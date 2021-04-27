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Комитет ВР по нацбезопасности согласовал Гособоронзаказ: будет проведено расследование причин задержки подачи документов, - "слуга народа" Безуглая

Комитет ВР по нацбезопасности согласовал Гособоронзаказ: будет проведено расследование причин задержки подачи документов, -

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал Гособоронзаказ (ГОЗ) на 2021 год.

Об этом рассказала в комментарии перед началом работы ВР нардеп СН, замглавы комитета Марьяна Безуглая, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы согласовали все основные показатели Гособронзаказа для всех заказчиков. Соответственно, с этой недели смогут уже работать с исполнителями министерства и ведомства и реализовывать Государственный оборонный заказ" - отметила нардеп.

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По словам Безуглой, у комитета были замечания: "Документ (ГОЗ. – Ред.) поступил поздно. Мы собираемся провести расследование относительно того, кто и на каком этапе слишком поздно принимал решения. Я хочу напомнить, что 2021 год - транзитный. Мы уже получаем новые документы в соответствии с новым законом об оборонных закупках, а это детенизация сектора. То есть будет меньше секретности, больше контроля со стороны комитета, а также возможность закупать у наших партнеров то, что у нас не производится".

Автор: 

ВР (29227) оборона (5198) Гособоронзаказ (55) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+5
безуглая, это та, в которой постоянный словесный понос? кто верит смердючему поносу?
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27.04.2021 10:24
+4
Скажите, Марьяна БезМОЗГлая, а кого посадят в СИЗО за задержку оборонного заказа во время войны? Менеджера Ахметова Шмыгаля или таки этого Говнокомандующего Говнобородько?
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27.04.2021 10:42
+2
Спромоглися тільки на погодження на поточний рік?
А чи не пора вже погоджувати на наступний? Інакше - як обговорювати проект держбюджету?
Втім, питання риторичні...
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27.04.2021 10:28
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безуглая, это та, в которой постоянный словесный понос? кто верит смердючему поносу?
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27.04.2021 10:24 Ответить
з п'ятою колоною, яку пригріли минулі влади, боротися дуже важно, але ми вам подолаємо.
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27.04.2021 10:57 Ответить
Бегугла! Перелогинься, тебя твоя бестолочность выдает.
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27.04.2021 11:19 Ответить
в неї тут окремий логін - https://censor.net/user/121323
А що, дуже схоже на її другий...
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27.04.2021 15:26 Ответить
Спромоглися тільки на погодження на поточний рік?
А чи не пора вже погоджувати на наступний? Інакше - як обговорювати проект держбюджету?
Втім, питання риторичні...
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27.04.2021 10:28 Ответить
Посадите ВСЕХ , кто мешал оборонзаказу
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27.04.2021 10:32 Ответить
Комитет ВР по нацбезопасности согласовал Гособоронзаказ: будет проведено расследование причин задержки подачи документов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 1984
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27.04.2021 10:32 Ответить
Таки шо ва хотели? Сорос ведь американец...
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27.04.2021 10:47 Ответить
це краще ніж нами будуть керувати кадрові офіцери із твого кацапстану.
Зараз в США північ, тому можеш не прикриватися проксею кацапчик.
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27.04.2021 11:00 Ответить
Скажите, Марьяна БезМОЗГлая, а кого посадят в СИЗО за задержку оборонного заказа во время войны? Менеджера Ахметова Шмыгаля или таки этого Говнокомандующего Говнобородько?
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27.04.2021 10:42 Ответить
Пол года еще не прошло, все ОК!
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27.04.2021 10:43 Ответить
Клистроны у своих партнеров приобретите, пожалуйста. Чтобы не наживались Свинарчуки всякие. Я по обвинению Шевченко понял - это пару звонков.
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27.04.2021 10:45 Ответить
Пани Безмозгла! Вы находитесь среди культурных и образованных людей, и этим людям надо уметь врать не с Вашими умственными данными.
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27.04.2021 11:23 Ответить
Де, пляха, «Нептуни»???
Чому члєнограй звертається до Німеччини, по протикорабельні ракети???
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27.04.2021 11:32 Ответить
В умовах війни будь-які затримки з оборонним замовленням це прямий саботаж і допомога ворогу. Усі винуватці мають отримати тривале ув'язнення та конфіскацію майна. А ще краще пройти курси та зайнятись розмінуванням територій.
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27.04.2021 11:38 Ответить
Що Безмозгла може сказати, коли не виділенікошти на військові програми хоча б той же "Нептун". Вона б повинна буда пояснити чому в умовах війни не виділено коштів.
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27.04.2021 12:42 Ответить
Що Безмозгла може сказати, коли не виділенікошти на військові програми хоча б той же "Нептун". Вона б повинна буда пояснити чому в умовах війни не виділено коштів.
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27.04.2021 12:43 Ответить
Безуглая, это та которая не может двух слов сказать и связать их в предложения!! Точно безмозглая!!
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27.04.2021 13:16 Ответить
 
 