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"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями"

Нардеп СН Даниил Гетманцев призывает не давать характеристик тому, что нардеп ОПЗЖ Илья Кива получил научную степень, только на основании того, что у него есть определенный политический образ.

Об этом Гетманцев заявил в комментарии журналистам перед началом заседания ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев отметил, что политический образ Кивы может не совпадать с представлениями о том, каким должен быть научный сотрудник.

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"Вы делаете определенный мем из определенного человека, который вам кажется на первый взгляд не подготовленным. А я считаю, что каждому нужно давать оценку исходя из анализа конкретных обстоятельств того или иного дела", - заявил "слуга народа", и добавил: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями".

Политик посоветовал почитать диссертацию Кивы, однако признался, что пока сам с ней не ознакомился.

Напомним, народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".

Автор: 

наука (697) Кива (398) Гетманцев (409)


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Топ комментарии
+42
"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями"

=============
Нас удивил не Кива, а 13 дебилов с научной степенью, которые принимали защиту Кивы.
ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО У НАС ВСЕ НАУЧНЫЕ СВЕТИЛА ОТКРОВЕННЫЕ ДЕГЕНЕРАТЫ
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27.04.2021 10:38
+40
Профессор: У нас есть ведро на 10 литров и ведро на 5 литров. Сколько у нас ведер?
Кива: 15?
"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями" - Цензор.НЕТ 4931
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27.04.2021 10:38
+25
"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями" - Цензор.НЕТ 7474
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27.04.2021 10:42
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он же удевил
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27.04.2021 10:36 Ответить
Профессор: У нас есть ведро на 10 литров и ведро на 5 литров. Сколько у нас ведер?
Кива: 15?
"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями" - Цензор.НЕТ 4931
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27.04.2021 10:38 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями" - Цензор.НЕТ 7960
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27.04.2021 10:40 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями" - Цензор.НЕТ 4168
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27.04.2021 10:41 Ответить
А что Гетьманцев удивил, пропихивая гениальный закон рапзработаный с Зелей, о налоге в 5\9% на все бабло, что есть у всех укрианцев, кроме гос служащих и их семей

Этто на много гениальнее, чем PhD Кивы
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27.04.2021 10:42 Ответить
Тема диссертации Кивы; "Как дрочить левой, а получать удовольствие как от правой"
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27.04.2021 10:43 Ответить
Депутат прав .Он не институт международных отношений заканчивал? Очень дипломатичная формулировка .Хотя на идиотов типа того мусора-дрочуна, ставшего недавно праФФесором нужно смотреть проще .
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27.04.2021 11:11 Ответить
дебил,
оценку и дали после анализа обстоятельств
как человек,который не может связать двух слов защититьт кандидатскую
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27.04.2021 10:36 Ответить
Тому що геній, без літери "е". Жомова яма надихнула.
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27.04.2021 11:33 Ответить
кива - обыкновенный быдлан и точка!!
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27.04.2021 10:37 Ответить
как и гетманцев
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27.04.2021 10:38 Ответить
Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования, а он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей!"Слуга народу" Гетманцев про захист Ківою дисертації: "Можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями" - Цензор.НЕТ 5951
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27.04.2021 12:59 Ответить
Согласен, все нормально, это дыхание нашего времени, жизнь стремительно упрощается, человек также стремительно деградирует, и это началось где то в середине 70 х., обьективный процесс, чего только выборы в Украине стоят...
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27.04.2021 10:37 Ответить
он на вопросы по своей защите не ответил! дед который задавал ему вопрос, специально дабы выставить киви идиотом (кем он и является) так захихикал а потом пошло чмо и дало голос ЗА. Вот ТЫ, да-да, именно ТЫ, старый пердун, ты такоеже чмо как итот киви, живи теперь с этим, вместе с остальными 12тью!
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27.04.2021 10:37 Ответить
А Гетьманцев удивит 73% - дополнительными 5% на все их доходы? Гетьманцев тоже будет диссертацию по экономике защищать, как поиметь еще 5% с уже уплаченных налогов?
А Зеленский со Степановым, по медицине дорожного строительства в период пандемии?
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27.04.2021 10:38 Ответить
А як ще "захоплено" здивуються 73%, коли з липня місяця великі землевласники можуть мати право примусово забирати їх дачні земельні ділянки.
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27.04.2021 11:36 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями"

