй про чіп.
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27.04.2021 09:56 Ответить
Ты можешь и дальше свято верить, что ковид пошёл из-за того, что какой-то китаец съел непрожаренную летучую мышь!
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27.04.2021 11:22 Ответить
Когда об этом услышит Зеленский, он пообещает к 22г. обеспечить каждого украинца пачкой таких таблеток и бутылкой Боржоми, чтобы запить.
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27.04.2021 09:48 Ответить
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27.04.2021 10:57 Ответить
Яка чудова нагода для зелених, щоб знову обіср@тися. Ну і грошенят напиляти.
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27.04.2021 10:00 Ответить
Зайшла посміятися з антиковідників, а вони ще сплять.

Довбогризи без «намордників», ви де? Тут Біл Гейтс для вас таблетку з чіпом готує, буде рахувати баранів для глобалістів.
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27.04.2021 11:05 Ответить
Антиковидунам по секрету сообщаю. Таблетку создают потому что новый, улучшенный чип от Билл Гейтса не проходит в иглу шприца.
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27.04.2021 11:08 Ответить
..так для них таблетка в виде свечи... для места...чем они думают..))
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27.04.2021 13:47 Ответить
От одной таблетка вирус погибает вместе с печенью.
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27.04.2021 11:38 Ответить
Обязательно все получится) Одна таблетка от всех болезней)
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19.05.2021 17:35 Ответить
ждем)
https://www.tabletki.info/ua
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19.05.2021 17:37 Ответить
 
 