Яд для отравления торговца оружием Гебрева могли перевезти из РФ в дипломатическом багаже, - Bellingcat

После диверсии на складе боеприпасов в Чехии российские спецслужбы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Торговца оружием травили нервнопаралитическим веществом, которое могли доставить из России в дипломатическом багаже.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt, опубликованном 26 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало Недели".

Журналисты установили, что группа сотрудников Главного управления российского Генштаба (бывшее ГРУ) летала в Софию и останавливалась в отеле, окна из номера которого выходили на окна офиса компании Гебрева Emco. Анализ поездок ГРУШников свидетельствует о возможной перевозке отравляющего вещества дипломатическим багажом.

Весной 2015 года бизнесмен дважды был отравлен нервнопаралитическим веществом, но выжил. Вероятно, это был "Новичок". Но подтвердить или опровергнуть данный факт нельзя: образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn.

Ранее Цензор.НЕТ писал со ссылкой на новое расследование группы Bellingcat, проведенное совместно с российским The Insider, германским Der Spiegel и чешским Respekt, что целью операций российской военной разведки (ГРУ) в Чехии и Болгарии в 2014–2015 годах, по всей вероятности, было ослабление оборонительных возможностей Украины.

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По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

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