=============
Нас удивил не Кива, а 13 дебилов с научной степенью, которые принимали защиту Кивы.
ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО У НАС ВСЕ НАУЧНЫЕ СВЕТИЛА ОТКРОВЕННЫЕ ДЕГЕНЕРАТЫ
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27.04.2021 10:38 Ответить
Просто они любят хрустящие купюры...
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27.04.2021 10:41 Ответить
Они не дегенераты, им просто выкрутили руки. Когда выкручивают руки, это больно.
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27.04.2021 10:44 Ответить
Еге ж, невинувата я, він сам прийшов.
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27.04.2021 11:37 Ответить
Члены комиссии были подрочены....)))
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27.04.2021 10:44 Ответить
Там даже тема диссертации наукой и не пахнет.
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27.04.2021 10:39 Ответить
На вопрос к Зеленскому, когда в Украине будет по назначению использоваться Ковидный фонд, он ответил, - это я вам расскажу в свой следующий президентский срок.
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27.04.2021 10:40 Ответить
все просто - эфир давайте, где это существо отвечает на вопросы, связанные с диссертацией
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27.04.2021 10:40 Ответить
Он удивляет каждый день, но далеко не научными знаниями. И в этой ситуации больше вопросов не к этому телу, а к праституткам с купленными профессорскими званиями, которые поставили подобные продажи на поток. И торгуют эти шалавы не званиями а как минимум будущим своих детей. Наверное они хотят что бы в будущем их чад были такие профессоры окруженные титушками. Эти прахфессоры не в состоянии как минимум дать оценку последствиям своих поступков и делают все, что бы подобные звания стали ругательством в обществе. Наука как и многие другие сферы деградирует.
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27.04.2021 10:42 Ответить
Наука не деградує! Думай що верзеш!!!
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27.04.2021 14:51 Ответить
Если Вы представитель науки, то скорее всего Вы правы. Она не деградирует, он уже деградировала.
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27.04.2021 16:02 Ответить
Из сюжета, снятого на защите, я услышал, как у соискателя спросили, что означает понятие, которое он использует в диссертации. Диссертант ответил, что на этот вопрос он ответит в следующей научной работе.

PS Подчеркиваю, что это не анекдот, а реальный сюжет со вчерашней защиты. Я, готовясь к своей защите, побывал минимум на дюжине защит и видел всякое, но такого - не видел.
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27.04.2021 10:42 Ответить
І при чому з якогось дива заявив, що не "я", а "ми". Або ж імператором себе уявив, або ж завуальовано пригрозив своїми "студентами-аспірантами".
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27.04.2021 11:41 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями" - Цензор.НЕТ 7474
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27.04.2021 10:42 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про захист Ківою дисертації: "Можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями" - Цензор.НЕТ 9057
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27.04.2021 11:22 Ответить
ну, на фоне гетьманцева (и прочих квартальных) - Кива реально выглядит эрудитом и интеллектуалом.
Тут не отнять.
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27.04.2021 10:43 Ответить
Ой, не кажіть. Там такий "фон", якого мабуть не було і під час Чорнобильської трагедії.
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27.04.2021 11:43 Ответить
определенный политический образ / Ну не насильник же как депутат Иванисов. Всего лишь дрочун-вор-придурок."Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", Каких? - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ.
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27.04.2021 10:44 Ответить
Необхідно підняти питання перевірки знань та професійної придатності посадових осіб,які були причетні до цього фарсу,- захисту дисертації пітекантропом.
Хоча, про що це я...
Бабоси вирішують ВСЕ.
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27.04.2021 10:45 Ответить
Политик посоветовал почитать диссертацию Кивы, однако признался, что пока сам с ней не ознакомился.Источник: https://censor.net/ru/n3262197

Придурок....уже все прочитали...и по полочкам разложили...

