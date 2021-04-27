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Новости Коронавирус и карантин
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Следующим регионом, который перейдет в "желтую" зону, будет Киев: нет превышений по всем показателям, - Степанов

Следующим регионом, который перейдет в

Киев вскоре переведут из "красной" в "желтую" зону эпидопасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следующим регионом, который переведут на "желтый" уровень, будет Киев. По всем показателям город продемонстрировал, что нет превышений. Мы уже обратились в комиссию по ТЭБ и ЧС, чтобы провести заседание и вывести Киев из "красного" уровня эпидопасности",- сказал он.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25472) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Бокс дал подзатылника по лысине и вот - даже Антиколорадос смможет вздохнуть спокойно.
Стебанов просто крут - просто не попадается на улице людям
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27.04.2021 09:18 Ответить
Степанов ты мразь!!!
Ковидные покойники по ночам не приходят еще??
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27.04.2021 09:24 Ответить
Прошу не відміняти режим спец_перепусток у міському транспорті Києва щонайменше до 05.05.2021!
Був у Михайлівському Соборі 24.04 - 80% прихожан без масок, священники без масок, людина цілує ікону, після неї скло не дезинфікують, і через кілька секунд ікону цілує наступна людина.
Якщо 02.05 спецрежиму у транспорті не буде, то до церков піде натовп людей, більшість з яких буде без масок. Це спричинить новий сплеск поширення короновірусної інфекції!
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27.04.2021 09:33 Ответить
Если ты - киевлянин, то наверное в курсе, что в маршрутках пропуска не требуют.
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27.04.2021 09:47 Ответить
Так, киянин. Їзду на роботу тролейбусом
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27.04.2021 09:51 Ответить
погибших, списывают на выходных, ради статистики?
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27.04.2021 11:25 Ответить
 
 