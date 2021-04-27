Киев еще не готов перейти в "желтую" зону карантина, будет "оранжевая", - Рубан

В ближайшее время Киев может выйти из "красной" зоны карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"У нас показатели по Киеву стабилизировались, идет на снижение по всем параметрам, определенных Минздравом. Киев может на этой неделе выйти из красной зоны. Что касается Пасхи, сегодня проводятся Госпродпотребслужбой совместно с КГГА консультации со всеми конфессиями по проведению праздника. Действительно, у нас были фактически тренировки на Вербное воскресенье, и мы увидели несоблюдение противоэпидемических мер - скопление людей, несоблюдение дистанции, отсутствие масок. Поэтому с сегодняшнего дня мы усилили контрольный режим по данным заведениям. И будет ежедневно проводиться контроль с целью отработки всех противоэпидемических мер", - рассказал чиновник.

В то же время, по словам Рубана, в Киеве много нарушений карантина.

"Киев еще не будет готов перейти в желтую зону. У нас будет оранжевая зона. Что касается субъектов хозяйствования - ресторанов, транспорта, то каждый день выписывается более сотни штрафов на 34 тыс. грн, закрываются субъекты хозяйствования. Люди сознательно не выполняют ограничительные меры", - добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.

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Напомним, при "желтом" уровне запрещается:



- пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (респираторов или масок);

- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

- самовольно оставлять место самоизоляции, обсервации;

- пересечение иностранцем границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19;

- проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%;

- перевозка пассажиров в общественном транспорте свыше сидячих мест;

- проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга;

- работа общепитов с 00:00 до 07:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом, не учитывая детей до 18 лет;

- деятельность субъектов хозяйствования, которые не обеспечили маркировку по соблюдению дистанции, не обеспечили персонал СИЗ, обслуживают покупателей без СИЗ;

- деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторно-курортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации;

- посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования, проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса;

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций;

- посещение посторонними пунктов временного пребывания иностранцев, учреждений соцзащиты.

На "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения. "Оранжевый" уровень карантина не предусматривает усиление карантина, но "сигнализирует о потенциальной опасности - приближении к "красному" уровню.

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