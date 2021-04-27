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Переговоры с Дудой и участие в праздновании 230-летия польской конституции, - согласована программа визита Зеленского в Варшаву 3 мая

Переговоры с Дудой и участие в праздновании 230-летия польской конституции, - согласована программа визита Зеленского в Варшаву 3 мая

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Польши и проведет переговоры с президентом РП Анджеем Дудой.

Об этом после встречи в Варшаве с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой сообщил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский, передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Как отметил Щерский, встреча с Жовквой касалась четырех тем: взаимных визитов президентов, активности российской армии на востоке Украины и в акватории Черного моря, польского председательства в ОБСЕ в 2022 году и поддержки Украины на форумах НАТО и ЕС.

По словам Щерского, президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву 3 мая во время празднования 230-летия принятия первой польской конституции, а также проведет встречу с президентом РП Анджеем Дудой. В свою очередь, польский лидер посетит Украину во время празднования 30-летия Независимости.

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Щерский также отметил, что по оценке украинской стороны анонсированный Москвой отвод российских войск, которые в последнее время концентрировались у границ с Украиной, носили характер лишь единичных перебросок к местам постоянной дислокации.

"Техника, боевые возможности остались. Имеем дело с умеренным уровнем отвода войск. Украинская сторона оценивает это как паузу в напряженной ситуации", - сообщил Щерский.

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Председатель бюро международной политики президента Польши также сообщил, что Варшава рассматривает различные сценарии увеличение роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на востоке Украины. Он добавил, что Киев хочет активизировать роль ОБСЕ в этом процессе.

Кроме того, Щерский отметил, что Польша будет убеждать партнеров по НАТО и ЕС относительно более широкого развития отношений с Украиной.

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визит (3070) Зеленский (20210) Польша (8395) Дуда (754) Щерский (22) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+2
Держитесь хлопцЫ, к вам едет бедоносец
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27.04.2021 10:21
+1
Оставте Варшаву в покое , пусть в лаптестан этот бедоносец едет.
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27.04.2021 10:29
+1
Господа! Делаем ставки! Потоп, пожар или землетрясение?
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27.04.2021 10:49
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Держитесь хлопцЫ, к вам едет бедоносец
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27.04.2021 10:21 Ответить
Пацаны, пригласите лучше Сердючку, бо с этим будет очень неловко.
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27.04.2021 10:28 Ответить
Оставте Варшаву в покое , пусть в лаптестан этот бедоносец едет.
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27.04.2021 10:29 Ответить
Только анонсировал поездку во Францию там сразу виноградники повымерзали

Переговоры с Дудой и участие в праздновании 230-летия польской конституции, - согласована программа визита Зеленского в Варшаву 3 мая - Цензор.НЕТ 2806
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27.04.2021 10:35 Ответить
Там они померзли потому, что с ****** пытались договориться.
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27.04.2021 10:50 Ответить
Нарешті проснувся наш нелох. А то все Оман та Катар...
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27.04.2021 10:34 Ответить
В эту программу включен, трех дневный визит в Эмираты с экскурсиями по парижским бутикам? Зеленский с женой уже вылетел?
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27.04.2021 10:49 Ответить
Господа! Делаем ставки! Потоп, пожар или землетрясение?
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27.04.2021 10:49 Ответить
Може, авіакастрофа, га?
Але ні, на борту ж і пілоти і обслуга - невинні люди...
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27.04.2021 12:22 Ответить
Надіємся на теплу погоду. А то морози вже задовбали.
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27.04.2021 11:13 Ответить
Марно сподіватися чогось доброго під час приїзду Зенелоха...
Як показує історія, не дарма його нарекли "віслючок Апокаліпсису"
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27.04.2021 12:20 Ответить
 
 