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В последующие 3 года мы можем обойтись без каких-либо внешних заимствований, - Бахматюк

В последующие 3 года мы можем обойтись без каких-либо внешних заимствований, - Бахматюк

"Чудес не бывает - просто надо инвестировать в инфраструктуру, добавленную стоимость и улучшать все государственные институты", - заявляет владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов, Группы компаний "Укрлендфарминг", Олег Бахматюк.

 По его мнению, тренды в мировой экономике позволят Украине обходиться без внешних заимствований следующие три года, но это время надо использовать для инвестиций в инфраструктуру и создание добавленной стоимости.

Об этом Олег Бахматюк рассказал в интервью "Українському тижню", пишут Українські новини. По словам бизнесмена, украинская экономика пока держится благодаря сырьевому направлению - аграрному сектору и железной руде, а также ІТ и нашим гражданам, которые работают за рубежом и перечисляют свои средства в Украину. "На этих "столпах" экономика Украины продержится еще следующие три года. Но за счет интереса к нашему сырью других государств, в частности стран Азии (Япония, Корея, Китай, Индонезия, Филиппины), Украина может получать инвестиции наперед и вкладывать эти средства в развитие территорий и элементы добавленной стоимости, а это инновационные вещи, - говорит бизнесмен. - Также ни для кого не секрет, что весь мир движется в сторону общей инфляции. Развитые страны, такие как ЕС и США, вместо борьбы с ней, поднимают уровень дохода населения. И это дает возможность накопить в экономике избыточные деньги. Следующие три года Украине не потребуются деньги: железная руда, зерновые и масличные - трендовые вещи, которые обеспечат огромный приток средств. Поступления от наших эмигрантов, как ни странно, за последний год выросли на 8% и дальше растут. Развивается также и ІТ".

Бизнесмен считает, что воспользовавшись такими трендами в мировой экономике, Украина сможет сделать экономический рывок. "Все говорят о Польше как о "чуде". Но не забывайте, что Польше удалось привлечь $ 40-50 млрд в самом начале своего развития. Чудес не бывает - просто надо инвестировать в инфраструктуру, добавленную стоимость и улучшать все государственные институты: совершенствовать суды, искоренять коррупцию, реформировать государственное управление. Принцип частной собственности обеспечит прозрачность, отсутствие коррупции и поступления в бюджет. Если решится вопрос с государственными предприятиями (большинство из них необходимо приватизировать), 90% коррупции в Украине исчезнет, потому что эти предприятия являются "кормушкой" для всех депутатов, чиновников и министров", - заявляет Олег Бахматюк.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

Автор: 

Бахматюк (164) Укрлендфарминг (89)


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Топ комментарии
+4
Понятно больше никто в долг недаст.
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27.04.2021 10:29
+2
Це не той *підприємець * ..якого за яйця тримають !?
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27.04.2021 10:19
+2
Очередной открыватель "америки"...и капитан очевидность....
ТО что надо..
воспользовавшись такими трендами в мировой экономике, Украина сможет сделать экономический рывок. "Все говорят о Польше как о "чуде". Но не забывайте, что Польше удалось привлечь $ 40-50 млрд в самом начале своего развития. Чудес не бывает - просто надо инвестировать в инфраструктуру, добавленную стоимость и улучшать все государственные институты: совершенствовать суды, искоренять коррупцию, реформировать государственное управление. Принцип частной собственности обеспечит прозрачность, отсутствие коррупции и поступления в бюджет. Если решится вопрос с государственными предприятиями (большинство из них необходимо приватизировать), 90% коррупции в Украине исчезнет, потому что эти предприятия являются "кормушкой" для всех депутатов, чиновников и министров"Источник: https://censor.net/ru/n3262189

Известно всем и давно...уже лет эдак как минимум 25...вот только ворью у власти это не надо....
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27.04.2021 10:29
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Це не той *підприємець * ..якого за яйця тримають !?
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27.04.2021 10:19 Ответить
Або ж на яйцях тримається.
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27.04.2021 10:27 Ответить
ето он про себя говорит
наворует и до конца жизни хватит
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27.04.2021 10:36 Ответить
Очередной открыватель "америки"...и капитан очевидность....
ТО что надо..
воспользовавшись такими трендами в мировой экономике, Украина сможет сделать экономический рывок. "Все говорят о Польше как о "чуде". Но не забывайте, что Польше удалось привлечь $ 40-50 млрд в самом начале своего развития. Чудес не бывает - просто надо инвестировать в инфраструктуру, добавленную стоимость и улучшать все государственные институты: совершенствовать суды, искоренять коррупцию, реформировать государственное управление. Принцип частной собственности обеспечит прозрачность, отсутствие коррупции и поступления в бюджет. Если решится вопрос с государственными предприятиями (большинство из них необходимо приватизировать), 90% коррупции в Украине исчезнет, потому что эти предприятия являются "кормушкой" для всех депутатов, чиновников и министров"Источник: https://censor.net/ru/n3262189

Известно всем и давно...уже лет эдак как минимум 25...вот только ворью у власти это не надо....
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27.04.2021 10:29 Ответить
Понятно больше никто в долг недаст.
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27.04.2021 10:29 Ответить
Скільки він платить за такі публікації?
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27.04.2021 10:31 Ответить
Тада, денех недадуд. А МВФ пусть идёт в жёппу (с)
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27.04.2021 10:51 Ответить
Добре попрацював із Гонтаревою під кришою гаранта. Він в Австрії, леді Гнтарева в Англії- все в шоколаді. Сотні тисяч кинутих Українців - в говні.
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27.04.2021 11:06 Ответить
А зачем занимать? Во-первых ,после того как этот проходимец кинул инвесторов на Лондонской бирже конечно никто серьезный сюда не зайдет ( ну если такие проходимцы как он сам) ,а во-вторых Бахматюк очень хорошо кидает на деньги государство и простых граждан Украины на бабло - конечно можно не занимать....
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27.04.2021 15:07 Ответить
 
 