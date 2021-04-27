На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года. ФОТОрепортаж

СБУ предупредила в Одесской области незаконную переправку за границу старинной рукописи, представляющий культурную ценность. У контрабандиста изъято издание "Златоуст" 1798.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.

Во время отработки оперативной информации сотрудники СБУ обнаружили старинную рукопись в грузовом автомобиле гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска Кучурган. Установлено, что спрятанную в кабине водителя рукопись иностранец пытался вывезти за границу.

По заключению экспертов, изъятый ​​предмет старины принадлежит к культурным ценностям, имеющим художественное, историческое, этнографическое и научное значение.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

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После завершения досудебного расследования планируется передача рукописи в музей.

Мероприятия по блокированию противоправной деятельности проводились совместно с Одесской таможней.







Фото: СБУ/Facebook