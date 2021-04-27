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Яд для отравления торговца оружием Гебрева могли перевезти из РФ в дипломатическом багаже, - Bellingcat

Яд для отравления торговца оружием Гебрева могли перевезти из РФ в дипломатическом багаже, - Bellingcat

После диверсии на складе боеприпасов в Чехии российские спецслужбы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Торговца оружием травили нервнопаралитическим веществом, которое могли доставить из России в дипломатическом багаже.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt, опубликованном 26 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало Недели".

Журналисты установили, что группа сотрудников Главного управления российского Генштаба (бывшее ГРУ) летала в Софию и останавливалась в отеле, окна из номера которого выходили на окна офиса компании Гебрева Emco. Анализ поездок ГРУШников свидетельствует о возможной перевозке отравляющего вещества дипломатическим багажом.

Весной 2015 года бизнесмен дважды был отравлен нервнопаралитическим веществом, но выжил. Вероятно, это был "Новичок". Но подтвердить или опровергнуть данный факт нельзя: образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn.

Ранее Цензор.НЕТ писал со ссылкой на новое расследование группы Bellingcat, проведенное совместно с российским The Insider, германским Der Spiegel и чешским Respekt, что целью операций российской военной разведки (ГРУ) в Чехии и Болгарии в 2014–2015 годах, по всей вероятности, было ослабление оборонительных возможностей Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МВД Чехии Хамачек: Расследуется только причастность России к взрывам боеприпасов

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

Также читайте: Сенат Чехии подаст иск о госизмене президента Земана, после его выступления в защиту российских диверсантов

Автор: 

отравление (1582) Чехия (1700) Bellingcat (139) ГРУ (82)


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Топ комментарии
+11
Додумались же досліджувати біологічні матеріали в країні, де в касапів сильна резидентура...
Вони би ще в Україну направли, щоб ними особисто д'єрмак зайнявся б...
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27.04.2021 10:00
+4
было ослабление оборонительных возможностей Украины. /Украина может быть спокойной. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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27.04.2021 09:54
+2
И кто расследует исчезновение образцов крови в Финляндии?
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27.04.2021 09:40
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И кто расследует исчезновение образцов крови в Финляндии?
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27.04.2021 09:40 Ответить
Додумались же досліджувати біологічні матеріали в країні, де в касапів сильна резидентура...
Вони би ще в Україну направли, щоб ними особисто д'єрмак зайнявся б...
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27.04.2021 10:00 Ответить
было ослабление оборонительных возможностей Украины. /Украина может быть спокойной. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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27.04.2021 09:54 Ответить
кто бы сомневался в "геройствах" кацапских "дипломатов", Мир победил чуму и виспу, осталось победить кацапию.
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27.04.2021 10:18 Ответить
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
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27.04.2021 10:18 Ответить
Отруту для торговця зброєю Гебрева могли перевезти з РФ в дипломатичному багажі, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 7429....
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27.04.2021 10:21 Ответить
1000%%!!
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27.04.2021 11:13 Ответить
10 грамм яда без дипломатического багажа не провести?
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27.04.2021 11:36 Ответить
Зцілення світу
Отруту для торговця зброєю Гебрева могли перевезти з РФ в дипломатичному багажі, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 1843
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27.04.2021 12:16 Ответить
Касательно говнистости запоребья, тут чётко работает разновидность "Закона Мерфи"!
Если они теоретически могли сделать мерзость, будьте уверены - они её сделали!
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27.04.2021 14:24 Ответить
 
 