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Зверское тройное убийство в Киеве: 16-летний подросток зарезал родителей и 8-летнего брата

Зверское тройное убийство в Киеве: 16-летний подросток зарезал родителей и 8-летнего брата

В Киеве полицейские задержали 16-летнего парня по подозрению в совершении тройного убийства. Злоумышленник нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте происшествия. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера в столичную полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.

"Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали во время отработки района в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы", - сообщил он.

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Выяснилось, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата. После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он прибег к бегству.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время фигуранту будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривают пожизненное лишение свободы", - добавил руководитель столичного главка.

дети (6469) Киев (25472) Нацполиция (16425) убийство (6476) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+42
И вот объясните на кой теперь этого хлопца пожизненно кормить за счет налогоплательщиков? Кулю в лоб ему и по-делом, а его еще пфайзером нужно будет вакцЫновать, шоб не дай бог корона вирисом не заболел
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27.04.2021 09:49
+26
Куля - це гуманно. В уранову шахту до кінця життя. Й Україні вигода, й таких "крутих" криміналів поменшає. Хто зав'же з криміналом, хто через максимум 10 років здохне в шахті.
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27.04.2021 09:57
+22
Это ж как должны были обидеть, шоб пойти на мокруху с тремя жмурами? Отобрали планшет или не давали играть на компьютере в танки?
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27.04.2021 09:52
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Зачем весь этот гемор с расчлененкой? проще было хату облить бензиком и сжечь все к чертям, таким образом инсцинировать несчастный случай
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27.04.2021 10:36 Ответить
страны крови насмотрелся... як там було гасло:Україна-це Європа....а не Мексика, Бразилия, и даже не Нью Дели (с ковидными кострами).
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27.04.2021 10:54 Ответить
не проходит такая фигня. очаг возгорания четко идентифицируется, как и ножевые раны на обгоревших трупах и даже без ножевых как то умудряются установить что человек сначала умер, а уже потом его подожгли
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27.04.2021 10:57 Ответить
но так он мог бы выиграть время и чуток запутать следствие, что бы сбежать например в лугандон
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27.04.2021 11:25 Ответить
ты базарный сторож? зачем следить за базаром? он сбежит?
или ты сиделец на понятиях? кто по масти?
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27.04.2021 10:58 Ответить
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27.04.2021 14:26 Ответить
В игры играл, было некогда этим заниматься.
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27.04.2021 10:24 Ответить
Наркота, алкоголь, компьютерные игры сверх меры, в них же "жизней" много, теряется ощущение страха смерти, короче, все это психические отклонения, недаром в Таиланде и особенно на Филиппинах за наркоту смерть или пожизненное наркоторговцам и курьерам почти гарантированно 100%, и соскочить невозможно. А у нас полицаи и фэесбеушники "крышуют" и сами торгуют.
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27.04.2021 10:12 Ответить
очередной тиктокер решил прославиться?
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27.04.2021 10:17 Ответить
Зараз такі малолеткі нюхають фен, від якого мозги зносить та депресія розвивається. Скоріш за все, спіди.
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27.04.2021 10:17 Ответить
Сразу что кажется странным... Когда убивали одного, где были остальные? Они, наверняка видели и могли догадываться, что они следующие... И ни крика, ни сопротивления....
Мутно, как-то....
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27.04.2021 10:20 Ответить
.ничё не мутно - я в 16 лет 32 кг 40 раз выжимал, не напрягаясь , вырубал с одного удара здоровенных мужиков , счас молодёжь ещё и акселераты, вырубил в 3 удара ,пукнуть не успеешь- максимум 5 секунд , если на кухне все , потом ножиком закончил!!
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27.04.2021 10:41 Ответить
Допустим, вы "вырубили" одного... Остальные не слышали? Когда на пол падает тело, соседи снизу это ощущают в полной мере. Да и двое свидетелей подозрительно молчали, понимая, что из статуса свидетель до статуса потерпевший осталось недолго...
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27.04.2021 11:29 Ответить
...почему обязательно тело должно упасть на пол - у меня к примеру на кухне угловой диван, тут уж как сложится - я свою точку зрения выложил , она , думаю имеет право на рассмотрение , не правда ли!!? ...да и к тому же счас соседи , извините не те как раньше , лет 50 лет назад, есть с чем сравнивать!!
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27.04.2021 12:34 Ответить
у Вас было нормальное здоровье. А здесь говорят, что он геймер или кислотныйбой, где у него у него мускулы и сила?!
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27.04.2021 12:45 Ответить
...ну да..., соглашусь , что мутняк , просто спор - то вышел - можно ли убить так , что никто не услышал!!? .. ну я обьяснял , что можно и всё , а там пошло. поехало - думаю узнаем скоро все ньюансы это дикой истории, жаль погубленные жизни!!
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27.04.2021 14:02 Ответить
32к. сорок раз? Дружище не пи*ди.
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27.04.2021 14:28 Ответить
не в том возрасте пиз деть . счас правда инвалид , зря подымал!!))) ....правой 24 и левой 16 . , в армии не поднимали 32 , так как там половина и одного раза не могла , выставляли 24 кг , её правой ровно 50, у меня отец отжимался от пола на руках с весом 140кг на спине 8 раз ,братишка 155 от груди поднимал , я не пойму , что в этом особенного ,
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27.04.2021 16:10 Ответить
Если у тебя такие данные то ты, наверное, сегодня, чемпион по штанге в рывке, или чемпион по греко-римской борьбе.
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27.04.2021 16:55 Ответить
я грузчиком работал всю жизнь как батя , у меня братишка только спортсменом был - земля им пухом, мне семьдесят скоро , просто как - то батя подарил на рождения в 10 лет две гантели по 10 кг и гирю 16 кг и вот я дурью с детства маялся на спор железки тягал , а потом братишка - уже к/мс спорта по боксу , когда я пришёл с армии подучил нескольким коронным ударам - двоечке , прямой встречный, апперкоту , и под печень,,,, вот и все ""УСПЕХИ" - , но в жизни пригодились....., до одного времени, счас бы думаешь лучше бы в шашки играл и томатный сок пил, нельзя ничего сдуру делать, потом жалеть иногда приходиться!!!))...давай ,брателло , бывай, извиняй старый стал , ""поплакался в жилетку!!!"
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27.04.2021 19:13 Ответить
Да уж, сегодняшний бы ум да в молодости.
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28.04.2021 09:21 Ответить
я бы таких отправлял в Чернобыль под саркофаг
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27.04.2021 10:32 Ответить
я как-то в прошлом году, шел мимо площадки детской в парке, там сидели "онижедети" лет по 12-13, там такой мат-перемат был, у меня был культурный шок! то ли я отстал от жизни то ли общество настолько больно, что ему уже ничем не помочь...
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27.04.2021 10:34 Ответить
Родичка працює в школі 43 роки. Каже, 15% дітей займаються батьки, інші просто бур"ян. От і що буде з такого бур"яну посудіть самі. Суспільство деградує. А ще ця намаханість. Купив собі смартфон і авто і я вже такий король. А потім бах: відбійник або от такі казу як у статті
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27.04.2021 10:45 Ответить
У подростков, на фоне происходящего психоза, кукуха начала съезжать.
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27.04.2021 10:39 Ответить
На жаль йде повна деградація суспільства. Зусиллями наших "старших братів", недолугої влади Зеленського, коли втрачається віра у порядність людей із влади,коли перш за все гроші, а духовність і культура десь там колись, маємо те що маємо.От і приймає закони Тищенко, рухає вперед науку Ківа і тому подібне...
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27.04.2021 10:46 Ответить
подождите, он еще депутатом ЗАЖОПЫ будет и диссертацию затащит.
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27.04.2021 10:58 Ответить
Надо проверить - у доцента Кивы родители в порядке ?
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27.04.2021 11:47 Ответить
Очень странная история!
16-ти летнему зарезать трезвого отца - не так-то просто. И 8-ми летнего брата за что?
" После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими" - при чём тут соседская квартира?
Мрак!
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27.04.2021 11:48 Ответить
Да не в квартире рядом со своей, а в своей квартире рядом с погибшими.
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29.04.2021 03:38 Ответить
10 років відсидить і вийде а 27 років вийде повний сил і здоров"я вбивати ще..
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27.04.2021 11:57 Ответить
16-ти річний вже сформований психопат. Повбивав тих, хто його на п'яну голову зробив, і правильно, бо неможна розмножуватись шизофреникам. Навіть не сумніваюсь, що у родині його батьків були психічнохворі. Ця хвороба обов'язково передається у спадщину. Тому, дівчата, не народжуйте дітей від психопатів.
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27.04.2021 11:58 Ответить
родителей в топку а брат при чем..
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27.04.2021 11:58 Ответить
Ну да, ну да. Все его довели, особенно 8-летний брат, прям так оскорбили, что у него оставался выбор только зарезать их ножом по очереди в состоянии аффекта.
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29.04.2021 03:39 Ответить
Цей ублюдок (якщо не удавиться або не удавлять десь в колонії) принесе ще дуже багато біди і горя в майбутньому...
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27.04.2021 12:23 Ответить
А ПОЛИЦЕЙСКИЕ КРЫШУЮТ ПРОДАЖУ И ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ !!!
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27.04.2021 19:31 Ответить
Зверское тройное убийство в Киеве: 16-летний подросток зарезал родителей и 8-летнего брата


