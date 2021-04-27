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Новости Агрессия России против Украины
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Утверждать, что российские войска отведены от границы с Украиной, еще рано, - Пентагон

Утверждать, что российские войска отведены от границы с Украиной, еще рано, - Пентагон

Соединенные Штаты Америки продолжат внимательно наблюдать за отводом военных сил Российской Федерации от границ Украины, поскольку еще рано утверждать, что российские войска отведены.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в Министерстве обороны США сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Без углубления в детали, поскольку мы не можем здесь говорить об информации разведки, мы видели определенный отвод части российских войск от Украины ... но еще рано говорить и достоверно верить тому, что, по словам России, это были военные учения, и они уже закончились, и они всех возвращают ", - сказал спикер.

Подытоживая, Кирби заверил, что "мы собираемся продолжать очень пристально следить за этим (отводом войск РФ от Украины, - ред.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне пока не готовы оценивать заявления РФ об отводе войск

армия РФ (19035) Пентагон (1446) Кирби (452)


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Топ комментарии
+10
нужно просто взять за аксиому: рахитские войска от границ Украины не будут отведены НИКОГДА... пока существует рахея...
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27.04.2021 10:32
+6
как жеж на такую смехдержаву то можно влиять???.. такая самодостаточная и сильная страна!, ты ошиблась!, солдатка!)))
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27.04.2021 10:45
+6
В Грузии населения как пол Киева, вы еще 400000 ную Чечню со второго раза паабедили, так что там ни одного руцкого не осталось, и дань платить и платить...
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27.04.2021 11:16
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Воот Утверждать, что российские войска отведены от границы с Украиной еще рано, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8141
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27.04.2021 10:31 Ответить
нужно просто взять за аксиому: рахитские войска от границ Украины не будут отведены НИКОГДА... пока существует рахея...
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27.04.2021 10:32 Ответить
как жеж на такую смехдержаву то можно влиять???.. такая самодостаточная и сильная страна!, ты ошиблась!, солдатка!)))
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27.04.2021 10:45 Ответить
при чем тут цветами?, есть азы общевойскового боя, для наступления, на 100 тысячную оборону, нужно от 300 до 500 тысяч группировки + удерживать занятые территории, + западные действительно санкции, Свифт и газопровод, русские придурки, но не идиоты....
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27.04.2021 10:56 Ответить
в Крыму, есть мнение, если бы дали отпор сразу, при захвате СовМина, русские бы утерлись, в Перевальном стояла вполне боеспособная часть и всех контрактников, 2 бортам дали отбой с вооруженными до зубов десантами (пусть историки уже разбираются)... пример Грузии 08.08.08. очевиден....
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27.04.2021 11:04 Ответить
В Грузии населения как пол Киева, вы еще 400000 ную Чечню со второго раза паабедили, так что там ни одного руцкого не осталось, и дань платить и платить...
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27.04.2021 11:16 Ответить
Не фанат бывшего министра обороны при юще,но дед правильно сказал - напали, пересекли границу есть устав части. Сбили бы 2 ила ничего подобного не былобы ... Самое интересное что Илларионов именно так и предсказывал в своём аналитическом прогнозе... « ВВП понимает только язык силы .... А так Крым здали без боя... Тогда зачем кормить эту армию 24 года если в ответственный момент она не может защитить... Зачем эти паркетные фарфоровые генералы.... Только за Крым был договорняк.... Огромные суммы бабла упали на счёта высоких чинуш на кипрские офшорки за задачу Крыма....РФ в своё время Польше и официально деньги платила за Киев который к моменту подписания «Вечного мира» был на территории Посполитой ....
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27.04.2021 13:04 Ответить
В Крыму была 20-тысячная оборона. Сейчас большинство из них продолжают оборонять Крым.
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27.04.2021 11:00 Ответить
Тупі у вас методички. Якщо паРаша типу располовинит Україну, а Захід це проковтне, то це розв'яже руки Китаю і він располовинит РФїю. Гадаю, що кацапи вже розуміють, що Далекий Схід їм прийдеться віддати китайцям.
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27.04.2021 11:08 Ответить
Продать..... ключевое слово продать..... Он им впринципе не нужен - дегарадация ...
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27.04.2021 13:05 Ответить
Молчал бы этот пентагон, наш величайший заявил, что мы паабедили!
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27.04.2021 10:39 Ответить
Зетвари хватает одного заявления.
Когда оно уже сдохнет, прости Господи!?
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27.04.2021 10:45 Ответить
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
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27.04.2021 11:01 Ответить
По странному совпадению, недружественные России страны - это страны, которые не дружат с долбо@бами.

https://ibigdan.livejournal.com/26625057.html
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27.04.2021 12:00 Ответить
 
 