26.04.21 23:31https://censor.net/ru/video_news/3262150/smi_pochitali_kandidatskuyu_kivy_nesuschestvuyuschie_publikatsii_avtomaticheskiyi_perevod_poddelnye
https://censor.net/ru/video_news/3262150/smi_pochitali_kandidatskuyu_kivy_nesuschestvuyuschie_publikatsii_avtomaticheskiyi_perevod_poddelnye
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27.04.2021 10:47 Ответить
А толку читать не им написанное , а купленное у кого то ! В том то и смысл "защиты" - подтвердить (доказать), что это ТЫ писал и СВОИ НАУЧНЫЕ мысли и доказательства !
А это ЧМО не смогло доказать этого ! Так как ЛИЧНО в этом признался - не сумев как минимум дать определение того о чем якобы писал !
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27.04.2021 11:37 Ответить
Гетьманцев своим комментарием просто подтвердил, что он (гетьманцев) - полное дермищще. И такие кадры как "доцент" - люди его круга, которые не стоит критиковать, а с ними нужно сотрудничать.
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27.04.2021 10:50 Ответить
Он может удивить только медиков клиническими признаками шизофреника...
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27.04.2021 10:50 Ответить
Тим ознакам вже давно ніхто не дивується. Навіть медики.
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27.04.2021 10:56 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про захист Ківою дисертації: "Можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями" - Цензор.НЕТ 8458
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27.04.2021 10:51 Ответить
Уже удивил,спасибо,достаточно
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27.04.2021 10:52 Ответить
АнаЛиз..
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27.04.2021 10:52 Ответить
Гетманцев, та ты ничем не лучше этого придурка.
Обое рябое.
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27.04.2021 10:52 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про захист Ківою дисертації: "Можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями" - Цензор.НЕТ 9417У меня один знакомый, тоже учёный… - у него три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует - не отличишь от настоящей!

https://youtu.be/ZD30OylE9RM?t=513&fbclid=IwAR1trtPH2EPqkOWPcmIdDCLelAzNsTeOGTddQaAHhfxl3Gk0lq-IjdToVX8 https://youtu.be/ZD30OylE9RM?t=513&fbclid=IwAR1trtPH2EPqkOWPcmIdDCLelAzNsTeOGTddQaAHhfxl3Gk0lq-IjdToVX8 https://youtu.be/ZD30OylE9RM?t=513
За Доцента! - Это тебе не мелочь по карманам тырить…
https://youtu.be/ZD30OylE9RM?t=38
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27.04.2021 10:56 Ответить
гетьманцев такой же дебил как и кива.
видать они дрочат другу другу по ночам
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27.04.2021 10:56 Ответить
В вашем стаде шариковых,оно не самое глупое.
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27.04.2021 10:56 Ответить
на фоне зе-гетьманцева и прочих зе-бибизян - кива "реальный пацан доцент".
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27.04.2021 10:56 Ответить
Тупой и еще тупее... что один, что второй... два вонючих валенка..
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27.04.2021 10:58 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про захист Ківою дисертації: "Можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями" - Цензор.НЕТ 8146
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27.04.2021 11:04 Ответить
Шось я не пам"ятаю такої концентрації довбойобів в верховному шапіто як зараз. Були всякі каденціїї, але такої ще не було.
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27.04.2021 11:06 Ответить
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27.04.2021 11:22 Ответить
Приятно? Это вряд ли!
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27.04.2021 11:09 Ответить
в часи клоунократії, весільних фотографів, рестораторів та інших дегенератів такі кандидати наук як кива річ звична!!!
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27.04.2021 11:09 Ответить
Гетманцев такой же долбо.б, но без ярко выраженных надбровных дуг. В политическом же смыле он еще хуже соискателя - более хитро.опый и наглый. В общем это Биба и Боба.
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27.04.2021 11:12 Ответить
Давай, данила, ссы им в глаза! Больше мочи, мощней струю! Зебилам нравится.
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27.04.2021 11:13 Ответить
Ну Кива же сказал, что ответит на все вопросы, и удивит в следующей научной работе.
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27.04.2021 11:22 Ответить
Как пріятна-а-а-а-а-а-а !
"Слуга народу" Гетманцев про захист Ківою дисертації: "Можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями" - Цензор.НЕТ 3535

Береза:

