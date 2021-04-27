Переговоры с Дудой и участие в праздновании 230-летия польской конституции, - согласована программа визита Зеленского в Варшаву 3 мая

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Польши и проведет переговоры с президентом РП Анджеем Дудой.

Об этом после встречи в Варшаве с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой сообщил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Как отметил Щерский, встреча с Жовквой касалась четырех тем: взаимных визитов президентов, активности российской армии на востоке Украины и в акватории Черного моря, польского председательства в ОБСЕ в 2022 году и поддержки Украины на форумах НАТО и ЕС.

По словам Щерского, президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву 3 мая во время празднования 230-летия принятия первой польской конституции, а также проведет встречу с президентом РП Анджеем Дудой. В свою очередь, польский лидер посетит Украину во время празднования 30-летия Независимости.

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Щерский также отметил, что по оценке украинской стороны анонсированный Москвой отвод российских войск, которые в последнее время концентрировались у границ с Украиной, носили характер лишь единичных перебросок к местам постоянной дислокации.

"Техника, боевые возможности остались. Имеем дело с умеренным уровнем отвода войск. Украинская сторона оценивает это как паузу в напряженной ситуации", - сообщил Щерский.

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Председатель бюро международной политики президента Польши также сообщил, что Варшава рассматривает различные сценарии увеличение роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на востоке Украины. Он добавил, что Киев хочет активизировать роль ОБСЕ в этом процессе.

Кроме того, Щерский отметил, что Польша будет убеждать партнеров по НАТО и ЕС относительно более широкого развития отношений с Украиной.

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