Утверждать, что российские войска отведены от границы с Украиной, еще рано, - Пентагон

Соединенные Штаты Америки продолжат внимательно наблюдать за отводом военных сил Российской Федерации от границ Украины, поскольку еще рано утверждать, что российские войска отведены.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в Министерстве обороны США сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Без углубления в детали, поскольку мы не можем здесь говорить об информации разведки, мы видели определенный отвод части российских войск от Украины ... но еще рано говорить и достоверно верить тому, что, по словам России, это были военные учения, и они уже закончились, и они всех возвращают ", - сказал спикер.

Подытоживая, Кирби заверил, что "мы собираемся продолжать очень пристально следить за этим (отводом войск РФ от Украины, - ред.)".

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