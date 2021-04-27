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Новости Коронавирус и карантин
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Киев еще не готов перейти в "желтую" зону карантина, будет "оранжевая", - Рубан

Киев еще не готов перейти в

В ближайшее время Киев может выйти из "красной" зоны карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"У нас показатели по Киеву стабилизировались, идет на снижение по всем параметрам, определенных Минздравом. Киев может на этой неделе выйти из красной зоны. Что касается Пасхи, сегодня проводятся Госпродпотребслужбой совместно с КГГА консультации со всеми конфессиями по проведению праздника. Действительно, у нас были фактически тренировки на Вербное воскресенье, и мы увидели несоблюдение противоэпидемических мер - скопление людей, несоблюдение дистанции, отсутствие масок. Поэтому с сегодняшнего дня мы усилили контрольный режим по данным заведениям. И будет ежедневно проводиться контроль с целью отработки всех противоэпидемических мер", - рассказал чиновник.

В то же время, по словам Рубана, в Киеве много нарушений карантина.

"Киев еще не будет готов перейти в желтую зону. У нас будет оранжевая зона. Что касается субъектов хозяйствования - ресторанов, транспорта, то каждый день выписывается более сотни штрафов на 34 тыс. грн, закрываются субъекты хозяйствования. Люди сознательно не выполняют ограничительные меры", - добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.

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Напомним, при "желтом" уровне запрещается:

- пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (респираторов или масок);
- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно оставлять место самоизоляции, обсервации;
- пересечение иностранцем границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19;
- проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%;
- перевозка пассажиров в общественном транспорте свыше сидячих мест;
- проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга;
- работа общепитов с 00:00 до 07:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом, не учитывая детей до 18 лет;
- деятельность субъектов хозяйствования, которые не обеспечили маркировку по соблюдению дистанции, не обеспечили персонал СИЗ, обслуживают покупателей без СИЗ;
- деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторно-курортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации;
- посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования, проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса;
- проведение медучреждениями плановых госпитализаций;
- посещение посторонними пунктов временного пребывания иностранцев, учреждений соцзащиты.

На "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения. "Оранжевый" уровень карантина не предусматривает усиление карантина, но "сигнализирует о потенциальной опасности - приближении к "красному" уровню.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25472) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Мене щось від лісапєтів відвернуло два роки назад, завдяки ************** криворогому.
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27.04.2021 09:30
+3
Лісапет в поміч. Мона з моторчиком.
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27.04.2021 09:25
+3
Головне, школярів не випускайте в класи: знову будуть натовпи в транспорті, перезаражають один одного в тісних школах, а потім понесуть ковід до бубусь та дідусів влітку. Це буде дуже тупа ідея відновити навчання учнів та студентів. Вже декілька тижнів нічого не змінять.
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27.04.2021 09:31
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Правила форума Совет форумчан
что насчет транспорта?
бо после Пасхи уже и на работу пора...
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27.04.2021 09:22 Ответить
Лісапет в поміч. Мона з моторчиком.
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27.04.2021 09:25 Ответить
Мене щось від лісапєтів відвернуло два роки назад, завдяки ************** криворогому.
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27.04.2021 09:30 Ответить
це тому що ви без булави їздили у буем по ройялю не можете
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27.04.2021 09:49 Ответить
Ага.
С Дарницы на Теремки...
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27.04.2021 09:35 Ответить
Головне, школярів не випускайте в класи: знову будуть натовпи в транспорті, перезаражають один одного в тісних школах, а потім понесуть ковід до бубусь та дідусів влітку. Це буде дуже тупа ідея відновити навчання учнів та студентів. Вже декілька тижнів нічого не змінять.
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27.04.2021 09:31 Ответить
Да еще скажите, что пенсионерам надо раздать корткостволы, чтобы расстреливать ненавистных виновников эпидемии школьников и детей в садиках. Уже год эпидемии можно в трех информационных соснах разобраться и понять, что дети не являюяются триггером, двигателем эпидемии.
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27.04.2021 10:12 Ответить
Прошу не скасовувати режим спец_перепусток у міському транспорті Києва щонайменще до 05.05.2021!

Був на минулих вихідних в одному з Храмів Києва (ПЦУ) - 80% вірян без масок, священослужителі без масок. Людина цілує ікону яку ніхто після неї не дкзинфікує і декілька секунд інша людина цілує ту саму ікону.
Якщо 02.05 відмінять спецперепустки - людей у Храмах буде в багато разів більше, в тому числі без масок.

Що призведе до нового спалаху поширення короновірусної інфекції!
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27.04.2021 09:47 Ответить
курва, ото там би їх усіх на карантин на 2 тижні закрити
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27.04.2021 09:52 Ответить
Следующим регионом, который перейдет в "желтую" зону, будет Киев: нет превышений по всем показателям, - Степанов
Киев еще не готов перейти в "желтую" зону карантина, будет "оранжевая" - Рубан
Кто как желает, так и лает.) Между собой не могут определиться. Вот так и будем плавать, то на первой волне, то на четвертой.
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27.04.2021 09:59 Ответить
врать в одно- это искусство!
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27.04.2021 10:26 Ответить
З прочитаного можна зробити висновки: 1. Містянам не зрозумілі заходи обмеження, прийняті рішення не мають підтримки та порушуються. 2. Влада міста відірвана від потреб населення, озвучені заходи не мають системного характеру, бо обмеження не пояснюють як можна безпечно вирішити проблеми. Наприклад: як віряни можуть посвятити паски (допомога в цьому від муніципалітету), як хворі можуть дістатися до лікарень (альтернативні служби коштують набагато більше громадського транспорту), та інші потреби містян, що бойкотуються владою через введені обмеження.
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27.04.2021 10:24 Ответить
 
 