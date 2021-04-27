Рада сегодня проведет три заседания: рассмотрят борьбу с COVID-19, изменения в УПК, финансирование судов и активизацию научных парков

Во вторник в Верховной Раде состоится очередное пленарное заседание, на котором продолжится рассмотрение поправок к "земельному" законопроекту, после чего запланировано проведение двух внеочередных заседаний.

Так, на очередном заседании народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений". Как сообщил накануне Председатель ВР Дмитрий Разумков, нардепам осталось рассмотреть более 800 поправок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В 16:00 начнется первое из двух запланированных на вторник внеочередных заседаний. Согласно повестке дня, оно будет посвящено рассмотрению одного вопроса - проекта постановления №5299 о принятии безотлагательных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 и обеспечение неукоснительного исполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере.

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После завершения этого заседания состоится второе внеочередное заседание парламента. Повестка дня предусматривает рассмотрение 13-ти вопросов.

В частности, депутаты рассмотрят во втором чтении президентский законопроект №2164 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования", который предусматривает процедуру заочного уголовного преследования.

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть законопроект №5304 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами", №4236 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков".

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен проект закона №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроект №3718 об основах молодежной политики – второе чтение.

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Кроме того, в первом чтении предусмотрено рассмотрение проекта закона №4212 "О внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

Также в повестке значатся другие законопроекты:

– №2063, об обеспечении задержанным, подозреваемым, обвиняемым и осужденным прав на получение правовой помощи – повторное рассмотрение с предложениями президента;

– №3985, об обеспечении поэтапного введения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы – второе чтение;

– №3935, о прохождении службы в Службе судебной охраны – второе чтение;

– №5246, о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования;

– №5175, об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке;

– №5202, об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель.