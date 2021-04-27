"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями"
Нардеп СН Даниил Гетманцев призывает не давать характеристик тому, что нардеп ОПЗЖ Илья Кива получил научную степень, только на основании того, что у него есть определенный политический образ.
Об этом Гетманцев заявил в комментарии журналистам перед началом заседания ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Гетманцев отметил, что политический образ Кивы может не совпадать с представлениями о том, каким должен быть научный сотрудник.
"Вы делаете определенный мем из определенного человека, который вам кажется на первый взгляд не подготовленным. А я считаю, что каждому нужно давать оценку исходя из анализа конкретных обстоятельств того или иного дела", - заявил "слуга народа", и добавил: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями".
Политик посоветовал почитать диссертацию Кивы, однако признался, что пока сам с ней не ознакомился.
Напомним, народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".
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Кива: 15?
Этто на много гениальнее, чем PhD Кивы
оценку и дали после анализа обстоятельств
как человек,который не может связать двух слов защититьт кандидатскую
А Зеленский со Степановым, по медицине дорожного строительства в период пандемии?
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Нас удивил не Кива, а 13 дебилов с научной степенью, которые принимали защиту Кивы.
ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО У НАС ВСЕ НАУЧНЫЕ СВЕТИЛА ОТКРОВЕННЫЕ ДЕГЕНЕРАТЫ
PS Подчеркиваю, что это не анекдот, а реальный сюжет со вчерашней защиты. Я, готовясь к своей защите, побывал минимум на дюжине защит и видел всякое, но такого - не видел.
Тут не отнять.
Хоча, про що це я...
Бабоси вирішують ВСЕ.
Придурок....уже все прочитали...и по полочкам разложили...
26.04.21 23:31https://censor.net/ru/video_news/3262150/smi_pochitali_kandidatskuyu_kivy_nesuschestvuyuschie_publikatsii_avtomaticheskiyi_perevod_poddelnye
https://censor.net/ru/video_news/3262150/smi_pochitali_kandidatskuyu_kivy_nesuschestvuyuschie_publikatsii_avtomaticheskiyi_perevod_poddelnye
А это ЧМО не смогло доказать этого ! Так как ЛИЧНО в этом признался - не сумев как минимум дать определение того о чем якобы писал !
Обое рябое.
https://youtu.be/ZD30OylE9RM?t=513&fbclid=IwAR1trtPH2EPqkOWPcmIdDCLelAzNsTeOGTddQaAHhfxl3Gk0lq-IjdToVX8 https://youtu.be/ZD30OylE9RM?t=513&fbclid=IwAR1trtPH2EPqkOWPcmIdDCLelAzNsTeOGTddQaAHhfxl3Gk0lq-IjdToVX8 https://youtu.be/ZD30OylE9RM?t=513
За Доцента! - Это тебе не мелочь по карманам тырить…
https://youtu.be/ZD30OylE9RM?t=38
видать они дрочат другу другу по ночам
пацандоцент".
Береза:
Хочу сообщить, что волна общественного негодования не только понятна, но ещё и обоснованна. Под соусом «налоговой амнистии» в закон зашили механизм, по которому эти самые 5% придется отдать даже тем, кто деньги получал «в белую» и исправно платил все налоги. Их «грех» только в том, что они предпочли сберегать деньги не в банках (которые, периодически оказываются неплатежеспособными), а наличными. Теперь, чтоб купить что-либо ценное людей хотят обязать эти средства класть на банковский счет, с которого государство и откусит вожделенный кусочек. Это действительно предусмотрено законопроектами о «налоговой амнистии» авторства Владимира Зеленского, которые Президент подал в Верховную Раду. Часть из них (5153, 5156) 30 марта 2021 года уже принята за основу, и в скором времени они могут быть приняты как законы. Так что мы можем попасть в ситуацию, что любая наличка, если она не принадлежит #слугам и их родственникам, будет восприниматься, как незаконная. Такая вот презумпция виновности от Зе-команды.
Кстати, на чиновников и депутатов это правило не распространяется. Мол, он и так все уже задекларировали. Хотя, во-первых, мы все прекрасно понимаем, что большая часть их деклараций наличности - фикция в счет будущих взяток (ведь они за 2020 год одних только биткоинов на 75 млрд грн. надекларировали). Во-вторых, никто их отдавать 5% со всего этого богатства не обязывал и обязывать не планирует. И тот же Даниил Гетманцев, который в своей декларации за 2020 год указал «наличку» в 40 тысяч евро, 35 тысяч долларов, 287 тыс. грн. никаких 5% платить не должен. В законе он о себе позаботился. И мать Гетманцева, которая имеет наличными 216 тысяч долларов, а также 650 тысяч долларов, которые она одолжила третьему лицу (указан в декларации как «Мержех Родріг Еліас»), тоже не будет платить. Красиво, да? Хотя чего можно ждать от представителей #моносброда? Только нового трэша. Кстати, президент Зеленский тоже не должен будет платить налог. И значит он не должен будет пояснить откуда у него вилла в Италии, квартира в Великобритани, апартаменты в Крыму и на Грушевского, хотя если посчитать все уплаченные им налоги, то оставшихся средст не хватит даже на долю малую. И все это хочет легализировать Гетманцев и прислуга Зеленского. А ещё за наш с вами счёт закрыть часть дыр в бюджете. Сам он не планирует участвовать в закрытии этих дыр и не будет платить 5% со своей налички.
Пожалуй, это все, что нужно знать о качестве депутатского корпуса Верховной Рады IX созыва.
Где сумасшедшие "были" врачами в псих.клинике !?
Так вот в Украине у нас такое правительство и гос.служащие - ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ !
От их тупого блеяния уже тошнит и хочется начать отстрел баранов....