Хочу сообщить, что волна общественного негодования не только понятна, но ещё и обоснованна. Под соусом «налоговой амнистии» в закон зашили механизм, по которому эти самые 5% придется отдать даже тем, кто деньги получал «в белую» и исправно платил все налоги. Их «грех» только в том, что они предпочли сберегать деньги не в банках (которые, периодически оказываются неплатежеспособными), а наличными. Теперь, чтоб купить что-либо ценное людей хотят обязать эти средства класть на банковский счет, с которого государство и откусит вожделенный кусочек. Это действительно предусмотрено законопроектами о «налоговой амнистии» авторства Владимира Зеленского, которые Президент подал в Верховную Раду. Часть из них (5153, 5156) 30 марта 2021 года уже принята за основу, и в скором времени они могут быть приняты как законы. Так что мы можем попасть в ситуацию, что любая наличка, если она не принадлежит #слугам и их родственникам, будет восприниматься, как незаконная. Такая вот презумпция виновности от Зе-команды.
Кстати, на чиновников и депутатов это правило не распространяется. Мол, он и так все уже задекларировали. Хотя, во-первых, мы все прекрасно понимаем, что большая часть их деклараций наличности - фикция в счет будущих взяток (ведь они за 2020 год одних только биткоинов на 75 млрд грн. надекларировали). Во-вторых, никто их отдавать 5% со всего этого богатства не обязывал и обязывать не планирует. И тот же Даниил Гетманцев, который в своей декларации за 2020 год указал «наличку» в 40 тысяч евро, 35 тысяч долларов, 287 тыс. грн. никаких 5% платить не должен. В законе он о себе позаботился. И мать Гетманцева, которая имеет наличными 216 тысяч долларов, а также 650 тысяч долларов, которые она одолжила третьему лицу (указан в декларации как «Мержех Родріг Еліас»), тоже не будет платить. Красиво, да? Хотя чего можно ждать от представителей #моносброда? Только нового трэша. Кстати, президент Зеленский тоже не должен будет платить налог. И значит он не должен будет пояснить откуда у него вилла в Италии, квартира в Великобритани, апартаменты в Крыму и на Грушевского, хотя если посчитать все уплаченные им налоги, то оставшихся средст не хватит даже на долю малую. И все это хочет легализировать Гетманцев и прислуга Зеленского. А ещё за наш с вами счёт закрыть часть дыр в бюджете. Сам он не планирует участвовать в закрытии этих дыр и не будет платить 5% со своей налички.
Пожалуй, это все, что нужно знать о качестве депутатского корпуса Верховной Рады IX созыва.
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27.04.2021 11:24 Ответить
и #ули??? быдло73 это нищеброды, всякая мразь, им 5% платить из пустых карманов не придется, оно привыкло ездить на чужом горбу. ему ничего не перепадет, но всегда радуется когда у хозяина что то отнимают.
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27.04.2021 12:00 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про захист Ківою дисертації: "Можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями" - Цензор.НЕТ 6717
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27.04.2021 11:26 Ответить
осторожно.. специалист
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27.04.2021 11:29 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про захист Ківою дисертації: "Можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями" - Цензор.НЕТ 5158
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27.04.2021 11:31 Ответить
ВСЕ видели фильм "Обитель проклятых" !?
Где сумасшедшие "были" врачами в псих.клинике !?
Так вот в Украине у нас такое правительство и гос.служащие - ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ !
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27.04.2021 11:40 Ответить
Схоже, що одною особливою вимогою для захисту кандидатської є наявність у претендента довідки відповідного лікарського закладу. Кернес не дожив до цього дня, але соліст пісні "Вставай страна огромная" такий шанс ще має.
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27.04.2021 11:53 Ответить
Кива являетеся живым доказательством того, что человек может жить без мозгов!
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27.04.2021 12:14 Ответить
Зелины фрики опять в своем репертуаре с "божьей росой".....
От их тупого блеяния уже тошнит и хочется начать отстрел баранов....
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27.04.2021 12:25 Ответить
А если бы Кива получил кандидата медицинских наук то захотел бы Гетьманцев удостоверится в возможностях сего светилы?
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27.04.2021 12:46 Ответить
Припинити в країні знущання над наукою!!
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27.04.2021 12:58 Ответить
Так чому проблема . дивуйтесь. Тільки до чого тут наука ?
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27.04.2021 16:13 Ответить
 
 