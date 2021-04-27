"Слуга народа" Гетманцев о защите Кивой диссертации: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями"

Нардеп СН Даниил Гетманцев призывает не давать характеристик тому, что нардеп ОПЗЖ Илья Кива получил научную степень, только на основании того, что у него есть определенный политический образ.

Об этом Гетманцев заявил в комментарии журналистам перед началом заседания ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев отметил, что политический образ Кивы может не совпадать с представлениями о том, каким должен быть научный сотрудник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СМИ почитали кандидатскую Кивы: Несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки. ВИДЕО

"Вы делаете определенный мем из определенного человека, который вам кажется на первый взгляд не подготовленным. А я считаю, что каждому нужно давать оценку исходя из анализа конкретных обстоятельств того или иного дела", - заявил "слуга народа", и добавил: "Возможно, он нас приятно удивит своими глубокими научными знаниями".

Политик посоветовал почитать диссертацию Кивы, однако признался, что пока сам с ней не ознакомился.

Напомним, народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".