Зверское тройное убийство в Киеве: 16-летний подросток зарезал родителей и 8-летнего брата

В Киеве полицейские задержали 16-летнего парня по подозрению в совершении тройного убийства. Злоумышленник нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте происшествия. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера в столичную полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.

"Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали во время отработки района в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы", - сообщил он.

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Выяснилось, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата. После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он прибег к бегству.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время фигуранту будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривают пожизненное лишение свободы", - добавил руководитель столичного главка.