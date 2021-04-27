Комитет ВР по нацбезопасности согласовал Гособоронзаказ: будет проведено расследование причин задержки подачи документов, - "слуга народа" Безуглая

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал Гособоронзаказ (ГОЗ) на 2021 год.

Об этом рассказала в комментарии перед началом работы ВР нардеп СН, замглавы комитета Марьяна Безуглая, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы согласовали все основные показатели Гособронзаказа для всех заказчиков. Соответственно, с этой недели смогут уже работать с исполнителями министерства и ведомства и реализовывать Государственный оборонный заказ" - отметила нардеп.

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По словам Безуглой, у комитета были замечания: "Документ (ГОЗ. – Ред.) поступил поздно. Мы собираемся провести расследование относительно того, кто и на каком этапе слишком поздно принимал решения. Я хочу напомнить, что 2021 год - транзитный. Мы уже получаем новые документы в соответствии с новым законом об оборонных закупках, а это детенизация сектора. То есть будет меньше секретности, больше контроля со стороны комитета, а также возможность закупать у наших партнеров то, что у нас не производится".