Зверське ? Як виховували свого сина, так він і вчинив ...
А як що дитинку у дупу цілують все дитинство, то що з нього виросте.
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27.04.2021 22:38 Ответить
Не знаю, насколько правда, но корреспонденты там походили вокруг дома. Говорят, что он вроде у матери от первого брака был. Получается он отчима зарезал. Он его щемили и лупили постоянно. Сами вроде пили. Отчим был огромный мужик. Не понятно, как он с ним справился. А пацан малой был невменяемый, бросался камнями в прохожих постоянно.
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27.04.2021 23:08 Ответить
Это никак не оправдывает убийство. 16 лет. Мог просто уже уйти из дома, поступить в какое-то ПТУ с общежитием , найти работу, хоть разносчикам пиццы, и начать жить самостоятельно. А теперь что он натворил. Как со всем этим он будет жить дальше. Он и себя убил одновременно.
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28.04.2021 06:20 Ответить
отчим вроде выгонял его. Но общежитие ему не положено. Он же киевлянин. А на квартиру доставкой пиццы разве заработаешь? Это надо работать сутками. А он же учился. Но мог конечно с кем-то договориться. Сняли бы квартиру в складчину. А может он их принципа не уходил. Он же имел право на часть этой квартиры.
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28.04.2021 12:09 Ответить
Мрак короче
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28.04.2021 12:27 Ответить
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