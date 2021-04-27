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Следующим регионом, который перейдет в "желтую" зону, будет Киев: нет превышений по всем показателям, - Степанов
Киев вскоре переведут из "красной" в "желтую" зону эпидопасности.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Следующим регионом, который переведут на "желтый" уровень, будет Киев. По всем показателям город продемонстрировал, что нет превышений. Мы уже обратились в комиссию по ТЭБ и ЧС, чтобы провести заседание и вывести Киев из "красного" уровня эпидопасности",- сказал он.
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Стебанов просто крут - просто не попадается на улице людям
Ковидные покойники по ночам не приходят еще??
Був у Михайлівському Соборі 24.04 - 80% прихожан без масок, священники без масок, людина цілує ікону, після неї скло не дезинфікують, і через кілька секунд ікону цілує наступна людина.
Якщо 02.05 спецрежиму у транспорті не буде, то до церков піде натовп людей, більшість з яких буде без масок. Це спричинить новий сплеск поширення короновірусної інфекції!