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Новости Силовики
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На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года. ФОТОрепортаж

СБУ предупредила в Одесской области незаконную переправку за границу старинной рукописи, представляющий культурную ценность. У контрабандиста изъято издание "Златоуст" 1798.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.

Во время отработки оперативной информации сотрудники СБУ обнаружили старинную рукопись в грузовом автомобиле гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска Кучурган. Установлено, что спрятанную в кабине водителя рукопись иностранец пытался вывезти за границу.

По заключению экспертов, изъятый ​​предмет старины принадлежит к культурным ценностям, имеющим художественное, историческое, этнографическое и научное значение.

На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года 01

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

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После завершения досудебного расследования планируется передача рукописи в музей.

Мероприятия по блокированию противоправной деятельности проводились совместно с Одесской таможней.

На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года 02
На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года 03
На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года 04
Фото: СБУ/Facebook

контрабанда (2408) Одесская область (3543) правоохранительные органы (2968) СБУ (19851) силовики (2797)


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Топ комментарии
+5
Рукопись называют рукописью, потому что она написана руками. А это церковная книга отпечатанная в типографии, вряд ли имеет большую ценность, иначе б сказали название. Из Украины вывозятся ценные артефакты чуть ли не тоннами, с помощью продажных таможенников, а о задержанных мелочах кричат на весь мир. Цензор, не пиарьте этих мерзавцев.
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27.04.2021 10:56
+4
прочти еще раз текст, если потребуется - ещё раз.
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27.04.2021 10:29
+4
27.04.21 10:19 На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года.

Перш за усе - не рукопис , а стародрук !
По друге - це не новина " . Оригінал http://chornomorka.com/archive/22244-22245/a-14977.html «ЗЛАТОУСТ» ЗАЛИШИВСЯ ВДОМА 1-3 квітня 2021 року
Це сталося 4 (чотири ) тижні тому
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27.04.2021 11:15
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Старая, ещё не значит имеет какую-либо ценность.
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27.04.2021 10:25 Ответить
прочти еще раз текст, если потребуется - ещё раз.
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27.04.2021 10:29 Ответить
Таких старинных рукописей на блошинных рынках в Париже пруд пруди . за копейки можешь купить))
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27.04.2021 11:03 Ответить
Я купував букін в Женеві и на дворічному ярмарку в Брістолі таки книжки продавали пачками по 2 кило.
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27.04.2021 12:26 Ответить
и как это относится к конкретно этой?
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27.04.2021 12:43 Ответить
такі - завжди мають..., і необовязково в матеріальному чи грошововій великій вартості....- сьогодні багато хто вже і Букварь із розумом не осилить...- не говорячи про інше...
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27.04.2021 10:33 Ответить
а скільки вже різного тільки за останні 30-ть вивезено.....тоннами....((
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27.04.2021 10:28 Ответить
А чому не сказати відкритим текстом, що цей "іноземець сусідньої держави" - кацап?
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27.04.2021 10:30 Ответить
А если молдованин?
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27.04.2021 10:32 Ответить
Значить молдавський кацап! Ці тварини за часів совка розплодилися скрізь.
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27.04.2021 11:39 Ответить
Вгадали, "За орієнтуванням УСБУ в Одеській області митники провели поглиблений огляд вантажного автомобіля, яким керував громадянин Молдови. У кабіні водія в одній із ніш під робочим одягом та інструментами вони і знайшли пакет зі старовинною книгою. Стародрук - з металевими застібками і дерев'яною палітуркою, обтягнутий, скоріш за все, телячою шкірою з барельєфним тисненням."
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27.04.2021 13:11 Ответить
Тут много ума не надо, чтоб догадаться. У Одесской области нет границы с кацапстаном.
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27.04.2021 13:29 Ответить
Рукопись называют рукописью, потому что она написана руками. А это церковная книга отпечатанная в типографии, вряд ли имеет большую ценность, иначе б сказали название. Из Украины вывозятся ценные артефакты чуть ли не тоннами, с помощью продажных таможенников, а о задержанных мелочах кричат на весь мир. Цензор, не пиарьте этих мерзавцев.
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27.04.2021 10:56 Ответить
Пока доблестные кучурганские "рыцари конторы" оформляли "улов века", их старшие товарищи тоже не бездельничали. Буднично, без оркестров и прессы, провожая в дальний путь эшелоны с украинским янтарем, сигаретами, лесом... Рутина.
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27.04.2021 11:05 Ответить
Пил в очі пускають. Це не контрабанда !
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27.04.2021 12:22 Ответить
27.04.21 10:19 На Одесчине задержан иностранец, пытавшийся вывезти из Украины старинную рукопись 1798 года.

Перш за усе - не рукопис , а стародрук !
По друге - це не новина " . Оригінал http://chornomorka.com/archive/22244-22245/a-14977.html «ЗЛАТОУСТ» ЗАЛИШИВСЯ ВДОМА 1-3 квітня 2021 року
Це сталося 4 (чотири ) тижні тому
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27.04.2021 11:15 Ответить
Ну, если эксперты такие как Кива делали заключение.
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27.04.2021 12:03 Ответить
В мене є книжки 18 століття, в кращему стані ніж ця, і що з цього ? Італійською, російською та французьскою мовами, а якщо я захочу комусь подарувати за кордоном, то все ?
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27.04.2021 12:20 Ответить
 
 