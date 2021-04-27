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Новости Борьба с коронавирусом
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В 50 странах из-за вакцинации от COVID-19 отложили прививки от других заболеваний, что подвергает риску 228 млн человек, - ВОЗ

В 50 странах из-за вакцинации от COVID-19 отложили прививки от других заболеваний, что подвергает риску 228 млн человек, - ВОЗ

Прививки от кори и других болезней отложили в 50 странах мира из-за вакцинации населения от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi).

"Согласно новым данным, 60 из этих жизненно важных кампаний (по иммунизации. - Ред.) сейчас отложены в 50 странах, что подвергает около 228 млн человек, в большинстве случаев детей, таким рискам, как корь, желтая лихорадка и полиомиелит", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ.

Более половины из этих 50 стран находятся в Африке. ВОЗ отмечает, что это подчеркивает длительное неравенство в доступе людей к вакцине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус

Больше всего проблем - с прививками от кори, одной из самых заразных болезней. В результате пробелов в вакцинации серьезные вспышки этой болезни недавно зафиксировали в ДРК, Пакистане и Йемене.

"Если мы хотим избежать многочисленных вспышек смертельных болезней, таких как корь, желтая лихорадка и дифтерит, мы должны защитить обычные службы вакцинации в каждой стране мира", - говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса.

вакцина (3815) ВОЗ (777) ЮНИСЕФ (166) корь (228) COVID-19 (18608)


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Если Степанова уволят, предлагаю поставить его главой ВОЗ вместо гебреисуса. У него и курточка есть
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27.04.2021 09:33 Ответить
ВОЗ вроде Байден финансирует - так шо кто телегу заправляет, тот ее и едет
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27.04.2021 09:34 Ответить
 
 