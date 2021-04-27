На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года. ФОТОрепортаж
СБУ предупредила в Одесской области незаконную переправку за границу старинной рукописи, представляющий культурную ценность. У контрабандиста изъято издание "Златоуст" 1798.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.
Во время отработки оперативной информации сотрудники СБУ обнаружили старинную рукопись в грузовом автомобиле гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска Кучурган. Установлено, что спрятанную в кабине водителя рукопись иностранец пытался вывезти за границу.
По заключению экспертов, изъятый предмет старины принадлежит к культурным ценностям, имеющим художественное, историческое, этнографическое и научное значение.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.
После завершения досудебного расследования планируется передача рукописи в музей.
Мероприятия по блокированию противоправной деятельности проводились совместно с Одесской таможней.
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Перш за усе - не рукопис , а стародрук !
По друге - це не новина " . Оригінал http://chornomorka.com/archive/22244-22245/a-14977.html «ЗЛАТОУСТ» ЗАЛИШИВСЯ ВДОМА 1-3 квітня 2021 року
Це сталося 4 (чотири ) тижні тому